Beste Reisezeit für Norwegen
Fjordsommer, Nordlichtwinter und die Monate dazwischen
Klimatabelle Norwegen
Bergen gilt als eine der regenreichsten Städte Europas – der Vergleich mit Oslo zeigt, wie stark sich die Küste vom Landesinneren unterscheidet.
|Monat
|Oslo °C
|Bergen °C
|Regentage Bergen
|Tromsø °C
|Januar
|-2
|3
|19
|-3
|Februar
|-1
|3
|16
|-3
|März
|3
|5
|17
|-1
|April
|9
|8
|14
|3
|Mai
|16
|13
|13
|8
|Juni
|20
|16
|13
|12
|Juli
|22
|17
|15
|15
|August
|21
|17
|17
|14
|September
|16
|14
|19
|9
|Oktober
|9
|10
|19
|4
|November
|3
|6
|19
|0
|Dezember
|-1
|4
|19
|-2
Fjorde, Küste und Norden
Die Fjordregion um Geiranger, Nærøy und Sogn ist von Mai bis September am besten erreichbar. Die Trollstigen und andere Bergstrassen öffnen je nach Schneelage Ende Mai und schliessen im Oktober. Juli und August sind Hauptsaison; Juni und September bieten dasselbe Bild mit weniger Kreuzfahrtschiffen in den Häfen.
Der Norden um Tromsø und die Lofoten hat zwei Saisons: Von Ende Mai bis Ende Juli geht die Sonne nicht unter, von Ende November bis Mitte Januar bleibt es Polarnacht – blau, gedämpft und für viele der eindrücklichste Zustand überhaupt.
Reisezeit nach Erlebnis
Nordlichter: Ende September bis März, am zuverlässigsten in Tromsø, auf den Lofoten und in Alta.
Mitternachtssonne: Ende Mai bis Ende Juli nördlich des Polarkreises.
Hurtigruten: Ganzjährig zwischen Bergen und Kirkenes; im Sommer für die Küstenlandschaft, im Winter für die Nordlichter.
Wandern: Preikestolen und Trolltunga von Juni bis September, davor liegt oft noch Schnee.
Wale: Orcas und Buckelwale vor Tromsø und Skjervøy von November bis Januar.
Juni bis August für Fjorde, Wanderungen und Mitternachtssonne. Für Nordlichter reisen Sie zwischen Ende September und März, am zuverlässigsten nach Tromsø, auf die Lofoten oder nach Alta.
Ja. Bergen zählt mit 13 bis 19 Regentagen pro Monat zu den regenreichsten Städten Europas. Die Temperaturen sind dank Golfstrom dennoch mild – im Januar liegt Bergen mit 3 Grad über Oslo mit minus 2 Grad.
Bergstrassen wie der Trollstigen öffnen je nach Schneelage Ende Mai und schliessen im Oktober. Die Hauptrouten entlang der Fjorde sind ganzjährig befahrbar, im Winter aber mit Winterausrüstung und kurzfristigen Sperrungen.
Nördlich des Polarkreises geht die Sonne von Ende November bis Mitte Januar nicht über den Horizont. Statt Dunkelheit herrscht mehrere Stunden täglich ein blaues Dämmerlicht, das viele als eindrücklichste Stimmung Norwegens beschreiben.
Ja. Die Postschiffroute verkehrt ganzjährig zwischen Bergen und Kirkenes. Im Winter kombiniert sie Küstenlandschaft mit sehr guten Nordlichtchancen, da das Schiff der Wolkendecke ausweichen kann.
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