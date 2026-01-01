Nordlichter Reisen vom Spezialisten

Wo Sie die Nordlichter am besten beobachten

Die besten Chancen auf Polarlichter haben Sie nördlich des Polarkreises. Dort verläuft das sogenannte Nordlichtoval, eine Zone, in der die Aurora Borealis besonders häufig und intensiv auftritt. Zu den bekanntesten Beobachtungsgebieten zählen Tromsø, die Inselwelt der Lofoten und Vesterålen, Alta sowie die Finnmark im äussersten Norden bis hinauf zum Nordkap. Dank des Golfstroms bleibt das Klima an der norwegischen Küste selbst im Winter vergleichsweise mild, sodass sich die Region auch in der kalten Jahreszeit gut bereisen lässt.

Wer möglichst klare Nächte sucht, weicht ins Landesinnere aus: Dort ist das Wetter häufig stabiler und trockener als an der Küste, was die Sicht auf den Nachthimmel begünstigt.

Beste Reisezeit für Nordlichter Reisen

Nordlichter entstehen das ganze Jahr über, sichtbar sind sie jedoch nur bei Dunkelheit. Die Saison dauert deshalb ungefähr von Ende September bis Ende März. Im Hochwinter herrscht nördlich des Polarkreises die Polarnacht, während der die Sonne wochenlang nicht über den Horizont steigt – ideale Voraussetzungen für lange Beobachtungsnächte. Die grössten Chancen bestehen meist in den späten Abendstunden bis nach Mitternacht, bei klarem Himmel und abseits künstlicher Lichtquellen.

Da das Schauspiel von der Sonnenaktivität und vom Wetter abhängt, gibt es keine Garantie. Planen Sie darum mehrere Nächte im Norden ein – mit jeder klaren Nacht steigen Ihre Chancen erheblich.

Praktische Hinweise für Ihre Nordlichter Reise

Beim Beobachten stehen Sie oft längere Zeit still in der Winterkälte. Warme Kleidung im Zwiebelprinzip, gefütterte Schuhe, Mütze und Handschuhe gehören deshalb zwingend ins Gepäck. Wer die Lichterscheinungen fotografieren möchte, nimmt am besten ein Stativ mit, da Aufnahmen bei Dunkelheit längere Belichtungszeiten erfordern. Aurora-Prognosen geben zudem Anhaltspunkte, in welchen Nächten sich das Warten besonders lohnt. Ein grosser Vorteil einer Reise nach Norwegen im Winter: Die kurzen Tage lassen sich mit Hundeschlittenfahrten oder Schneeschuhwanderungen füllen, während die Nächte den Polarlichtern gehören.

Für wen sich eine Nordlichter Reise eignet

Eine Reise zu den Nordlichtern passt zu Naturliebhabern, Fotografen und allen, die Ruhe und Weite suchen – ob als Paar, mit der Familie oder allein unterwegs. Wer es komfortabel mag, wählt die Fahrt mit dem Postschiff entlang der Küste und beobachtet die Lichter direkt vom Deck aus. Wer lieber aktiv ist, kombiniert die Beobachtungsnächte mit Wintererlebnissen an Land. Unsere Spezialisten beraten Sie persönlich und stellen Ihre Nordlichter Reise individuell zusammen – abgestimmt auf Reisedauer, Komfortanspruch und die Aktivitäten, die Sie sich wünschen.