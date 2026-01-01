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Aktivreisen, Lappland

Lappland-Reisen im Winter vom Spezialisten

Schlittenhundetouren und weitere Erlebnisreisen

Finnisch Lappland im Winter zu erleben, ist ein eiskaltes und sehr romantisches Erlebnis für die ganze Familie. Das kleine Städtchen Rovaniemi liegt weit nördlich des Polarkreises in Finnisch Lappland und ist das Zuhause eines sehr prominenten Einwohners: Gestatten, der offizielle Weihnachtsmann wohnt hier. Dass er in Rovaniemi sogar sein eigenes Postamt hat, sorgt auch bei Ihren Kindern für einen unvergesslichen Moment während Ihren Lappland Winter Ferien, denn hier können Sie mit Ihren Liebsten echte Weihnachtsgrüsse in alle Welt verschicken.

Aber die Region hat auch sonst sehr viel zu bieten. Wenn Sie für Ihren Aufenthalt im hohen Norden Finnlands ein Mietauto gebucht haben, empfehlen wir Ihnen Erkundungstouren in die nähere Umgebung. Durch tief verschneite Winterlandschaften zu fahren und mit etwas Glück sogar das mystische Nordlicht am dunklen Himmel flackern zu sehen, sind unvergessliche Reiseerlebnisse. Bei Ihrem Aufenthalt in Rovaniemi können Sie sich den lange gehegten Wunsch erfüllen, einmal im Leben als Hundeführer mit Huskies durch die Landschaft zu ziehen und dabei die unendliche Ruhe eines nordischen Winters zu geniessen. Zu dieser Winteraktivität und zahlreichen anderen Varianten beraten Sie unsere Skandinavien Spezialisten sehr gerne.

Icon map8 Tage
Ruka - Papin Talo
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Eine nächtliche Schneeschuhwanderung, Abenteuerliche Hundeschlittensafari mit Huskys , Sauna-Erlebnis am...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Äkäslompolo - Blockhaushotel Ylläshumina
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Winterromantik garantiert , Unterkunft in lappländischem Stil , Köstliches Buffet Restaurant
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Äkäslompolo - Hotel & Ferienhäuser Seita
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Ruhige, romantische Lage im Kiefernwäldchen , Buffet Restaurant mit grossen Panoramafenstern, Grosse...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Aktivreisen-Highlights

Aktivreise mit Unterkunft im Glasiglu

Brechen Sie mit uns zu einer abwechslungsreiche Winter Aktivreise nach Lappland auf. Im mehrfach als beste Skidestination Finnlands ausgezeichneten Wintersportresort Levi stehen Ihnen unzählige Aktivitäten und Erlebnisse zur Auswahl: Schneeschuhlaufen, Touren mit Schlittenhunden, Langlauf oder Skifahren sind nur einige davon. Auf unserer achttägigen Aktivreise erwartet Sie ein einzigartiger Höhepunkt: Sie verbringen eine Nacht in einem luxuriösen Glasiglu. Stellen Sie sich vor, Sie liegen abends im wohlig warmen Bett und über Ihnen dehnt sich der unendliche lappländische Winterhimmel am Firmament aus.

Mit etwas Glück werden Sie dabei sogar das Privileg geniessen, das grünlich flackernde Nordlicht am Himmel zu erspähen – unvergesslich. Von Levi führen Dutzende Loipen ins nahe Umland; ziehen Sie mit Langlaufskiern los und erleben Sie die tiefverschneite Winterlandschaft dabei aus nächster Nähe. Im Dorf Levi gibt es zahllose Restaurants, die neben internationalen Gerichten auch lappländische Küche auftischen. Dazu gibt es einige Shops und ein grosses Angebot an Hotels, Blockhäusern und Ferienwohnungen. Unsere Spezialisten kennen sich und beraten Sie gerne zu passenden Unterkünften.

Ahoi an Bord des Postschiffs

Ein unvergessliches Lappland Erlebnis erwartet Sie auf unserer neuntägigen Erlebnisreise, die von der Skandinavien Expertin Heidi Glur und dem Autor und Walspezialisten Hans Peter Roth begleitet wird. Auf dieser Reise in den hohen Norden Skandinaviens haben Sie die Gelegenheit, an Bord eines Schiffs der norwegischen Traditionsreederei Hurtigruten auf die Suche nach Walen zu fahren. Während Sie durch die maritime Wunderwelt des Inselparadieses Vesterålen und Lofoten in Nordnorwegen gleiten, werden Sie mit etwas Glück Pottwale, Killerwale und Delfine auf ihrer Jagd nach Hering beobachten.

Während Ihrer Winter Aktivreise durch Lappland sind Sie auch im komfortablen Reisebus unterwegs. Unterwegs stoppen Sie in kleinen Fischerdörfern entlang der wildromantischen Küsten und Sie besuchen das Wikingermuseum Borg auf der Lofoten Insel Vestvågøy. Unterwegs haben Sie mehrfach die Gelegenheit, spannenden Vorträgen des Walforschers Hans Peter Roth beizuwohnen. Unsere Skandinavien Spezialisten beraten Sie gerne zu dieser aussergewöhnlichen Winter Aktivreise nach Lappland. Vereinbaren Sie einen persönlichen Termin und nutzen Sie unser breites Skandinavien Know-how.

Hotels mit Erlebnisfaktor

Die Hotels mitten auf dem Eis sorgen für Begeisterung und einen bleibenden Eindruck.

Reisen mit Kinder nach Lappland

Gerne stellen wir Ihnen wunderschöne Familienreisen nach Lappland zusammen.

Naturphänomen Nordlichter

Lassen Sie sich das Naturphänomen der Nordlichter nicht entgehen.

Rentiere in Lappland

Rentiere aus nächster Nähe bewundern und erleben.

Reisen für Langlauf-Fans

Erkunden Sie die einzigartige und unberührte Naturlandschaft Lapplands auf Skiern.

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle wichtigen Reisetipps und Informationen für eine gelungene Reise nach Lappland.

Kataloge

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