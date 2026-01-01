Spektakuläre Felslandschaften, grünes Hochland und tosende Wasserfälle – die Färöer sind ein Paradies für Naturfreunde und Wanderer.

Die 18 Inseln der Färöer liegen auf dem 62. Grad nördlicher Breite im Nordatlantik. Sie bilden den Archipel zwischen Norwegen, Schottland und Island, der sich als gleichberechtigte Nation innerhalb des Königreichs Dänemark seine Selbstständigkeit bewahrt hat und auf eine Geschichte zurückblicken kann, die bis in die Zeit der Wikinger reicht.

Die Berglandschaften und Hochplateaus laden zu ausgedehnten Wanderungen ein, die vorbei an Wasserfällen, Schafherden und Grasdachhäusern durch Mooslandschaften und bunte Blumenwiesen führen. Halten Sie Ausschau nach Grindwalen und Kegelrobben, die sich mit etwas Glück vor der Küste zeigen.

Kein Zufall, dass die Färöer «Schafsinseln» genannt werden. Auf der saftig grünen Inselgruppe leben ca. 75’000 friedliche «Wollknäuel», gegenüber den ca. 50'000 Einwohnern sind sie in der Überzahl. Sie begegnen Ihnen auf Schritt und Tritt und haben stets «Vortritt».

Mit Ausnahme der kleinsten Insel Lítla Dímun sind alle Inseln bewohnt und haben viel zu bieten; eine unvergessliche schöne Natur, eine grossartige Vogelvielfalt, feines Essen, viel Geschichte und eine reichhaltige Kultur. Die Strassen sind auf der Inselgruppe mit 113 km Länge und 75 km Breite sehr gut ausgebaut, das Meer liegt nie mehr als 5 km entfernt.

Traumhafte Naturerlebnisse finden Sie überall auf den Färöern, jede Region hat ihren ganz eigenen Reiz. Wenn Sie mit dem Flugzeug anreisen, landen Sie auf dem Flughafen der Insel Vágar. Von hier aus erreichen Sie alle weiteren Inseln über Brücken, durch Unterwassertunnel oder mit der Fähre. Östlich von Vágar erwartet Sie zum Beispiel die Insel Streymoy, die grösste Insel der Färöer und Heimat der Hauptstadt Tórshavn. Sie zählt mit ihren rund 12'000 Einwohnern zu den 10 kleinsten Hauptstädten der Welt.

In der pittoresken Altstadt schmiegen sich die wunderschönen, mit Gras bedeckten Holzhäuser, eng aneinander. Schlendern Sie durch die engen Gassen und lassen Sie sich in den ausgezeichneten Restaurants kulinarisch verwöhnen.

Kirkjubøur, im Südwesten der Insel Streymoy, ist ein Dorf wie aus dem Bilderbuch! Auch kulturell lockt der Ort mit bedeutenden architektonischen Sehenswürdigkeiten. Besichtigen Sie die Ruine der mittelalterlichen Magnus-Kathedrale, die Sankt-Olavs-Kirche aus dem 13. Jahrhundert., und den Königsbauernhof, ein bis heute bewohntes Holzhaus aus dem 11. Jahrhundert. mit Norwegischer Geschichte.

Auf der Nachbarinsel Eysturoy erwartet Sie der 880 m hohen Slættaratindur, der Fischereihafen von Runavík an der Südküste und das bei einer tiefen Schlucht gelegene Dorf Gjógv im Nordosten. Noch zerklüfteter werden die Landschaften ganz im Norden, wo Sie die steilsten Klippen und höchsten Berge des Archipels entdecken können.

Der prächtige Wasserfall bei Gásadalur auf Vágar, der drittgrössten Insel, ist eines der beliebtesten Fotomotive der Färöer. Aber auch das nahe und zugleich abgelegenste Örtchen Bøur ist wunderschön.