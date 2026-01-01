Was Spitzbergen auszeichnet

Kaum eine andere arktische Region ist so gut erreichbar und zugleich so unberührt. Gletscher, Fjorde und weite Tundraflächen prägen die Landschaft, in der Eisbären, Walrosse, Polarfüchse und Svalbard-Rentiere leben; dazu kommen Wale vor der Küste und riesige Seevogelkolonien an den Klippen. Ein Ausläufer des Golfstroms mildert das Klima im Vergleich zu anderen Gebieten auf ähnlicher geografischer Breite – arktisch bleibt es dennoch: Selbst im Sommer bewegen sich die Temperaturen meist nur zwischen null und rund zehn Grad.

Ausserhalb der Siedlungen gibt es keine Strassen; unterwegs ist man per Schiff, Schneemobil oder zu Fuss. Da Eisbären überall auftauchen können, sind Ausflüge ausserhalb Longyearbyens nur in Begleitung erfahrener, entsprechend ausgerüsteter Guides gestattet.

Beste Reisezeit für Ihre Spitzbergen Reise

Auf Spitzbergen wechseln sich zwei Extreme ab: Von etwa Mitte April bis Ende August scheint die Mitternachtssonne rund um die Uhr, von Ende Oktober bis Mitte Februar herrscht Polarnacht. Für Expeditionsseereisen ist der Sommer von Juni bis August die beste Zeit – das Packeis zieht sich zurück, die Vogelfelsen sind besetzt und die Chancen auf Wal- und Walrossbeobachtungen stehen am besten. Das Frühjahr von März bis Mai gilt als klassische Saison für Schneemobil- und Hundeschlittentouren: Das Tageslicht ist zurück, die Landschaft liegt aber noch unter einer geschlossenen Schneedecke.

Wer Nordlichter sehen möchte, reist in der dunklen Jahreszeit – während der Polarnacht können sie sogar um die Mittagszeit am Himmel stehen.

Praktische Hinweise

Die Anreise erfolgt meist mit Umstieg in Oslo oder Tromsø. Wichtig zu wissen: Svalbard gehört nicht zum Schengen-Raum, führen Sie deshalb Ihren Reisepass mit. Bezahlt wird in norwegischen Kronen, Kartenzahlung ist weit verbreitet. Packen Sie ganzjährig warme, wind- und wasserabweisende Kleidung im Zwiebelprinzip ein, denn das Wetter kann rasch umschlagen. Mütze, Handschuhe und eine Sonnenbrille gegen das gleissende Licht über Schnee und Eis gehören ebenfalls ins Gepäck.

Für wen sich Spitzbergen eignet

Spitzbergen passt zu Reisenden, für die Natur- und Tierbeobachtungen im Mittelpunkt stehen: Fotografinnen und Fotografen, aktive Entdecker und alle, die eine Expeditionskreuzfahrt durch arktische Gewässer erleben möchten. Wer klassische Badeferien oder ein dichtes Kulturprogramm sucht, wird hier nicht glücklich – wer Weite, Stille und Wildnis sucht, findet kaum ein lohnenderes Ziel. Unsere Skandinavien-Spezialisten stellen Ihre individuelle Spitzbergen Reise gerne zusammen und geben Ihnen persönliche Reisetipps aus erster Hand.