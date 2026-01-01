Lappland Ferien

Huskys, Nordlichter, Kultur, Sport und Wellness in Lappland

Lappland und Hundeschlittentouren – diese Begriffe gehören zusammen. Wer die Natur und Hunde liebt, dem offenbart sich auf den bis zu achttägigen Touren mit dem Hundeschlitten die grandiose winterliche Landschaft in ihrer einzigartigen Vielfalt. Natürlich steht zunächst das intensive gegenseitige Kennenlernen auf dem Programm. Sie werden gründlich eingewiesen und können erste Proberunden mit dem Husky-Gespann absolvieren. Der Musher, der Führer des Hundeschlittens, zeigt Ihnen, wie Sie den Hundeschlitten, dessen Gespann aus bis zu acht Huskys bestehen kann, selbstständig steuern.

Ihre Huskysafari führt Sie durch malerische Flusstäler, über zugefrorene Seen, durch märchenhafte Wälder und auf weitläufige Fjällgebiete, von denen aus Sie die Aussicht auf hohe Berge und mit etwas Glück auch Polarlichter (Aurora borealis) bewundern werden.

Diese geheimnisvolle farbige Leuchterscheinung am nächtlichen Himmel kann die Farben Grün, Rot, Blau und deren Mischfarben Violett, Weiss oder Gelb annehmen. Sie entsteht, wenn geladene Teilchen des Sonnenwindes das Magnetfeld der Erde erreichen und abgelenkt werden. Früher glaubten die Menschen daran, dass es sich bei den Nordlichtern um Geistererscheinungen handelte.

Sie können wählen zwischen Tagesausflügen sowie Hundeschlittentouren mit Etappenlängen zwischen 20 und 40 Kilometern. Unsere Lappland Spezialisten planen gern mit Ihnen Ihre Lappland Ferien. Ob Sie in Hotels oder einem Feriendorf Station machen und von dort aus Tagesausflüge mit dem Hundegespann unternehmen oder auf einer Rundreise mit dem Hundeschlitten in Hotels und Blockhütten nächtigen möchten, wir finden für Sie die passende Auswahl an bewährten und geprüften Unterkünften.

Arktis Reisen für Familien: Aktiv in Lappland mit Schneeschuh-Trekking und Husky-Safari

Für aktive Familienferien empfehlen wir die Ferienanlage Rajamaa, idyllisch gelegen auf der Insel Pitkässari. Sie ist idealer Ausgangspunkt für zahlreiche Unternehmungen und Tagesausflüge. Die freundlichen Besitzer der Anlage geben Ihnen gern Tipps. So erleben Sie Natur pur. Ein Guide führt Sie auf Schneeschuhen durch die nähere Umgebung. Zu Mittag stärken Sie sich mit einer köstlichen Mahlzeit, die über einem Lagerfeuer für Sie zubereitet wird.

Ihre Kreativität können Sie beim angeleiteten Bau von Schneeskulpturen ausleben. Ein Hundeführer führt Sie bei einer Husky-Tour mit Schlitten ausführlich in diesen faszinierenden Sport sowie die Haltung und Ausbildung der schönen Tiere ein.

Während Ihres Aufenthalts erhalten Sie als besonderes Highlight auch die Gelegenheit, eine Sami-Familie zu besuchen. Diese freundlichen Menschen bringen Ihnen gern ihre Traditionen und ihre alte Kultur nahe. Gönnen Sie sich und Ihrer Familie dieses einzigartige Kultur- und Naturerlebnis mit wunderbar farbigen Polarlichtern in einer Landschaft aus Eis und Schnee. Unsere erfahrenen Experten beraten Sie gern!