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Moskenes, Reine, Norwegen

Norwegen Rundreisen vom Spezialisten

Das Land der Fjorde entdecken

Fjell bedeutet in der norwegischen Sprache baumlose Höhen oder Hochländer. Und von denen gibt es im skandinavischen Land sehr viele. Wenn Sie zu Norwegen Rundreisen aufbrechen, werden Sie die grossen Kontraste kennen lernen, welche die Natur, die Flora und die Fauna Norwegens bereithalten. Bei Fahrten durch ländliche Regionen werden Sie von Fjellen zu Fjorden fahren, durch Täler reisen und an atemberaubende Küstenabschnitte gelangen. Vor der Nordwestküste liegt die Inselgruppe der Lofoten.

Diese einzigartigen Inseln halten einige landschaftliche Perlen bereit, die sowohl im Sommer wie auch während der Wintermonate einen Besuch wert sind. Und zwischendurch warten sympathische Hafenstädte, kleine Ortschaften mitten im Nirgendwo oder eine grössere Metropole darauf, von Ihnen erkundet zu werden. Unabhängig der Reiseart – Schiff, Mietauto, Bus oder Wohnmobil – eine Rundreise durch Norwegen hält zahllose unvergessliche Eindrücke für Sie bereit. Unsere Spezialisten kennen sich in Norwegen aus und sind selbst oft im Norden Europas unterwegs.

So besuchen sie auch regelmässig Hotels, Lodges und Gästehäuser, die wir im Sortiment führen. Sind Sie interessiert, während Ihren nächsten Ferien eine Norwegen Rundreise anzutreten? Wir beraten Sie gerne, rufen Sie uns noch heute an und vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin mit unseren Spezialisten.

Icon map10 Tage
Adventsreise Ostsee
ab CHF 6940.– / pro Person
ab/bis H
Highlights: „Hygge“ und „God Jul“: skandinavisches Flair und echte Gemütlichkeit in der Vorweihnachtszeit,...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map15 Tage
Die Spitzbergen-Linie
ab CHF 3309.– / pro Person
ab/bis Bergen
Highlights: Mitternachtssonne, Spitze der Lofoten, Tromsø - Das Tor zur Arktis, Sunnmøre-Alpen
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map10 Tage
NZZ-Leserreise - Arktisches Norwegen - Expedition Nordlichter auf der MS Spitsbergen
ab CHF 6740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Lyngenalpen & Polarlichter, Lofoten - Magische Fjordlandschaft, Vesterålen & Trollfjord,...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map16 Tage
Polarlicht Abenteuer Norwegen
ab CHF 6990.– / pro Person
ab Hamburg bis Hambug
Highlights: Polarlichtmagie, Norwegens Fjordwelt und die dramatischen Lofoten , Norwegens charmante Städte,...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte

Die Heimat der Fjorde

Norwegen hautnah erleben

Norwegen und Fjorde sind wie eineiige Zwillinge. Tausende dieser Meeresarme haben sich im Verlauf der Geschichte in die Küstenlinie Norwegens gearbeitet und sind heute wie ein unverwechselbares Bühnenbild für das skandinavische Land am nördlichen Ende Europas. Es gibt winzige Fjorde, aber auch echte Riesen: Der Geirangerfjord ist der eigentliche Superstar der norwegischen Fjorde. Der 15 Kilometer lange Meeresarm zählt aufgrund seiner traumhaften Landschaft zu Norwegens meistbesuchten Touristenattraktionen. Seit 2005 gehört er der UNESCO Welterbeliste an.

Und in der weltweiten Fjord Champions League spielt der sagenhafte Hardangerfjord: Sagenhafte 179 Kilometer misst er und ist damit Norwegens zweitlängster Fjord und der drittlängste der Welt. Der Hardangerfjord ist bis 800 Meter tief. Auf Norwegen Rundreisen steht aber nicht nur die unglaublich vielseitige Natur ganz oben auf der Liste, auch kulturelle Schwerpunkte gehören zu einem ausgewogenen Reiseprogramm. So ist beispielsweise das Opernhaus an Oslo’s Waterfront ein Muss für jeden Reisenden.

Das elegante und blütenweisse Gebäude scheint aus dem Hafen aufzutauchen. Das Gebäude ist ein Beispiel aussergewöhnlicher skandinavischer Architektur. Knapp 400 Kilometer nördlich der Hauptstadt und nahe der Grenze zu Schweden liegt die kleine Bergbaustadt Røros. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts bis in die 1970er-Jahre wurde hier Kupfererz abgebaut. Die grösstenteils erhaltene Bausubstanz hat Røros einen Eintrag auf der Liste des UNESCO Welterbes eingebracht. In unserem Norwegen Rundreisen Angebot finden Sie auch Optionen, die Passagen an Bord der Schiffe der legendären Reederei Hurtigruten beinhalten.

Die Postschiffe transportieren Waren und Personen entlang der norwegischen Atlantikküste und verkehren zwischen Bergen im Süden und Kirkenes im arktischen Norden des Landes. Regelmässige Stopps ermöglichen Gästen, das Schiff für ein paar Stunden zu verlassen und sich die angelaufenen Städtchen anzuschauen. Selbstverständlich wird im Verlauf der meisten Reise mit Hurtigruten auch der sagenhaft schöne Geirangerfjord angelaufen – freuen Sie sich auf dieses spektakuläre Erlebnis. Ein besonderer Höhepunkt jeder Norwegen Rundreise ist auch die unvergessliche Bahnfahrt von Bergen nach Myrdal.

Die befahrene Strecke ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, werden doch auf der Strecke beinahe zwanzig Tunnels durchfahren und Dutzende Brücken überquert. Am Ende des Streckenabschnitts erreichen Sie das Alpeneldorado Geilo, von wo die Fahrt zurück nach Oslo führt. Wenn Sie nun neugierig auf eine Norwegen Rundreise geworden sind, stehen Ihnen unsere Spezialisten gerne für eine persönliche Beratung zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie.

Havila

Mit Havila Kystruten die norwegische Küste entdecken

Hurtigruten

Mit den legendären Schiffen quer durch das Land Norwegen

Lofoten Ferien

Erleben Sie mit uns die wohl schönste Region – die Lofoten warten nur darauf, von Ihnen erkundet zu werden

Spitzbergen Ferien

Den Eisbären mit unseren einzigartigen und individuellen Schiffsreisen ganz nah sein

Reiseinformationen

Alle wichtigen Informationen und Tipps für unvergessliche Ferien im wunderschönen Norwegen

Kataloge

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