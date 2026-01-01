Mit der ganzen Familie in den Feriendörfern: Traumhafte Ferien in Schweden

Auf einem Städtetrip nach Stockholm lernt man nicht nur die Kultur und die Architektur der Stadt kennen, sondern kann auch auf eine ausgedehnte Shoppingtour gehen und sich mit schwedischen Spezialitäten eindecken. Eine ganz besondere Attraktion ist Skansen, ein Freilichtmuseum, in dem traditionelle Lebensweisen und Architekturen, landwirtschaftliche Techniken und viele weitere schwedische Bräuche gezeigt und erklärt werden. Im Rahmen dieser Ausstellung befindet sich auch der Zoo in Stockholm, der vor allem einheimische Tiere und schützenswerte Arten beherbergt – vor allem aus dem Norden des Landes wie beispielsweise Elche, Bären, Luchse, Otter oder Wölfe.

Es gibt aber viele weitere Schwedische Tierparks im ganzen Land verteilt, die einen Besuch lohnen und die man auf einer Mietwagenrundreise besuchen kann. Schweden legt grossen Wert auf die Einrichtung und den Betrieb seiner Tierparks, die den perfekten Ausgleich zwischen Wildnis und Gehegehaltung bieten möchten. So haben vor allem die Kinder Spass daran, den Tieren in den Parks sehr nahe zu kommen und diese aus der Nähe beobachten zu können.

Schweden entdecken mit der ganzen Familie

Vor allem die weit verbreiteten Feriendörfer eignen sich sehr gut auch für grosse Familien und bieten allen Service und die Bequemlichkeit, einen festen Ausgangspunkt für die Tagestouren zu haben. Die Wildnis Schwedens lädt zu einmaligen Wanderungen und Kanufahrten ein und vor allem Familien werden ihre wahre Freude haben. Der Vorteil der Feriendörfer ist dabei auch ein ganz einfacher: Denn wer mit vielen Freunden zusammen in den Urlaub reisen will, der findet hier die Vertrautheit und Gemeinschaft, die ein Familienurlaub zu einem einmaligen Erlebnis werden lassen.

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