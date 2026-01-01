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Hundeschlitten Reisen, Lappland

Hundeschlitten-Touren vom Spezialisten

Ferien in Schweden

Wenn Sie während Ihrer Schweden Winterferien etwas Besonderes erleben möchten, ist die Teilnahme an einer der vor Ort stattfindenden Hundeschlittenfahrten sehr empfehlenswert. Auf dem Weg durch wunderschöne und romantische Landschaften sind zutrauliche Huskys Ihre Begleiter und ziehen Sie durch die verschneite Natur Schwedisch Lapplands. Erkunden Sie eine Wildnis mit vielen Highlights, wie zugefrorenen Seen und langgezogenen Tälern, in der Sie gemeinsam mit fachkundigen Guides die Schönheit einer einmaligen Märchenlandschaft geniessen können.

Mit dem Hundeschlitten durch Schweden zu fahren ist ein Erlebnis der Extraklasse, bei dem Sie mit Ihren Schlittenhunden zu einem Team zusammenwachsen und im Einklang mit einer herausragenden Natur sein werden. Gesetzt den Fall, dass eine Schweden Winterreise Sie schon immer gereizt hat, sollten Sie mit unseren Spezialisten sprechen, um sich einen Platz auf einer der nächsten Schweden Hundeschlittentouren zu sichern.

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Hundeschlittenfahrten in Schweden

Ein Abenteuer in einer traumhaften Umgebung

Falls Winterlandschaften Sie schon immer fasziniert haben, ist eine Husky Tour in Schweden genau das Richtige für Sie. Neben herrlichen Naturerlebnissen bietet eine Schweden Winterreise mit Huskys auch die Möglichkeit, diese freundlichen und sehr interessanten Hunde näher kennenzulernen. Sie werden beeindruckt davon sein, wie kraftvoll und stolz diese Tiere Ihren Schlitten mit einem hohen Tempo über weite Strecken ziehen.

Da in der nordschwedischen Provinz Norrbottens län zwischen den Städten Luela im Süden und Kiruna im Norden mitunter sieben Monate im Jahr Schnee liegt, ist dieses Gebiet ideal für abwechslungsreiche Hundeschlittentouren in einer Umgebung, die so berauschend schön ist, dass Sie nach Ihrem ersten Aufenthalt in der Region garantiert wieder Schweden im Winter erleben möchten.

Freiheit in ihrer schönsten Form – Schweden Hundeschlittentouren

Ausgangspunkt der Schweden Reisen im Winter mit einem Schlitten durch die Landschaften Nordschwedens ist meistens eine gemütliche Lodge mit angeschlossener Huskyfarm. In der friedvollen Atmosphäre dieser in der Regel ansprechend gestalteten Unterkunft können Sie Ihre Schlittenhunde aus der Nähe beobachten und von den Guides viele interessante Fakten und Geschichten über sie erfahren. Spannend, abenteuerlich und vor allem wunderschön – so präsentieren sich Hundeschlittentouren in Schweden, welche auf eine eindrucksvolle Art und Weise verdeutlichen, wie einzigartig und faszinierend die Landschaften Skandinaviens sind.

Wenn Sie auf der Suche nach dem besonderen Ferienerlebnis sind, ist ein so herausragendes Naturerlebnis wie die Fahrt mit einem Schlitten ideal für Sie. Freuen Sie sich auf ein Abenteuer der Extraklasse und geniessen Sie eine Region, in der Schnee und Eis das Landschaftsbild bestimmen.

Touren mit dem Hundeschlitten

Ein Abenteuer mit Huskys und einem Hundeschlitten im wunderschönen Schweden

Reiseinformationen

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