Nord- und Ostsee
Eisige Weiten. Nordisches Licht. Endlose Horizonte.
Adventsreise Ostsee
ab CHF 6940.– / pro Person
ab/bis H
Highlights: „Hygge“ und „God Jul“: skandinavisches Flair und echte Gemütlichkeit in der Vorweihnachtszeit,...
10 Tage / 9 Nächte
Arktisches Norwegen - Oslo, Fjorde & Spitzbergen
ab CHF 5054.– / pro Person
ab Oslo bis Longyearbyen
Highlights: Sommerreise an Land und auf See, Von Oslo nach Spitzbergen mit Zug und Schiff, inklusive ausgewählter...
13 Tage / 12 Nächte
Das ultimative Fjord-Erlebnis
ab CHF 2031.– / pro Person
ab/bis Bergen
Highlights: All-inclusive Signature Reise, , Geniessen Sie längere Hafenliegezeiten, erstklassige Küche, mehrere...
8 Tage / 7 Nächte
Die Arktis Linie - Kurs Nord von Kopenhagen nach Tromsø
ab CHF 3009.– / pro Person
ab Kopenhagen bis Tromsø
Highlights:
12 Tage / 11 Nächte
Die Nordkap-Linie
ab CHF 2842.– / pro Person
ab/bis Hamburg
Highlights: Nordlichtbeobachtungen, Gletscher, Fjorde und die Tierwelt entlang der norwegischen Küste ,...
15 Tage / 14 Nächte
Die Spitzbergen-Linie
ab CHF 4588.– / pro Person
ab/bis Bergen
Highlights: Mitternachtssonne, Spitze der Lofoten, Tromsø - Das Tor zur Arktis, Sunnmøre-Alpen
15 Tage / 14 Nächte
Norwegen & Island - Naturgewalten zum Greifen nah
ab CHF 3579.– / pro Person
ab/bis Kiel
Highlights: Island ist Natur in ihrer ursprünglichsten Kraft. Majestätische Gletscher, brodelnde Vulkane, gewaltige...
20 Tage / 19 Nächte
NZZ-Leserreise - Arktisches Norwegen - Expedition Nordlichter auf der MS Spitsbergen
ab CHF 6740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Lyngenalpen & Polarlichter, Lofoten - Magische Fjordlandschaft, Vesterålen & Trollfjord,...
10 Tage / 9 Nächte
Polarlicht Abenteuer Norwegen
ab CHF 6990.– / pro Person
ab Hamburg bis Hambug
Highlights: Polarlichtmagie, Norwegens Fjordwelt und die dramatischen Lofoten , Norwegens charmante Städte,...
16 Tage / 15 Nächte
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