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Skandinavien-Gruppenreisen vom Spezialisten

Geführte Rundreisen vom Spezialisten

Entdecken Sie gemeinsam mit unserer fachkundigen Reisebegleitung, die Sie bereits am Flughafen in der Schweiz in Empfang nimmt, das Paradies für Naturfreunde. Die grandiose Landschaft Skandinaviens erwartet Sie mit tiefblauen Seen, schier endlos erscheinenden Wäldern, die durch die Kraft der Natur erschaffenen Fjorde und vieles mehr. Freuen Sie sich auf stressfreies Reisen mit den besten Insidertipps von unseren Reiseleitern und erleben Sie die Höhepunkte des Nordens.

Icon map13 Tage
Der Klassiker "Ins Reich der Mitternachtssonne"
ab CHF 4740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hauptstadt Norwegens, Panoramafahrt mit der berühmten Bergenbahn, Ausflug in Inari zur Rentierfarm,...
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map18 Tage
Eisberge, Vulkane und Wasserfälle
ab CHF 3870.– / pro Person
ab Frankfurt bis Hamburg
Highlights: Unesco Eisfjord Illulisaat , Gletscher, Geysire und Wasserfälle in Island , bequemer Charterflug ab...
Icon calendar18 Tage / 17 Nächte
Icon map17 Tage
Eisige Wunderwelten – Spitzbergen Grönland & Island eine Leserreise des Tages-Anzeiger & der SonntagsZeitung
ab CHF 11880.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Ab Oslo starten Sie über Spitzbergen nach Grönland und erkunden den grössten Nationalpark sowie das...
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map12 Tage
Expedition Feuer und Eis - Rund um Island mit der MS Seaventure
ab CHF 9995.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: geführte Gruppenreise ab / bis Zürich , extrem kleines, wendiges Expeditionsschiff , Knecht Sonderpreise...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map9 Tage
Fjordträume im erwachenden Norden
ab CHF 3740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hansestadt Bergen, Geirangerfjord, Ausflug ins Pasviktal, Reiseleitung ab/bis Zürich
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map13 Tage
Grandioses Grönland – die eisigen Gewässer der Diskobucht
ab CHF 8811.– / pro Person
ab/bis Kopenhagen
Highlights:
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map9 Tage
Herbstleuchten auf der Postschiffroute
ab CHF 3040.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hauptstadt Norwegens, Ausflug ins Pasviktal, Hansestadt Bergen, Reiseleitung ab/bis Zürich
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map15 Tage
Juwelen der Arktis
ab CHF 15250.– / pro Person
ab Oslo bis Reykjavik
Highlights: Sichtung von Polarfüchsen unter hohen Klippen, die die Heimat riesiger Kolonien von Guillemots und...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map9 Tage
Nordlichtspektakel über dem Polarkreis
ab CHF 3740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Nordlichter, Ausflug ins Snowhotel Kirkenes inkl. Abendessen, Panoramafahrt zu den schönsten...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map10 Tage
NZZ-Leserreise - Arktisches Norwegen - Expedition Nordlichter auf der MS Spitsbergen
ab CHF 6740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Lyngenalpen & Polarlichter, Lofoten - Magische Fjordlandschaft, Vesterålen & Trollfjord,...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map9 Tage
Wunder der Diskobucht – die Geburtsstätte majestätischer Eisberge
ab CHF 5450.– / pro Person
ab/bis Montreal
Highlights: Eqip Sermia Gletscher , Illulisaat Geburtsstadt der Eisberge , unberührte Natur
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte

Lappland im Winter

Polarlichter, Husky-Schlitten und Glasiglus – der Winterzauber ist jetzt buchbar.

Rundreisen Skandinavien

Auf geführten Touren können Sie Skandinavien wunderbar entdecken

Havila

Mit Havila Kystruten die norwegische Küste entdecken

Rundreisen Island

Eine abenteuerliche Reise mit unseren Island Rundreisen

Hurtigruten

Die legendären Hurtigruten Schiffe warten auf Sie – herzlich Willkommen

Reisen mit dem Mietwagen

Schöne Hotels und die Freiheit mit dem eigenen Mietwagen genießen

Ferien mit Kindern

Wunderschöne Ferien mit der gesamten Familie

Camping- und Wohnmobilferien

Mit dem Wohnmobil die Schönheit des Landes erkunden

Gruppenreisen Skandinavien

Begleiten Sie uns auf unseren geführten Gruppenreisen durch Skandinavien

Leserreisen

Eine sorgfältig geplante Reise mit spannenden Angeboten und Aktivitäten

66° Expeditions / MS Seaventure

Kataloge

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