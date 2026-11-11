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Nord- und Ostsee

Eisige Weiten. Nordisches Licht. Endlose Horizonte.

Mit uns entdecken Sie die Arktis und die faszinierenden Küsten der Nord- und Ostsee auf eine unvergleichliche Art. Ob Expeditionskreuzfahrt durch das ewige Eis, Inselhopping zwischen Fjorden und Fischerorten oder eine Reise auf den Spuren der Mitternachtssonne – wir bringen Sie zu den authentischsten Orten des Nordens.

Unsere erfahrenen Spezialisten planen Ihre Reise individuell, mit handverlesenen Routen und sorgfältig ausgewählten Partnern vor Ort. So erleben Sie die Magie dieser Regionen hautnah – sicher, komfortabel und nachhaltig.

Adventsreise Ostsee ab Hamburg: 23459,1,hanseatic-inspiration-zodiac-helgoland-16
Icon map10 Tage
Adventsreise Ostsee ab Hamburg: Hundeschlittenfahrt im Winter
Adventsreise Ostsee
ab CHF 6940.– / pro Person
ab/bis H
Highlights: „Hygge“ und „God Jul“: skandinavisches Flair und echte Gemütlichkeit in der Vorweihnachtszeit,...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Individuell anfragen
Arktisches Norwegen - Oslo, Fjorde & Spitzbergen: Arktisches Norwegen-Oslo, Fjorde & Spitzbergen
Icon map13 Tage
Arktisches Norwegen - Oslo, Fjorde & Spitzbergen: Arktisches Norwegen-Oslo, Fjorde & Spitzbergen
Arktisches Norwegen - Oslo, Fjorde & Spitzbergen
ab CHF 5054.– / pro Person
ab Oslo bis Longyearbyen
Highlights: Sommerreise an Land und auf See, Von Oslo nach Spitzbergen mit Zug und Schiff, inklusive ausgewählter...
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Individuell anfragen
Das ultimative Fjord-Erlebnis ab Bergen: Das ultimative Fjorderlebnis
Icon map8 Tage
Das ultimative Fjord-Erlebnis ab Bergen: Das ultimative Fjorderlebnis
Das ultimative Fjord-Erlebnis
ab CHF 2031.– / pro Person
ab/bis Bergen
Highlights: All-inclusive Signature Reise, , Geniessen Sie längere Hafenliegezeiten, erstklassige Küche, mehrere...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Individuell anfragen
Die Arktis Linie - Kurs Nord von Kopenhagen nach Tromsø: Die Arktis Linie
Icon map12 Tage
Die Arktis Linie - Kurs Nord von Kopenhagen nach Tromsø: Die Arktis Linie
Die Arktis Linie - Kurs Nord von Kopenhagen nach Tromsø
ab CHF 3009.– / pro Person
ab Kopenhagen bis Tromsø
Highlights:
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Individuell anfragen
Die Nordkap-Linie ab Hamburg: MS-Otto-Sverdrup Photo_Agurtxane Concellon Hurtigruten Expeditions
Icon map15 Tage
product
Die Nordkap-Linie
ab CHF 2842.– / pro Person
ab/bis Hamburg
Highlights: Nordlichtbeobachtungen, Gletscher, Fjorde und die Tierwelt entlang der norwegischen Küste ,...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Individuell anfragen
Die Spitzbergen-Linie ab Bergen: Svalbard-HGR-111940-Photo_Photo_Competition
Icon map15 Tage
product
Die Spitzbergen-Linie
ab CHF 4588.– / pro Person
ab/bis Bergen
Highlights: Mitternachtssonne, Spitze der Lofoten, Tromsø - Das Tor zur Arktis, Sunnmøre-Alpen
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
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Norwegen & Island - Naturgewalten zum Greifen nah ab Kiel: Nicko Cruises
Icon map20 Tage
product
Norwegen & Island - Naturgewalten zum Greifen nah
ab CHF 3579.– / pro Person
ab/bis Kiel
Highlights: Island ist Natur in ihrer ursprünglichsten Kraft. Majestätische Gletscher, brodelnde Vulkane, gewaltige...
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte
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NZZ-Leserreise - Arktisches Norwegen - Expedition Nordlichter auf der MS Spitsbergen ab Tromsö: Lyngenfjord_Sonnenuntegang_Hurtigruten_ØrjanBertelsen
Icon map10 Tage
product
NZZ-Leserreise - Arktisches Norwegen - Expedition Nordlichter auf der MS Spitsbergen
ab CHF 6740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Lyngenalpen & Polarlichter, Lofoten - Magische Fjordlandschaft, Vesterålen & Trollfjord,...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
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Polarlicht Abenteuer Norwegen ab Hamburg: 16378,1,hanseatic-nature
Icon map16 Tage
Polarlicht Abenteuer Norwegen ab Hamburg: 48556,0,social-media-winterzauber-destination-1080x1350px
Polarlicht Abenteuer Norwegen
ab CHF 6990.– / pro Person
ab Hamburg bis Hambug
Highlights: Polarlichtmagie, Norwegens Fjordwelt und die dramatischen Lofoten , Norwegens charmante Städte,...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
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