Lappland im Winter – Reisen vom Spezialisten
Ferien vom Spezialisten im wunderschönen Lappland
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick
Die beste Reisezeit für Lappland erstreckt sich für den Winter und Nordlichter von November bis März und für den Sommer von Juni bis August. Die Reiseintention ist ausschlaggebend dafür, wann die ideale Reisezeit ist. Möchten Sie die Natur in vollen Zügen geniessen, empfiehlt sich ein Aufenthalt in den Sommermonaten. Geht es bei den Ferien jedoch um den Wintersport, sind Sie selbstverständlich in den Wintermonaten in Lappland bestens aufgehoben. Sehr beliebt sind Hundeschlittentouren oder die Besichtigung der Nordlichter. Hierfür ist ebenfalls der Winter als perfekte Reisezeit zu nennen.
Aufgrund der Lage von Lappland, weit oben in Skandinavien, ist es in der Region eigentlich sehr kalt. Nicht selten herrscht hier bereits in den frühen Morgenstunden eine Temperatur von -25 Grad Celsius. In Lappland sind die Monate Januar und Februar die kältesten des Jahres. Erstaunlich ist, dass es in den Sommermonaten, also von Juni bis August, durchaus Temperaturen von 20 Grad Celsius geben kann.
Aufgrund der etwas komplizierten Lage gibt es in Lappland mehrere Sprachen, die gesprochen werden. Als Nationalsprachen sind Schwedisch und Finnisch angegeben. Im Norden sprechen die Einwohner ein sehr schlechtes Englisch. In dieser Region wird Ihnen bei Ihren Ferien in Lappland das nachfolgende kleine Sprachwörterbuch weiterhelfen.
Die Einwohner von Lappland wird es freuen, wenn Sie sich in der Landessprache kurz vorstellen können. Nachfolgend finden Sie aus diesem Grund ein kleines Sprachwörterbuch mit nützlichen und wichtigen Floskeln.
Finnisch
- Hallo! – Hei!
- Guten Tag! - Hyvää päivää!
- Tschüss! – Heipa!
- Auf Widersehen! – Näkemiin!
- Ja – Kyllä
- Nein – Ei
- Danke! – Kiitos!
- Bitte! - Ole/ olkaa hyvä!
- Prost! – Kippis!
- Entschuldigung,... - Anteeksi,...
- Hilfe! – Apua!
- Toilette – WC
- Ich heisse... – Minun nimeni on...
- Ich hätte gerne ... – Haluaisin...
- Was kostet...? – Mitä maksaa...?
- Zahlen bitte! - Haluaisin maksaa!
- Ich spreche kein Finnisch. - En puhu suomea.
Schwedisch
- Hallo! – Hej!
- Guten Tag! – God dag!
- Tschüss! – Hej då!
- Ja – Ja
- Bitte! – Ingen orsak!
- Prost! - Skål!
- Entschuldigung, ... – Ursäkta, ...
- Ich heisse... – Jag heter...
- Ich hätte gerne... – Jag skulle vilja ha...
- Was kostet...? – Vad kostar...?
- Ich spreche kein Schwedisch. – Jag talar ingen svenska.
Als offizielle Währung in dieser Region gilt der Euro. Ein Euro entspricht dabei 100 Cent. Damit Sie bei einer Reise nach Lappland nicht ständig den aktuellen Wechselkurs ausfindig machen müssen, empfiehlt sich eine kostenlose App zur Währungsumrechnung für das Smartphone.
Die offenen Rechnungen können Sie in Lappland natürlich auch mit allen gängigen Kreditkarten, wie etwa von Visa, MasterCard, Diners Club oder American Express bezahlen. Über deren Akzeptanz müssen Sie sich keine Sorgen machen. Ob in Hotels, Restaurants oder an Tankstellen, die Kreditkarten werden nahezu überall gerne angenommen. Bargeld können Sie an vielen Geldautomaten abheben.
Nordlichter lassen sich in Lappland etwa von September bis Ende März beobachten, wenn die Nächte lang und dunkel sind. Besonders gute Chancen bestehen in klaren, kalten Nächten abseits künstlicher Lichtquellen. Planen Sie mehrere Nächte vor Ort ein, denn das Naturschauspiel lässt sich nie garantieren. Zwischen Dezember und Februar sorgt die tief verschneite Landschaft zusätzlich für eine einmalige Kulisse.
Direktflüge nach Lappland sind selten; üblicherweise fliegen Sie ab Zürich mit einem Umstieg in Helsinki oder Stockholm. Die reine Flugzeit beträgt insgesamt rund vier bis fünf Stunden, hinzu kommt die Umsteigezeit. Die Zeitverschiebung ist gering: Finnland ist der Schweiz eine Stunde voraus, Schweden und Norwegen liegen in derselben Zeitzone.
Nördlich des Polarkreises steigt die Sonne im tiefsten Winter für einige Wochen nicht über den Horizont. Völlig dunkel ist es trotzdem nicht: Um die Mittagszeit taucht ein bläuliches Dämmerlicht die verschneite Landschaft in besondere Farben. Viele Gäste empfinden gerade diese Stimmung als magisch – und die langen Nächte erhöhen die Chancen auf Nordlichter.
Lappland bietet Wintererlebnisse für Geniesser und Aktive: Hundeschlitten- und Rentierschlittenfahrten, Schneemobiltouren, Schneeschuhwandern, Eisfischen und Langlauf gehören zu den Klassikern. Abends locken Nordlichtertouren und die finnische Sauna. Viele Aktivitäten eignen sich auch für Familien mit Kindern. Unsere Spezialisten kombinieren die Erlebnisse zu einem stimmigen Reiseprogramm.
Lappland-Winterreisen sind stark nachgefragt – besonders in der Advents- und Weihnachtszeit sowie über Neujahr. Buchen Sie deshalb idealerweise mehrere Monate im Voraus, um die gewünschte Unterkunft und die beliebtesten Aktivitäten zu sichern. Unsere Lappland-Spezialisten kennen die Region persönlich und stellen Ihre Reise individuell zusammen.
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