Die beste Reisezeit für Finnland erstreckt sich von Juni bis August. Das Land kann ganzjährig bereist werden. Ob nun in den Sommermonaten oder im Winter, Finnland lockt das gesamte Jahr über mit einer Vielzahl an Attraktionen. Es kommt natürlich auch immer wieder auf den jeweiligen Grund der Ferien an, welche Reisezeit für einen Aufenthalt in Finnland zu empfehlen ist.

Ein Spaziergang durch die Tundra macht natürlich bei Sonnenschein weitaus mehr Freude. In den Wintermonaten können Reisende uneingeschränkt die unterschiedlichsten Wintersportarten durchführen und erleben. Zudem haben Sie dann auch noch die Möglichkeit, die weltberühmten Polarlichter zu sehen.

Sicherlich werden Sie wissen, dass das Land Finnland hoch im Norden liegt. Die Temperaturen können deshalb sehr niedrig sein. Bei Ferien im eisigen Lappland generell, denn hier sind Temperaturen von minus 30 Grad keine Seltenheit. In der Hauptstadt kann es in den Wintermonaten ebenfalls sehr kalt werden, hier sind Temperaturen von minus 10 Grad möglich. Für Verwunderung sorgen jedoch die milden Temperaturen in den Sommermonaten.

Trotz der Nähe zu Russland und dem Polarkreis kann es im Sommer Temperaturen von bis zu 25 Grad Celsius geben. Der Juli gilt im Land als der wohl wärmste Monat des Jahres.

Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Finnland.