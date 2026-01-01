Was die Arktis auszeichnet

Die Arktis ist kein einzelnes Land, sondern eine riesige Region rund um den Nordpol: Sie umfasst das Nordpolarmeer, Grönland, Spitzbergen sowie die nördlichsten Gebiete Skandinaviens, Kanadas und Russlands. Prägend sind Gletscher, Fjorde, Tundra und Packeis, dazu eine Tierwelt, die es in dieser Form nirgendwo sonst gibt: Eisbären, Walrosse, Robben, Wale und riesige Seevogelkolonien lassen sich mit etwas Glück aus respektvoller Distanz beobachten. Wer noch weiter hinaus möchte, findet mit Franz-Josef-Land, einem weitgehend vergletscherten Archipel im Arktischen Ozean, eines der nördlichsten Landgebiete der Erde. Erreichbar ist es ausschliesslich im Rahmen von Expeditionsschifffahrten.

Beste Reisezeit für Arktis Reisen

Die Wahl der Reisezeit hängt davon ab, was Sie erleben möchten. Der arktische Sommer von etwa Juni bis September ist die klassische Saison für Expeditionskreuzfahrten: Das Eis zieht sich zurück, die Temperaturen steigen vielerorts über den Gefrierpunkt und die Mitternachtssonne sorgt für taghelle Nächte, ideal für Tierbeobachtungen und Anlandungen. Polarlichter sehen Sie dagegen nur in der dunklen Jahreszeit, ungefähr von September bis März. Für Winterabenteuer wie Schneemobil- oder Hundeschlittentouren eignen sich vor allem die gut erschlossenen arktischen Regionen Skandinaviens, etwa Lappland und Nordnorwegen.

Praktische Hinweise für Ihre Reise in die Arktis

Die meisten Reisen in die Hocharktis finden an Bord kleiner Expeditionsschiffe statt, von denen aus Anlandungen mit Zodiac-Schlauchbooten unternommen werden. Route und Programm richten sich dabei stets nach Wetter- und Eisverhältnissen, eine gewisse Flexibilität gehört also dazu. Spitzbergen ist vergleichsweise unkompliziert per Flug über Norwegen erreichbar und darum ein beliebter Ausgangspunkt, während Grönland und Franz-Josef-Land mehr Zeit erfordern. Packen Sie warme, wind- und wasserdichte Kleidung im Zwiebelprinzip ein, damit sind Sie für die meisten Situationen gerüstet. Da die Kabinenzahl auf Expeditionsschiffen begrenzt ist, empfiehlt sich zudem eine frühzeitige Buchung.

Für wen sich Ferien in der Arktis eignen

Arktis Reisen richten sich an Naturliebhaberinnen und Naturliebhaber, Fotografen und alle, die Weite und Stille abseits ausgetretener Pfade suchen. Wer Tierbeobachtungen schätzt und bereit ist, Komfort gelegentlich der Erfahrung unterzuordnen, ist hier richtig; klassische Badeferien sind es ausdrücklich nicht. Sportliche Höchstleistungen verlangen die meisten Expeditionsreisen allerdings nicht, für Anlandungen und kurze Wanderungen genügt eine normale Grundfitness. Gerne beraten Sie unsere Spezialisten, welche Region und welche Reiseform am besten zu Ihnen passen.