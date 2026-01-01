Hotel Iso-Syöte
Iso-Syöte
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel Iso-Syöte und seine gemütlichen Blockhäuser befinden sich zuoberst auf dem Fjell, mit einer wunderbaren Sicht auf die hügelige, fast menschenleere Fjelllandschaft . Langlaufloipen und Skipisten beginnen direkt beim Hotel, viele Safaris und Ausflüge werden vom hoteleigenen Safaribüro organisiert. Im Naturpark Iso-Syöte, einem der schneereichsten Gebiete Finnlands, finden Sie ideale Voraussetzungen für aktive Winterferien, für Langlauf, Skifahren und für Husky- oder Motorschlittentouren.
Nachdem das Hotelgebäude 2018 einem Brand zum Opfer gefallen ist, wurde es innert der letzten zwei Jahre komplett neu aufgebaut und erstrahlt in neuem Glanz. Auferstanden wie ein «Phönix aus der Asche», trägt die neueste Suite auch diesen Namen.
Angebot
Im Hauptgebäude stehen das Panorama-Restaurant, die Bar, der Fitnessraum und das «Arctic Spa» mit Sauna, Dampfbad, Innen- und Aussenpool sowie einem Whirlpool, allen Gästen zur Verfügung. Hier befinden sich auch die neu renovierten Hotelzimmer mit Holzboden und Dusche/WC.
Zimmer
Aussichtssuite «Adler» *****
Wohn-/Schlafraum mit Doppelbett, Lounge mit Stein-Cheminée, 2 Saunen, 1 türkisches Dampfbad, Whirlpool. Preis auf Anfrage.
Aussichtssuite «Adler» *****
Eine luxuriöse, 2-stöckige Suite mit Wohn- und Schlafbereich, Cheminée, Sauna. Die grosse Glasfront und -decke erlauben eine wunderbare Sicht auf die Fjelllandschaft, den Sternenhimmel und, mit etwas Glück, auf die Nordlichter.
Aussichtssuiten «Aurora» ****
2-stöckige, ca. 50 m² grosse Suiten mit Glasdach und Balkon mit Whirlpool im neugebauten Dachstock des Hotels. Im Obergeschoss Wohnbereich, Doppelbett, Dusche/WC, im unteren Geschoss ausziehbares Sofabett, Sauna, Dusche/WC.
Suite «Bären-Höhle» *****
Luxuriöse Suite in einer «Bären-Höhle» mit Glasfassade, die den Blick auf den arktischen Himmel und die Natur freigibt.
Wohn-/Schlafraum mit Doppelbett, Lounge mit Stein-Cheminée, 2 Saunen, 1 türkisches Dampfbad, Whirlpool. Preis auf Anfrage.
Suite «Phönix» *****
Suite 90 m², Wohn-/Schlafraum mit Doppelbett, Cheminée, Sauna, Whirlpool. Preis auf Anfrage.
Kleine Blockhäuser «Kelo» ***
Urige Doppel-Blockhäuser 40 m² für 2–3 Personen: 1 Schlafzimmer, Wohnraum (Schlafsofa), Cheminée, Kochecke, Dusche/WC, Sauna. Ca. 200–400 m vom Hotel entfernt.
Grosse Fjellhäuser «Fjelltop» ****
Doppelhäuser, 75 m² für 4–8 Personen: im Erdgeschoss Wohnraum, Cheminée, offene Küche, 1 Schlafzimmer, Sauna, Dusche/WC. Im Obergeschoss 2 Schlafzimmer, Dusche/WC. Ca. 30–50 m vom Hotel entfernt.
Im Preis inbegriffen
– Linienfl ug Zürich–Helsinki–Oulu (oder Rovaniemi/ Kuusamo) retour mit Finnair in O-Klasse
– Flughafen-, Sicherheitstaxen & TZ (CHF 180.–)
– Transfer Flughafen Oulu (od. Rovaniemi/Kuusamo) – Hotel retour (ca. 150 km, ca. 2 h/Weg)
– 7 Übernachtungen im Hotel, Zimmer oder Suite mit Dusche/WC, inkl. Frühstück; oder Ferienhaus inkl. Bettwäsche, Endreinigung, ohne Mahlzeiten
– Reisedokumentation
– Flughafen-, Sicherheitstaxen & TZ (CHF 180.–)
– Transfer Flughafen Oulu (od. Rovaniemi/Kuusamo) – Hotel retour (ca. 150 km, ca. 2 h/Weg)
– 7 Übernachtungen im Hotel, Zimmer oder Suite mit Dusche/WC, inkl. Frühstück; oder Ferienhaus inkl. Bettwäsche, Endreinigung, ohne Mahlzeiten
– Reisedokumentation
Im Preis nicht inbegriffen
– Mahlzeiten für Ferienhausgäste, Preis auf Anfrage
– Annullierungskosten-Versicherung
– Annullierungskosten-Versicherung
Preis auf Anfrage
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