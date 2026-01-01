Schweden-Ferien mit Kindern – unsere Spezialisten helfen
Schweden Reisen mit Kindern vom Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Abwechslungsreiche Familienferien in Schweden
Schweden ist ein sehr gutes Land, um einen ausgedehnten Familienurlaub zu machen. Die skandinavischen Länder sind grundsätzlich sehr familienfreundlich und auch Schweden ist keine Ausnahme. In einer Blockhütte Familienferien machen und dabei Aktivitäten für jedes Alter einplanen? Kein Problem. Egal ob Gross oder Klein, in Schweden gibt es viele Orte, an denen man in einer traumhaften Natur die Abenteuer von Michel aus Lönneberga nacherleben kann. In einem Feriendorf zum Beispiel, wo Reisende in traditionellen Holzhütten übernachten und das Dorf als Ausgangspunkt für die alltäglichen Abenteuer nutzen.
Wer hat nicht schon einmal von der Mitternachtssonne gehört oder kennt Astrid Lindgren. Ihre Figur Pippi Langstrumpf ist natürlich weltberühmt und so gut wie jedem Kind bekannt.
Schweden mit der Familie: Reiten, Kanufahren, in den Wäldern unterwegs sein
Reiten in der Wildnis kann zu einem unvergesslichen Bestandteil der Schweden Ferien werden und Lust auf mehr machen. Denn nicht umsonst heisst es, das Glück dieser Erde läge auf dem Rücken der Pferde. Ein ganz besonderes Erlebnis sind dabei mehrtägige Reittouren durch die Wildnis. Wer Pferde und Natur gleichermassen liebt und mit der Familie nach Schweden reisen möchte, sollte sich dieses einmalige Angebot nicht entgehen lassen.
Aber auch Skifahren in den Tannenwäldern und Gletscherbergen ist je nach Saison möglich. Schweden bietet dabei für jeden Geschmack genau das Passende und macht die nächsten Familienferien garantiert zu einem Erfolg.
Mit unseren erfahrenen Reiseplanern vermeidet man Stress und kann sich darauf verlassen, dass alles nach Plan läuft. So entspannt man sich zwischen seinen Tagesausflügen und kann die frische Luft, die sauberen Seen, das interessante Kulturleben mit seinen traditionellen Bräuchen und die Freilichtmuseen oder die diversen Tierparks mit der Familie auf eine unbeschwerte Weise erleben.
Mit der ganzen Familie in den Feriendörfern: Traumhafte Ferien in Schweden
Auf einem Städtetrip nach Stockholm lernt man nicht nur die Kultur und die Architektur der Stadt kennen, sondern kann auch auf eine ausgedehnte Shoppingtour gehen und sich mit schwedischen Spezialitäten eindecken. Eine ganz besondere Attraktion ist Skansen, ein Freilichtmuseum, in dem traditionelle Lebensweisen und Architekturen, landwirtschaftliche Techniken und viele weitere schwedische Bräuche gezeigt und erklärt werden. Im Rahmen dieser Ausstellung befindet sich auch der Zoo in Stockholm, der vor allem einheimische Tiere und schützenswerte Arten beherbergt – vor allem aus dem Norden des Landes wie beispielsweise Elche, Bären, Luchse, Otter oder Wölfe.
Es gibt aber viele weitere Schwedische Tierparks im ganzen Land verteilt, die einen Besuch lohnen und die man auf einer Mietwagenrundreise besuchen kann. Schweden legt grossen Wert auf die Einrichtung und den Betrieb seiner Tierparks, die den perfekten Ausgleich zwischen Wildnis und Gehegehaltung bieten möchten. So haben vor allem die Kinder Spass daran, den Tieren in den Parks sehr nahe zu kommen und diese aus der Nähe beobachten zu können.
Schweden entdecken mit der ganzen Familie
Vor allem die weit verbreiteten Feriendörfer eignen sich sehr gut auch für grosse Familien und bieten allen Service und die Bequemlichkeit, einen festen Ausgangspunkt für die Tagestouren zu haben. Die Wildnis Schwedens lädt zu einmaligen Wanderungen und Kanufahrten ein und vor allem Familien werden ihre wahre Freude haben. Der Vorteil der Feriendörfer ist dabei auch ein ganz einfacher: Denn wer mit vielen Freunden zusammen in den Urlaub reisen will, der findet hier die Vertrautheit und Gemeinschaft, die ein Familienurlaub zu einem einmaligen Erlebnis werden lassen.
Unvergessliche Erinnerungen aus dem familienfreundlichen Schweden: Fragen Sie jetzt unsere Spezialisten und erfahrenen Reiseplaner nach den aktuellen Highlights der Saison.
Weitere Ziele für Ferien mit Kindern
Schweden mit seinen Schären, Wäldern und Seen ist ein Klassiker für Familien. Wenn Sie darüber hinaus Ideen suchen, zeigt Ihnen unsere Seite Familienferien geeignete Ziele auf allen Kontinenten – vom Städteabenteuer bis zur Naturreise. Für Wasserratten haben wir ausserdem die schönsten Strandferien mit Kindern zusammengestellt. Ob hoher Norden oder warmer Süden: Unsere Spezialisten planen Ihre Reise mit kindgerechten Etappen und Unterkünften, damit unterwegs weder Langeweile noch Stress aufkommt.
Schweden eignet sich für Familien mit Kindern jeden Alters, auch schon mit Kleinkindern. Das Land ist ausgesprochen familienfreundlich, und in Feriendörfern mit traditionellen Holzhütten finden auch die Kleinsten Platz. Ältere Kinder kommen bei Kanufahren, Reittouren und Abenteuern in der Natur voll auf ihre Kosten.
Der Flug von der Schweiz nach Stockholm dauert rund 2 Stunden. Damit ist Schweden auch mit kleinen Kindern bequem und ohne lange Anreise erreichbar – ideal für entspannte Familienferien.
Nein, Schweden liegt in derselben Zeitzone wie die Schweiz, es gibt keine Zeitverschiebung. Weder Sie noch Ihre Kinder müssen mit Jetlag rechnen. Gewohnte Schlafens- und Essenszeiten bleiben so vom ersten Ferientag an erhalten.
Für die meisten Familien sind die Sommerferien ideal: lange, helle Tage, saubere Seen und im Norden die berühmte Mitternachtssonne. Wer lieber Ski fährt, reist in den Sportferien, wenn in den Tannenwäldern und Bergen Wintersport möglich ist. Auch die Herbstferien eignen sich gut für Naturerlebnisse und einen Städtetrip nach Stockholm.
Kinder lieben Kanufahren auf den sauberen Seen, Reittouren durch die Wildnis und Übernachtungen in einer Blockhütte im Feriendorf. In Stockholm begeistert das Freilichtmuseum Skansen, dazu kommen diverse Tierparks. Überall lassen sich zudem die Abenteuer von Pippi Langstrumpf und Michel aus Lönneberga nacherleben.
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