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Blockhaus, Lappland

Lappland-Blockhaus vom Spezialisten

Lappland Reisen sind aufgrund der herrlichen Natur der Region ein traumhaftes Erlebnis, welches am schönsten ist, wenn Sie eines der dort weit verbreiteten Blockhäuser mieten. Da sich diese Häuser in der Regel an sehr schönen Orten befinden, können Sie sich bei Buchung einer Blockhütte in Lappland auf erholsame Ferien in einem entspannten Umfeld freuen. Wenn es draussen stürmt und schneit, haben Sie es drinnen schön warm und mollig, während Sie darauf warten, dass das Wetter wieder besser wird.

Da Sie in Lappland im Norden von Finnland vielen Aktivitäten nachgehen können, ist es wichtig, dass Sie jeden Tag Ihrer Traumferien in Skandinavien stets gut ausgeruht beginnen. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, damit diese ein Blockhaus in Lappland für Sie reservieren können.

Blockhäuser nach Regionen

Äkäslompolo
Iso Syöte
Kilpisjärvi
Levi
Luosto
Rauhala
Ruka

Ferien in einem traumhaften Winterland

Insbesondere rund um den Ort Äkäslompolo mitten in Lappland können Sie viele spannende Abenteuer erleben und mit der gesamten Familie eine herrliche Zeit in einer grandiosen Natur verbringen. Egal, ob Sie lieber Motorschlittenfahrten oder Hundeschlittentouren machen möchten, erleben Sie in Ihren Lappland Ferien eine Menge schöner Dinge. Auch wenn es sehr aufregend ist, mit einem motorisierten Schlitten über den Schnee zu rasen oder sich von gutmütigen Huskys ziehen zu lassen, ist es auch reizvoll, selbst aktiv zu werden.

Wenn Sie dies während Ihres Familienurlaubs in Lappland im Winter tun möchten, können Sie zum Beispiel Skilanglauf ausprobieren oder eine Schneeschuhwanderung machen. Auch wenn die faszinierenden Landschaften der Region sehr fesselnd sind und es normal ist, dass man jede freie Minute an der frischen Luft verbringen möchte, sollten Sie die eisigen Temperaturen nicht unterschätzen und von Zeit zu Zeit eine Rast in einem der vielen Blockhäuser der Umgebung machen.

Polarlichter, Rentiere und gemütliche Holzhütten prägen das schöne Lappland

Von den vielen sehr interessanten Orten in Lappland ist der Ferienort Luosto einer der schönsten, da Sie dort sehr gut ausgestattete Blockhäuser finden, von denen aus Sie die Nordlichter in der Region beobachten können. Atemberaubende Landschaften, die von November bis April mit herrlichem Pulverschnee überzogen sind, bieten Ihnen und Ihrer Familie eine traumhafte Kulisse für Ferien der Extraklasse. Wenn Sie es lieben, auf Reisen Gegenden kennenzulernen, die sich durch eine besonders schöne Atmosphäre auszeichnen, sind Sie in Lappland genau richtig.

Friedlich, aufregend und aussergewöhnlich, so präsentiert sich das Feriengebiet Lappland, in dem Sie gemeinsam mit Ihrer Familie unvergessliche Ferien in einem Umfeld voller fantastischer Naturwunder verleben können.

Hotels mit Erlebnisfaktor

Die Hotels mitten auf dem Eis sorgen für Begeisterung und einen bleibenden Eindruck.

Reisen mit Kinder nach Lappland

Gerne stellen wir Ihnen wunderschöne Familienreisen nach Lappland zusammen.

Naturphänomen Nordlichter

Lassen Sie sich das Naturphänomen der Nordlichter nicht entgehen.

Rentiere in Lappland

Rentiere aus nächster Nähe bewundern und erleben.

Reisen für Langlauf-Fans

Erkunden Sie die einzigartige und unberührte Naturlandschaft Lapplands auf Skiern.

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle wichtigen Reisetipps und Informationen für eine gelungene Reise nach Lappland.

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