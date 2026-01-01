Färöer Ferien vom Spezialisten
Faszinierende Inselwelt im Nordatlantik
Höhepunkte der Färöer mit dem Mietwagen
Preis auf Anfrage
ab/bis Vágar
Highlights: Ehemaliger Wikingerort Gjógv, Charmantes Tórshavn, Wunderschöne Landschaften, Papageientaucher auf Mykines
9 Tage / 8 Nächte
Tierwelt
Die färöische Vogelvielfalt ist gewaltig. An den steilen Küstenfelsen - welche zu den höchsten der Welt zählen - lassen sich unter anderem die Papageientaucher hervorragend beobachten. Und mit etwas Glück entdeckt man den Nationalvogel - den Austernfischer - der ebenfalls an den Küsten unterwegs ist.
Für Vogelbeobachtungen empfehlen wir einen Ausflug zur Insel Mykines oder zum Vogelfelsen von Vestmanna auf der Insel Streymoy. Bis zu 300 Arten finden hier über das Jahr verteilt einen Unterschlupf. In diesen beiden Vogelparadiesen können Sie Papageientaucher, Basstölpel, Eissturmvögel und zahlreiche andere Artgenossen beobachten. Beides sind absolut empfehlenswerte Ausflüge, welche frühzeitig reserviert werden sollten.
Am nördlichsten Zipfel der Färöer liegt das Kap Enniberg auf der Insel Viðoy. Es zählt mit einer Höhe von 754m zu den höchsten Kliffen der Welt. Hier brüten Tausende von Seevögeln.
Auch Fischerfreunde kommen rund um die Färöer auf ihre Kosten. Der Atlantik bietet mit seinem reichen Vorkommen an Dorschen, Makrelen und Rotbarschen beste Bedingungen zum Hochseefischen.
Reisezeit
Das Klima auf den Färöern wird massgeblich vom Golfstrom beherrscht, sodass trotz der nördlichen Lage, die Temperatur nur selten unter den Gefrierpunkt fällt. Das Wetter ist wechselhaft und besonders im Winter von Stürmen geprägt. Die beste Reisezeit liegt deshalb in den Sommermonaten zwischen Juni und August, wenn die meisten Sonnenstunden und zweistellige Temperaturen zu erwarten sind. In diesem Zeitraum findet mit dem Musikfestival Summartónar auch eines der bedeutendsten kulturellen Ereignisse der Färöer statt.
Trotz der relativ kargen Vegetation; die Färöische Küche ist einzigartig! Die Färinger mischen das Traditionelle mit der Moderne. Lassen Sie sich von der frischen und authentischen Küche überraschen, es erwartet Sie eine wahre Gaumenfreude! Und dies in vielen Restaurants, nicht nur im berühmten Restaurant Koks mit Michelin-Stern.
Land und Leute
Die Färöer – unermessliche Schönheit, eindrückliche Erscheinung, mysteriöse Ausstrahlung – so rau und so lieblich zugleich. Die Färinger sind sehr stolz auf ihr Land und freuen sich, dieses den Besuchern aus aller Welt zu zeigen. Mögen Sie auf den ersten Blick oft etwas verschlossen wirken, so wird man beim näheren Kennenlernen von ihrer Gastfreundschaft und ihrer Herzlichkeit überrascht sein.
All dies, und noch vieles mehr, erwartet Sie auf dieser fast unberührten, noch wenig entdeckten und zugleich spektakulären Inselgruppe – die Färöer!
Unsere Färöer-Reise
Sie möchten die Inselwelt auf eigene Faust entdecken? Unsere Mietwagenrundreise «Höhepunkte der Färöer mit dem Mietwagen ab Vágar» führt Sie zu den schönsten Orten des Archipels – vom ehemaligen Wikingerort Gjógv bis in die charmante Hauptstadt Tórshavn. Dank der gut ausgebauten Strassen, Brücken und Unterwassertunnel wechseln Sie bequem von Insel zu Insel und bestimmen Tempo und Zwischenhalte selbst. Gerne passen unsere Spezialisten Route und Reisedauer an Ihre Wünsche an.
Häufige Fragen zu Färöer Ferien
Die 18 Inseln liegen auf dem 62. Breitengrad im Nordatlantik zwischen Norwegen, Schottland und Island. Sie gehören zum Königreich Dänemark, verwalten sich aber selbst.
Grindwale und Kegelrobben vor der Küste – und rund 75'000 Schafe, die den 50'000 Einwohnern zahlenmässig überlegen sind.
Wanderungen über Hochplateaus, vorbei an Wasserfällen, Grasdachhäusern und Blumenwiesen.
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