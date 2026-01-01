Finnland – Reisetipps vom Spezialisten
Ferien vom Spezialisten im facettenreichen Finnland
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Eine Identitätskarte oder ein Reisepass wird für die Einreise nach Finnland von Staatsbürgern aus der Schweiz benötigt. Die Vorlage eines Visums ist nicht notwendig. Einige Lebensmittel, Drogen und Waffen dürfen nicht eingeführt werden. Zudem kann es auch notwendig sein, dass Sie den Beamten am Flughafen ein Rückreise- oder Weiterflugticket vorweisen müssen. Sollten Sie weitere Informationen zu den Einfuhrbestimmungen benötigen, werfen Sie einfach einen Blick auf die Website des Zollamts. Zudem finden Sie auch bei uns noch viele weitere nützliche Tipps.
Die beste Reisezeit für Finnland erstreckt sich von Juni bis August. Das Land kann ganzjährig bereist werden. Ob nun in den Sommermonaten oder im Winter, Finnland lockt das gesamte Jahr über mit einer Vielzahl an Attraktionen. Es kommt natürlich auch immer wieder auf den jeweiligen Grund der Ferien an, welche Reisezeit für einen Aufenthalt in Finnland zu empfehlen ist.
Ein Spaziergang durch die Tundra macht natürlich bei Sonnenschein weitaus mehr Freude. In den Wintermonaten können Reisende uneingeschränkt die unterschiedlichsten Wintersportarten durchführen und erleben. Zudem haben Sie dann auch noch die Möglichkeit, die weltberühmten Polarlichter zu sehen.
Sicherlich werden Sie wissen, dass das Land Finnland hoch im Norden liegt. Die Temperaturen können deshalb sehr niedrig sein. Bei Ferien im eisigen Lappland generell, denn hier sind Temperaturen von minus 30 Grad keine Seltenheit. In der Hauptstadt kann es in den Wintermonaten ebenfalls sehr kalt werden, hier sind Temperaturen von minus 10 Grad möglich. Für Verwunderung sorgen jedoch die milden Temperaturen in den Sommermonaten.
Trotz der Nähe zu Russland und dem Polarkreis kann es im Sommer Temperaturen von bis zu 25 Grad Celsius geben. Der Juli gilt im Land als der wohl wärmste Monat des Jahres.
Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Finnland.
Die Feiertage, wie etwa Pfingsten oder Ostern, sind von Jahr zu Jahr an unterschiedlichen Tagen. Aus diesem Grund finden Sie in der nachfolgenden Aufstellung der Feiertage auch in einigen Fällen nur die jeweiligen Monate.
- 1. Januar: Neujahr (Uudenvuodenpäivä)
- 6. Januar: Epiphaniasfest (Loppiainen)
- April: Karfreitag (Pitkäperjantai)
- April: Ostersonntag (Pääsiäispäivä)
- April: Ostermontag (2. Pääsiäispäivä)
- 1. Mai: Maifeiertag (Vappu)
- Mai: Christi Himmelfahrt (Helatorstai)
- Mai: Pfingstsonntag (Helluntai)
- 20. Juni: Mittsommer (Juhannuspäivä)
- 1. November: Allerheiligen (Pyhäinpäivä)
- 6. Dezember: Unabhängigkeitstag (Itsenäisyyspäivä)
- 25. Dezember: Weihnachten (Joulupäivä)
- 26. Dezember: Stephanitag (Tapaninpäivä)
Finnisch ist die Amtssprache. Aufgrund der Nähe zu Schweden sprechen auch sehr viele Einwohner Schwedisch. Saami ist die Sprache der Lappen im Norden. In den touristischen Regionen sprechen jedoch auch sehr viele Finnen Englisch.
Die Einheimischen wird es freuen, wenn Sie einige Wörter Finnisch sprechen. Deshalb finden Sie nun nachfolgend ein kleines Sprachwörterbuch für Ihre Ferien in Finnland.
- Hallo! – Hei!
- Guten Tag! - Hyvää päivää!
- Tschüss! – Heipa!
- Auf Widersehen! – Näkemiin!
- Ich heisse... – Minun nimeni on...
- Entschuldigung,... - Anteeksi,...
- Ich spreche kein Finnisch. - En puhu suomea.
- Ich hätte gerne ... – Haluaisin...
- Zahlen bitte! - Haluaisin maksaa!
- Bitte! - Ole/ olkaa hyvä!
- Was kostet...? – Mitä maksaa...?
- Danke! – Kiitos!
- Hilfe! – Apua!
- Ja – Kyllä
Die Landeswährung in Finnland ist der Euro. Dieser ist in Geldscheinen und in Münzen verfügbar. Für Reisende aus der Schweiz empfiehlt sich eine kostenlose Installation eines Währungsrechners auf dem Smartphone. So haben Sie die aktuellen Kurse immer im Auge.
In Finnland werden die meisten offenen Rechnungen mit Bargeld beglichen. Zudem ist die Akzeptanz von Kreditkarten in Finnland ebenfalls sehr gross. Ob mit einer Karte von Visa, American Express, Diners Club oder von MasterCard – mit diesen Kreditkarten werden Sie in Finnland garantiert keine Probleme oder Schwierigkeiten haben. Bargeld kann an den jeweiligen Geldautomaten eigentlich rund um die Uhr abgehoben werden. Lebensmittel sind in Finnland relativ teuer. Ein Preisvergleich kann die Urlaubskasse schonen.
Ein Direktflug von Zürich nach Helsinki dauert knapp drei Stunden. Ziele in Finnisch-Lappland erreichen Sie mit einer Umsteigeverbindung über die Hauptstadt. Beachten Sie die kleine Zeitverschiebung: Finnland ist der Schweiz eine Stunde voraus. So bleibt die Anreise kurz und Sie starten praktisch ohne Umstellung in die Ferien.
Die besten Chancen auf Nordlichter bestehen in Finnisch-Lappland nördlich des Polarkreises, etwa zwischen September und März. Voraussetzung sind klare, dunkle Nächte abseits künstlicher Lichtquellen – planen Sie deshalb mehrere Nächte ein. Alles Wichtige zur Region finden Sie auf unserer Seite über Lappland im Winter.
Die Sauna ist fester Bestandteil der finnischen Kultur und gehört für viele Finnen zum Alltag. Zahlreiche Ferienhäuser und Hotels verfügen über eine eigene Sauna – oft direkt am See, sodass die Abkühlung im Wasser gleich dazugehört. Ein Saunabesuch ist die wohl authentischste Art, die finnische Lebensart kennenzulernen.
Nördlich des Polarkreises geht die Sonne im Hochsommer während mehrerer Wochen gar nicht unter – je weiter nördlich, desto länger dauert das Schauspiel. Aber auch im Süden des Landes wird es rund um Mittsommer Ende Juni kaum richtig dunkel. Die hellen Nächte laden zu späten Ausflügen auf dem Wasser oder in der Natur ein.
Für den Sommer an der Seenplatte wie auch für Winterreisen nach Finnisch-Lappland empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus – beliebte Ferienhäuser und Unterkünfte sind früh vergeben, besonders über Weihnachten und Neujahr. Unsere Finnland-Spezialisten beraten Sie persönlich und stellen Ihre Reise nach Ihren Wünschen zusammen.
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