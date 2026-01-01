Die beste Reisezeit für Norwegen erstreckt sich von Mai bis September. Ferien in Norwegen sind ganzjährig möglich. Trotz der Nähe zu Grönland oder Sibirien hat Norwegen ein durchaus mildes Klima zu bieten. Somit kann auch nicht genau definiert werden, wann die ideale Reisezeit ist. Möchten Sie eine Schlittenfahrt erleben, eignen sich natürlich die Wintermonate. Sonnenschein und Strand macht in den Sommermonaten sicherlich mehr Sinn.

Der sonnenreichste Monat ist mit durchschnittlich 6,5 Sonnenstunden der Juni. Die Temperaturen sind mit über 15 Grad Celsius sehr angenehm. Sommerliche Temperaturen, wie etwa in Spanien, werden Sie in Norwegen wohl kaum vorfinden.

Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Norwegen.