Das Hotel Iso-Syöte und seine gemütlichen Blockhäuser befinden sich zuoberst auf dem Fjell, mit einer wunderbaren Sicht auf die hügelige, fast menschenleere Fjelllandschaft . Langlaufloipen und Skipisten beginnen direkt beim Hotel, viele Safaris und Ausflüge werden vom hoteleigenen Safaribüro organisiert. Im Naturpark Iso-Syöte, einem der schneereichsten Gebiete Finnlands, finden Sie ideale Voraussetzungen für aktive Winterferien, für Langlauf, Skifahren und für Husky- oder Motorschlittentouren.

Nachdem das Hotelgebäude 2018 einem Brand zum Opfer gefallen ist, wurde es innert der letzten zwei Jahre komplett neu aufgebaut und erstrahlt in neuem Glanz. Auferstanden wie ein «Phönix aus der Asche», trägt die neueste Suite auch diesen Namen.