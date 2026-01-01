Knecht Reisegruppe Gütesiegel
skandinavien Reisen Gütesiegel
skandinavienreisen
Mietwagenrundreisen, Schweden

Schweden Mietwagenreisen vom Spezialisten

Unabhängig und frei unterwegs

Schweden mit dem Mietauto zu entdecken, ist eine der genussreichsten Reisearten für das skandinavische Land. Sehr gut ausgebaute Strassen, eine breite Palette an Mietfahrzeugen und eine grosse Auswahl von Hotels, Ferienhäusern und Lodges ermöglichen Ihnen, frei und nach Ihren Ideen kreuz und quer durch das Land zu reisen. Die Route und die Reisedauer bestimmen Sie, während wir Ihnen gerne das Programm nach Ihren Wünschen zusammenstellen. Dann buchen Sie den Mietwagen und die Unterkünfte und schon geht der Reisespass auf vier Rädern los.

Damit haben Sie den Freiraum, Ihre Reisetage nach eigenem Gutdünken einzuteilen und dort zu stoppen und Pausen einzulegen, wie Sie es mögen. Durch die im Voraus gebuchten Unterkünfte bleibt Ihnen aber die mühselige Suche nach Hotelzimmern erspart. Unsere Experten stehen Ihnen für die Reiseplanung zur Seite und helfen Ihnen mit der Gestaltung Ihrer individuellen Mietwagenrundreise durch Schweden.

Schweden
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Schweden länderübergreifend
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt

Südschweden auf eigene Faust

Unsere Mietwagenrundreise Schwedisches Sommermärchen verspricht nicht nur einiges, das Programm erfüllt vor allem auch Reiseträume. Mit einem im Voraus gebuchten Mietauto und mit Hotelreservationen ausgestattet fahren Sie im Süden Schwedens durch abwechslungsreiche Landschaften. Die Region um den Siljansee wird auch das ‘Herz Schwedens’ genannt. An den Ufern des sechstgrössten Sees in Schweden liegen bekannte Orte Siljansnäs, Leksand oder Tällberg. An den Norden des Siljansees grenzt der Orsasee mit Bäcka, Schwedens längstem Strassendorf – es ist mehr als fünf Kilometer lang.

Die beiden Seen sind durch eine kurze Wasserstraße miteinander verbunden. Neben grossartigen Naturlandschaften stehen aber auch die beiden grössten Städte des Landes auf Ihrem Reiseprogamm: die Hauptstadt Stockholm wird auch als «Venedig des Nordens» bezeichnet. Göteborg ist eine attraktive Hafenstadt, die gleichzeitig an einer Flussmündung und der Westküste des Landes liegt. Geniessen Sie das maritime Flair, wunderschöne Uferpromenaden oder einen Bummel im riesigen Botanischen Garten. In einem nördlichen Vorort Göteborgs befindet sich das sehenswerte Volvo Museum. In Richtung Süden führt eine traumhafte Route entlang der Küste, die Sie zur südlichen Grossstadt Malmö bringt.

Im Mietauto der Küste entlang – ein schwedischer Sommertraum

Jede Jahreszeit bietet ihren ganz eigenen Reiz, Schweden zu entdecken. Während ein skandinavischer Winter ein stilles, anmutiges Bild präsentiert, explodieren herbstliche Farben in den Wäldern des Landes. Birkenwälder verfärben sich und präsentieren ihr ganzes Spektrum von Orange-, Gelb- und Rottönen. Einen schwedischen Sommer kann man allerdings beinahe nicht übertrumpfen. Schweden, Sonne und Wasser sind wie Drillinge, sie gehören einfach zueinander. Egal, ob Sie sich entlang der Küste aufhalten oder Seen, Flüsse und Kanäle im Inland ansteuern, Sie werden mit einzigartigen Eindrücken an Ihr schwedisches Sommermärchen zurückkehren.

Entlang der Route treffen Sie immer wieder auf sympathische kleine Dörfer und Städtchen, die zu erkunden sich lohnt. Aber auch grössere Städte wie Falkenberg, Stengungsund oder Vaxjö können Teil Ihres Reiseplans sein. Dank im Voraus gebuchter Hotels und Ferienhäusern müssen Sie sich auf der Reise nicht um die Reservation von Unterkünften kümmern. Wo immer Sie auf einer Schweden Mietwagenrundreise hinfahren möchten, unsere Skandinavien Spezialisten kennen sich aus. Rufen Sie noch heute an und vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin.

Ferien mit Kindern

Unsere Reiseexperten stellen Ihnen gerne individuelle Familienferien zusammen.

Reiseinformationen

Für eine optimale Reisevorbereitung schauen Sie sich unsere Tipps und Ratschläge an.

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Online blättern
Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Skandinavien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren