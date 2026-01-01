Lappland im Winter - Reisen vom Spezialisten
Lappland Reisen und Aktivferien vom Spezialisten
Hotels mit Erlebnisfaktor
Die Hotels mitten auf dem Eis sorgen für Begeisterung und einen bleibenden Eindruck.
Reisen mit Kinder nach Lappland
Gerne stellen wir Ihnen wunderschöne Familienreisen nach Lappland zusammen.
Lappland Ferien
Huskys, Nordlichter, Kultur, Sport und Wellness in Lappland
Lappland und Hundeschlittentouren – diese Begriffe gehören zusammen. Wer die Natur und Hunde liebt, dem offenbart sich auf den bis zu achttägigen Touren mit dem Hundeschlitten die grandiose winterliche Landschaft in ihrer einzigartigen Vielfalt. Natürlich steht zunächst das intensive gegenseitige Kennenlernen auf dem Programm. Sie werden gründlich eingewiesen und können erste Proberunden mit dem Husky-Gespann absolvieren. Der Musher, der Führer des Hundeschlittens, zeigt Ihnen, wie Sie den Hundeschlitten, dessen Gespann aus bis zu acht Huskys bestehen kann, selbstständig steuern.
Ihre Huskysafari führt Sie durch malerische Flusstäler, über zugefrorene Seen, durch märchenhafte Wälder und auf weitläufige Fjällgebiete, von denen aus Sie die Aussicht auf hohe Berge und mit etwas Glück auch Polarlichter (Aurora borealis) bewundern werden.
Diese geheimnisvolle farbige Leuchterscheinung am nächtlichen Himmel kann die Farben Grün, Rot, Blau und deren Mischfarben Violett, Weiss oder Gelb annehmen. Sie entsteht, wenn geladene Teilchen des Sonnenwindes das Magnetfeld der Erde erreichen und abgelenkt werden. Früher glaubten die Menschen daran, dass es sich bei den Nordlichtern um Geistererscheinungen handelte.
Sie können wählen zwischen Tagesausflügen sowie Hundeschlittentouren mit Etappenlängen zwischen 20 und 40 Kilometern. Unsere Lappland Spezialisten planen gern mit Ihnen Ihre Lappland Ferien. Ob Sie in Hotels oder einem Feriendorf Station machen und von dort aus Tagesausflüge mit dem Hundegespann unternehmen oder auf einer Rundreise mit dem Hundeschlitten in Hotels und Blockhütten nächtigen möchten, wir finden für Sie die passende Auswahl an bewährten und geprüften Unterkünften.
Arktis Reisen für Familien: Aktiv in Lappland mit Schneeschuh-Trekking und Husky-Safari
Für aktive Familienferien empfehlen wir die Ferienanlage Rajamaa, idyllisch gelegen auf der Insel Pitkässari. Sie ist idealer Ausgangspunkt für zahlreiche Unternehmungen und Tagesausflüge. Die freundlichen Besitzer der Anlage geben Ihnen gern Tipps. So erleben Sie Natur pur. Ein Guide führt Sie auf Schneeschuhen durch die nähere Umgebung. Zu Mittag stärken Sie sich mit einer köstlichen Mahlzeit, die über einem Lagerfeuer für Sie zubereitet wird.
Ihre Kreativität können Sie beim angeleiteten Bau von Schneeskulpturen ausleben. Ein Hundeführer führt Sie bei einer Husky-Tour mit Schlitten ausführlich in diesen faszinierenden Sport sowie die Haltung und Ausbildung der schönen Tiere ein.
Während Ihres Aufenthalts erhalten Sie als besonderes Highlight auch die Gelegenheit, eine Sami-Familie zu besuchen. Diese freundlichen Menschen bringen Ihnen gern ihre Traditionen und ihre alte Kultur nahe. Gönnen Sie sich und Ihrer Familie dieses einzigartige Kultur- und Naturerlebnis mit wunderbar farbigen Polarlichtern in einer Landschaft aus Eis und Schnee. Unsere erfahrenen Experten beraten Sie gern!
Die Regionen Lapplands im Winter
Lappland erstreckt sich über Finnland, Schweden und Norwegen. Die finnische Seite ist am besten erschlossen und für Familien die naheliegendste Wahl.
Rovaniemi und der Polarkreis
Die Hauptstadt Finnisch-Lapplands liegt direkt auf dem Polarkreis und ist mit Direktflügen gut erreichbar. Im Weihnachtsmannsdorf lässt sich die Linie zu Fuss überqueren; von hier starten Husky- und Rentierfahrten sowie Motorschlittentouren.
Levi, Ylläs und Saariselkä
Levi ist das grösste Skigebiet Finnlands und verbindet Pisten mit einem breiten Angebot an Winteraktivitäten. Ylläs liegt ruhiger inmitten des Pallas-Yllästunturi-Nationalparks, Saariselkä weiter nördlich bietet die dunkelsten Nächte und damit die besten Nordlichtchancen.
Glasiglus und Kemi
In mehreren Resorts können Sie unter einer Glaskuppel schlafen und die Nordlichter vom Bett aus beobachten. In Kemi an der Bottnischen Bucht fährt zudem ein echter Eisbrecher, bei dem Gäste im Trockenanzug zwischen den Schollen treiben.
Nordlichter, Ausrüstung und beste Reisezeit
Der Winter in Lappland dauert lang – doch nicht jeder Monat eignet sich für jedes Erlebnis.
Wann die Nordlichter erscheinen
Die Saison reicht von Ende September bis Ende März. Nötig sind Dunkelheit, ein klarer Himmel und geomagnetische Aktivität – garantieren lässt sich nichts. Wer drei bis vier Nächte einplant, erhöht die Chancen deutlich; abseits der Ortslichter sind sie am besten.
Polarnacht und Schneesaison
Von Anfang Dezember bis Mitte Januar geht die Sonne nördlich des Polarkreises nicht auf; es bleibt bei mehreren Stunden blauem Dämmerlicht. Die verlässlichste Schneelage herrscht von Januar bis März, wenn die Tage bereits wieder länger werden – für Familien meist die beste Kombination.
Was Sie anziehen sollten
Temperaturen zwischen minus 10 und minus 30 Grad sind normal. Thermo-Overall, Stiefel, Handschuhe und Sturmhaube werden bei Aktivitäten fast immer gestellt; mitbringen sollten Sie Funktionsunterwäsche, Wollsocken und eine warme Mütze.
Häufige Fragen zu Lappland im Winter
Die Saison reicht von Ende September bis Ende März. Nötig sind Dunkelheit, klarer Himmel und geomagnetische Aktivität. Wer drei bis vier Nächte einplant und die Ortslichter meidet, erhöht die Chancen deutlich.
Von Januar bis März, wenn die Tage bereits wieder länger werden. Von Anfang Dezember bis Mitte Januar herrscht nördlich des Polarkreises Polarnacht mit mehreren Stunden blauem Dämmerlicht.
Thermo-Overall, Stiefel, Handschuhe und Sturmhaube werden bei Aktivitäten fast immer gestellt. Mitbringen sollten Sie Funktionsunterwäsche, Wollsocken und eine warme Mütze; Temperaturen zwischen minus 10 und minus 30 Grad sind normal.
Rovaniemi liegt am Polarkreis und ist mit Direktflügen am besten erreichbar. Levi bietet das grösste Skigebiet, Ylläs ist ruhiger im Nationalpark, Saariselkä hat die dunkelsten Nächte und damit die besten Nordlichtchancen.
Nördlich des Polarkreises erscheinen sie an rund zwei von drei klaren Nächten zwischen September und März. Entscheidend ist wolkenfreier Himmel – planen Sie deshalb mindestens drei bis vier Nächte ein.
