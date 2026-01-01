Fjorde, Küste und Norden

Die Fjordregion um Geiranger, Nærøy und Sogn ist von Mai bis September am besten erreichbar. Die Trollstigen und andere Bergstrassen öffnen je nach Schneelage Ende Mai und schliessen im Oktober. Juli und August sind Hauptsaison; Juni und September bieten dasselbe Bild mit weniger Kreuzfahrtschiffen in den Häfen.

Der Norden um Tromsø und die Lofoten hat zwei Saisons: Von Ende Mai bis Ende Juli geht die Sonne nicht unter, von Ende November bis Mitte Januar bleibt es Polarnacht – blau, gedämpft und für viele der eindrücklichste Zustand überhaupt.