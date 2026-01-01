Was Franz-Josef-Land auszeichnet

Franz-Josef-Land gehört zu den am schwersten zugänglichen Regionen der Erde - und genau darin liegt sein Reiz. Es gibt keine Ortschaften, keine Strassen und keine touristische Infrastruktur; der gesamte Archipel steht als Teil des russischen Arktis-Nationalparks unter strengem Schutz. Zu den bekanntesten Naturwundern zählen die fast perfekt runden Steinkugeln der Champ-Insel, deren Entstehung bis heute Rätsel aufgibt, sowie die mächtigen Basaltklippen, an denen im Sommer riesige Seevogelkolonien brüten. Auf der Rudolf-Insel liegt zudem der nördlichste Landpunkt Eurasiens - von hier trennt Sie nur noch das Packeis vom Nordpol.

Beste Reisezeit für Franz-Josef-Land

Das Reisefenster ist kurz und klar definiert: Nur im arktischen Hochsommer, in der Regel von Juli bis August, zieht sich das Packeis so weit zurück, dass Expeditionsschiffe die Inseln erreichen. In diesen Wochen scheint die Mitternachtssonne rund um die Uhr, die Temperaturen bewegen sich meist um den Gefrierpunkt. Gleichzeitig ist die Tierwelt am aktivsten: Walrosse ruhen auf den Eisschollen, Eisbären patrouillieren entlang der Küsten und unzählige Seevögel ziehen ihre Jungen gross. Ausserhalb dieser Saison ist der Archipel vom Eis eingeschlossen und für Reisende praktisch unerreichbar.

Anreise und praktische Hinweise

Franz-Josef-Land erreichen Sie ausschliesslich an Bord eines Expeditionsschiffs oder Eisbrechers; viele Routen kombinieren den Archipel mit Spitzbergen oder weiteren Regionen der Hocharktis. Angelandet wird mit Zodiacs, den wendigen Schlauchbooten der Expeditionsschifffahrt - festes Schuhwerk sowie warme, winddichte Kleidung im Zwiebelprinzip sind deshalb Pflicht. Da Eis- und Wetterlage die Route bestimmen, bleibt jeder Fahrplan flexibel: Genau diese Ungewissheit macht den Expeditionscharakter aus. Für den Besuch des Schutzgebiets sind behördliche Genehmigungen erforderlich, die der Veranstalter für Sie organisiert. An Bord begleiten erfahrene Expeditionsleiter und Lektoren die Reise und ordnen das Gesehene ein.

Für wen eignet sich eine Franz-Josef-Land Reise?

Diese Reise richtet sich an erfahrene Arktis-Liebhaber ebenso wie an Entdeckernaturen, die bewusst ein Ziel abseits aller ausgetretenen Pfade suchen. Sie sollten Freude an Naturbeobachtung, eine gewisse Grundmobilität für die Anlandungen und Gelassenheit bei Programmänderungen mitbringen - Komfort bietet das Schiff, die Inseln selbst bleiben pure Wildnis. Wer bereits Spitzbergen oder Grönland bereist hat und den nächsten Schritt in die Hocharktis sucht, findet in Franz-Josef-Land eine der letzten grossen Entdeckerdestinationen. Unsere Skandinavien- und Arktis-Spezialisten kennen Schiffe und Routen aus eigener Erfahrung und stellen Ihre Expedition individuell zusammen.