Üblich sind minus 10 bis minus 25 Grad, in Kälteperioden auch darunter. Die Luft ist trocken, weshalb es weniger streng wirkt als feuchte Kälte. Warme Overalls und Stiefel stellen die Anbieter für Aktivitäten in der Regel bereit.
Sehr gut. Huskytouren, Rentierbesuche und das Weihnachtsmanndorf begeistern Kinder, und viele Feriendörfer sind auf Familien ausgerichtet. Für Kleinkinder empfehlen sich Februar und März wegen der längeren Tage.
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Mit dem Mietwagen auf Entdeckungstour
Auf eigene Faust durchs winterliche, wildromantische Lappland
Erkunden Sie auf einer Rundreise das winterliche Lappland! Ihre täglichen Etappen mit dem Mietauto von ungefähr 200 bis 300 Kilometern sind prall gefüllt mit abenteuerlichen Erlebnissen und touristischen Highlights. Übernachten Sie im Eishotel oder integrieren Sie eine Fahrt auf den traditionellen Hurtigruten mit einem alten Postschiff in Ihr Reiseprogramm. Wenn Sie es wünschen, nächtigen Sie im Wintersportzentrum Levi, dem grössten, bekanntesten und wohl auch besten Wintersportgebiet Finnlands.
Hier finden Damen Weltcup-Rennen statt. Von hier aus führt Ihre weitere Reise durch grossartige, weite und unberührte Schneelandschaften mit den typischen zahlreichen finnischen Seen und Wäldern bis zur nördlichsten Stadt Schwedens, Kiruna – 250 Kilometer nördlich des Polarkreises gelegen.
Die Stadt ist nicht nur bekannt für Eisenerz, sondern auch für ihre Kiruna-Kyrka, ein originelles Monument nordischer Holzbaukunst. Das unterirdisch gelegene LKAB’S Visitor Centre vermittelt spannende Informationen über den Eisenerzabbau. Das Samegarden Museum gewährt Einblicke in die Geschichte und die traditionsreiche Kultur der Samen. Nahe der Stadt liegt das Icehotel Jukkasjärvi, wo Sie im warmen Thermoschlafsack übernachten können. Aber auch ohne Übernachtung ist das Hotel, das tagsüber als Museum dient, einen Besuch wert.
Auf der Weiterreise erleben Sie die legendäre, abenteuerliche Fjordlandschaft mit ihren weit ins Festland hineinreichenden Meeresarmen. Über das norwegisch-schwedische Grenzgebirge gelangen Sie zur Küste. Von dort führt Sie eine mehrtägige Hurtigruten-Seereise mit der traditionsreichen Norwegischen Postschifflinie die atemberaubende Küste entlang zum Hafen Tromsøs, dem grössten Fischereihafen Norwegens. Besonders gut zur Polarlichtbeobachtung eignet sich ein Landausflug am Nordkap, am nördlichsten Punkt des europäischen Festlands. Hier besteht wegen der Nähe zum Pol die ausgesprochen günstige Chance, die beeindruckende Himmelserscheinung zu sehen.
Der Rückweg über Land bringt Sie in Kontakt mit der Sami-Kultur, der Kultur jener Ureinwohner Lapplands, deren damals nomadische Lebensweise von dem berühmten schwedischen Naturforscher Carl von Linné im 18. Jahrhundert auf seiner monatelangen "Reise nach Lappland" beschrieben wurde. In Lappland machte er auch bedeutende botanische Entdeckungen, die er in seinem Buch "Flora Lapponica" niederschrieb. Auf der Grundlage dieser Forschungen entwickelte er die bis heute verwendete botanische und zoologische Taxonomie, eine Methode zur wissenschaftlichen Benennung der Tier- und Pflanzenarten. In der Ortschaft Inari ist Siida, das Sami Museum and Nature Center, auf jeden Fall einen Besuch wert.
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