Zwei legendäre Seewege durch das Polarmeer

Die Nordwestpassage führt nördlich des amerikanischen Festlands durch den kanadisch-arktischen Archipel und verbindet den Atlantik mit dem Pazifik. Unterwegs passieren Sie Meerengen und Inseln, die eng mit der Geschichte der Polarforschung verbunden sind – etwa Beechey Island, wo Spuren der berühmten Franklin-Expedition an die Pionierzeit erinnern. Kleine Inuit-Siedlungen wie Pond Inlet oder Cambridge Bay gewähren Einblick in eine Kultur, die seit Jahrhunderten im hohen Norden zu Hause ist.

Die Nordostpassage verläuft entlang der sibirischen Küste von der Barentssee bis zur Beringstrasse und berührt entlegene Inselwelten wie Franz-Josef-Land, Nowaja Semlja oder die Wrangelinsel, die für ihre grosse Dichte an Eisbären und Walrossen bekannt ist. Beide Passagen gehören zu den am seltensten befahrenen Schifffahrtswegen der Erde – entsprechend unberührt zeigt sich die Landschaft.

Beste Reisezeit für Nordwest- und Nordostpassage

Befahrbar sind die Passagen nur im kurzen arktischen Sommer, wenn das Packeis so weit zurückweicht, dass sich die Meerengen öffnen. Das Zeitfenster reicht in der Regel von Juli bis September; die meisten Expeditionskreuzfahrten starten im August oder September. Im Hochsommer erleben Sie nördlich des Polarkreises die Mitternachtssonne, gegen Saisonende steigen mit den zunehmend dunklen Nächten die Chancen auf Polarlichter. Die Temperaturen liegen im Sommer meist nur wenige Grad über dem Gefrierpunkt – mit Kleidung nach dem Zwiebelprinzip, einer winddichten Aussenschicht und warmem Schuhwerk sind Sie für Anlandungen und Tierbeobachtungen an Deck gut gerüstet.

Praktische Hinweise zu Ihrer Expeditionskreuzfahrt

Eine vollständige Durchfahrt der Nordwest- oder Nordostpassage dauert je nach Route zwei bis vier Wochen; kürzere Reisen konzentrieren sich auf einzelne Regionen wie die kanadische Hocharktis. Unterwegs gibt es kaum Infrastruktur – Anlandungen erfolgen mit Zodiacs, den wendigen Schlauchbooten der Expeditionsschiffe. Da Eis- und Wetterverhältnisse den Fahrplan bestimmen, gehört Flexibilität zu jeder Arktisreise: Die Route wird laufend den Bedingungen angepasst, was den echten Expeditionscharakter dieser Fahrten ausmacht.

An Bord begleiten erfahrene Expeditionsteams mit Biologen, Historikern und Polarkennern die Reise und ordnen das Erlebte in Vorträgen ein. Die eingesetzten Schiffe verfügen über eine entsprechende Eisklasse und bieten trotz der abgeschiedenen Umgebung viel Komfort.

Für wen sich diese Reise eignet

Eine Fahrt durch das Nordpolarmeer richtet sich an Reisende, die Natur und Weite über ein klassisches Unterhaltungsprogramm stellen: an Tierbeobachter, die Eisbären, Wale und Seevögel in ihrem natürlichen Lebensraum erleben möchten, an geschichtlich Interessierte, die den Spuren grosser Entdecker wie Amundsen und Nordenskiöld folgen wollen, und an Fotografen, die das besondere Licht der Arktis suchen. Spezielle sportliche Voraussetzungen braucht es nicht, eine gewisse Trittsicherheit beim Ein- und Aussteigen aus den Zodiacs ist jedoch hilfreich. Gerne beraten Sie unsere Arktis-Spezialisten persönlich bei der Wahl von Route, Schiff und Reisedauer.