Åre Ferien vom Spezialisten

Schweden im Winter

Weisse Pracht und das Polarlicht

Das Nordlicht zieht natürlich viele Reisende aus aller Welt nach Schweden. Die Winterreise nach Schweden hat allerdings noch weitaus mehr zu bieten. Die Milchstrasse, welche von Malmö bis hin zu Kiruna zu sehen ist, begeistert Jung und Alt. Das Land Schweden ist natürlich geprägt vom Schneesport. Langlauf auf den Loipen und das umfangreiche Skigebiet mit über 630 Liften sind schlichtweg beeindruckend. Bei unseren Schweden Reisen werden Sie alles aus nächster Nähe erleben.

Selbstverständlich sind die Winterferien in Schweden ganz auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten. Die Skigebiete im wunderschönen Schweden warten nur darauf, von Ihnen erkundet und erprobt zu werden. Überzeugen Sie sich von der Schönheit des Landes jedoch einfach selbst. Unter unseren preiswerten Urlaubsangeboten ist mit Sicherheit auch für Sie etwas Passendes zu finden. Unsere Reisespezialisten sind gerne für Sie da.