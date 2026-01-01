Havila-Schiffsreisen im Winter vom Spezialisten

Die Havila-Schiffe: Komfortabel und umweltfreundlich

Die Flotte von Havila Voyages bietet höchsten Komfort und modernste Ausstattung. Gleichzeitig setzt die Reederei bei den umweltfreundlichsten Kreuzschiffen der Welt nachhaltige Energiegewinnung ein, was zu einem kleinen ökologischen Fussabdruck führt. Die durchgängigen, raumhohen Fenster aller öffentlichen Bereiche garantieren einen perfekten Blick auf die Küste – selbst in den zwei Fitnessstudios müssen Sie nicht auf die wunderbare Aussicht verzichten.

Auf dem Aussendeck sorgen zwei beheizte Whirlpools und eine kleine Bar für Entspannung. Zudem verfügen die Havila-Schiffe über einen Shop, eine Observation Lounge mit gläsernem Dach sowie über ein Hauptrestaurant sowie ein Spezialitätenrestaurant, ein Café und eine Bar.

Geniessen Sie auf Ihrer Rundreise die Ruhe oder die einzigartigen Aktivitäten an Bord und entdecken Sie die faszinierende norwegische Küste – ganz im Einklang mit der Natur. Auf der Route von Bergen nach Kirkenes und zurück können Sie grün flackernde Nordlichter beobachten und sich von der Magie der winzigen Fischerdörfchen verzaubern lassen.

Bergen – Der Startpunkt der Havila-Schiffsreise

Als Auftakt zu einer unvergesslichen Reise erkundigen Sie Bergen, die zweitgrösste Stadt Norwegens. Bergen ist bekannt für seine malerischen Holzhäuser und die umliegenden Fjorde und eignet sich hervorragend als Ausgangspunkt für eine Küsten-Rundreise.

Trondheim – Tausendjährige Geschichte

Im altehrwürdigen Trondheim erleben Sie ein Stück norwegische Geschichte und Kultur. Der Nidarosdom – Norwegens Nationalheiligtum und gleichzeitig Wahrzeichen der Stadt – ist eine der grössten Kathedralen Nordeuropas. Über den Fjord geht es der Küste entlang weiter Richtung Norden.

Tromsø – Das Tor zur Arktis

Polarexpeditionen, Fischerei und Rentiere: Lassen Sie sich in Tromsø von der Schönheit der arktischen Landschaft verzaubern und geniessen Sie die winterlichen Aktivitäten, die diese Stadt zu bieten hat – von Schneemobil-Touren über Hundeschlittenfahrten bis hin zur Beobachtung der Polarlichter.

Kirkenes – am östlichsten Punkt der Reise

Kirkenes befindet sich nur wenige Kilometer von der russischen Grenze entfernt – Strassenschilder sind hier sowohl auf Norwegisch als auch auf Russisch zu lesen. Nutzen Sie einen Ausflug, um an die Grenze zu fahren oder besuchen Sie das Eishotel, das vollständig aus Schnee und Eis gebaut wurde. Unternehmen Sie eine unvergessliche Tour mit dem Schneemobil oder mit einem Hundeschlitten und besuchen Sie das Grenzlandmuseum.