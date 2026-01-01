Vielseitiges Schweden

Schweden ist facettenreich und ein faszinierendes Reiseland. Der Kontrast von Stadt und Land, von Wasser und unendlichen Wäldern, sanften Schären-Landschaften im Süden und dem rauen Erscheinungsbild der nordschwedischen Tundra ist beeindruckend. Auf einer Schweden Rundreise lernen Sie die vielen Gesichter des freundlichen skandinavischen Landes kennen. Wir führen eine grosse Auswahl verschiedener Reisemöglichkeiten im Angebot, die von kurzen Schnupperreisen zu umfangreichen Rundreisen reichen. Im persönlichen Beratungsgespräch mit unseren Skandinavien Experten erfahren Sie im Detail, welche Möglichkeiten sich Ihnen stellen.

In Metropolen wie Malmö, Göteborg oder Stockholm bieten Ihnen auch die Gelegenheit, schwedische Kultur, Kulinarik und Stadtleben zu schnuppern. Wenn Sie während Ihren nächsten Schweden Ferien auf unserer Rundreise Schwedens Höhepunkte dabei sind, werden Sie neben der Hauptstadt Stockholm auch die Regionen Dalarna und Göteborg kennenlernen. Zwischen Borensberg und Berg steht Ihnen mit einer Kanalschifffahrt auf einer Schleusentreppe eine spannende Etappe bevor, die ziemlich einzigartig in Skandinavien ist.

Experten-Tipp: Skandinavien auf einer Rundreise entdecken

Eine facettenreiche Rundreise durch Schweden lässt sich ideal mit anderen Ländern Skandinaviens kombinieren. Unsere fünfzehntägige Rundreise Skandinavien vom Feinsten bringt sie zu den schönsten Sehenswürdigkeiten in Schweden, Norwegen und Finnland. Damit ist diese Busreise eine wahrhaftige Top 3 Kombination, welche Ihnen zum Beispiel die einzigartigen Naturlandschaften Lapplands, der Finnischen Seenplatte und die wichtigsten skandinavischen Metropolen näherbringt. Ihre lokalen Reiseleiter kennen sich in Skandinavien aus und bringen Ihnen Geschichte, Kultur, Land und Leute näher.

Der Ausgangspunkt der Rundreise, Stockholm, wird auch als ‘Venedig des Nordens’ bezeichnet. Auf einer ausführlichen Stadtrundfahrt entdecken Sie Kanäle und Wasserwege, die der Stadt zum Spitznamen verhalfen. An Bord einer Nachtfähre geht es dann nach Helsinki, welches mit seinem coolen Flair und einer maritimen Atmosphäre auf Sie wartet. Von dort führt die Route quer durch Finnland in Richtung Norden, bevor Sie den Zauber der Lofoten Inselgruppe vor der nördlichen Küste Norwegens anlaufen. Lassen Sie sich von unseren Skandinavien Spezialisten beraten. Wir unterbreiten Ihnen gerne eine Offerte für Ihre Rundreise durch Skandinavien.