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Mietwagenrundreisen, Waldstrasse, Finnland

Finnland Mietwagen Rundreisen vom Spezialisten

Freiheit auf der Landstrasse

On the road again – Skandinavien mit dem Mietauto zu bereisen, ist ein unvergessliches Erlebnis. Alleine, zu zweit oder mit der ganzen Familie entdecken Sie grossartige Naturlandschaften im Norden Europas und bestimmen gleichzeitig Ihr eigenes Tempo. Finnland ist geradezu ein Paradies für Selbstfahrer. Wenig Verkehr, ein sehr gut ausgebautes Strassennetz und eine breite Auswahl an Hotels, Lodges und Blockhäusern im ganzen Land erwarten Sie dabei. Wenn Sie Ideen für die Planung Ihrer Reiseroute suchen, stehen Ihnen unsere Spezialisten gerne mit Tipps und Hinweisen zur Verfügung.

Wir organisieren Ihnen den Mietwagen, buchen Ihre Unterkünfte und schon geht es los auf Ihre Finnland Mietwagenrundreise. Die Landeshauptstadt Helsinki ist ein idealer Ausgangspunkt für Ihr finnisches Autoabenteuer, aber auch von Städten wie Turku, Vaasa oder Oulu können Sie zu Ihrem Roadtrip aufbrechen.

Finnland inland
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Finnland länderübergreifend
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt

Eine gründliche Vorbereitung ist entscheidend

Unabhängig das Land der tausend Seen entdecken

Finnland mit einem Mietauto zu entdecken, ist ein wahrgewordener Reisetraum. An die verhältnismässig langen Fahrstrecken werden Sie sich schnell gewöhnen, denn in Finnland gibt es wenig Verkehr und die Strassen sind gut ausgebaut. Als Teil unserer Mietwagenrundreisen buchen wir für Sie Hotels und den Mietwagen und zeigen Ihnen die schönsten Reiserouten durch das Land der tausend Seen auf. Finnland ist ein kontrastreiches Land: vom kosmopolitischen Chic der Landeshauptstadt Helsinki über grossartige Küstenlandschaften, unendliche Seen- und Waldlandschaft bis hin zur rauen Tundra im hohen Norden Lapplands finden Sie eine unendliche landschaftliche Vielfalt vor.

Bei Etappenstopps in kleinen Städten und Dörfern erleben Sie unterwegs auch immer wieder die typisch finnische Gastfreundschaft. Wenn Sie während Ihren Finnland Ferien eine Mietwagenrundreise einplanen, geniessen Sie die Freiheit auf vier Rädern und kommen dabei der unberührten Natur des Landes nahe. Entgegen dem normalen Alltag bestimmen Sie bei einer Reise mit dem Mietauto das Tempo. Sie stoppen, wo es Ihnen gefällt, halten inne und geniessen die Ruhe der überwältigenden finnischen Natur.

Gut vorbereitet unterwegs zum Abenteuer auf der Landstrasse

Selbstverständlich kann man Finnland individuell und ohne fixen Reiseplan bereisen. Da das Land aber sehr gross ist und viele Sehenswürdigkeiten weit voneinander entfernt liegen, empfiehlt sich eine eingehende Reisevorbereitung. Der grosse Vorteil einer Finnland Mietwagenrundreise liegt darin, dass wir Ihnen die Planung der Reiseroute abnehmen und Sie sich anstelle auf das Geniessen Ihrer Finnland Ferien konzentrieren können. Wir kennen uns aus in Skandinavien und zeigen Ihnen mit unseren vorgeschlagenen Routen den Weg zu den tollsten Aussichten und den besten Sehenswürdigkeiten und geben Ihnen als Bonus noch jede Menge Insidertipps mit auf den Weg.

Ob Sie mit der Familie oder zu zweit unterwegs sind, wir finden die passenden Unterkünfte für Sie. Wie wäre es mit Blockhausferien? In ganz Finnland steht ein breites Angebot solcher Ferienhäuser zur Verfügung, die sich meist an tollen Lagen wie einem Seeufer oder mitten in einem Waldstück befinden. Entdecken Sie Finnland mit dem Mietwagen und kommen Sie dabei dem Land, der wundervollen Tier- und Pflanzenwelt und seinen sympathischen Bewohnern näher.

Geniessen Sie mit Ihren Liebsten die komplette Unabhängigkeit auf der Landstrasse und erkunden Sie das Land in Ihrem Tempo. Unsere Spezialisten freuen sich, Ihre Finnland Mietwagenrundreise für Sie zu planen.

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Reiseinformationen

Hilfreiche Informationen zu Land und Leuten erhalten Sie hier – eine perfekte Vorbereitung ist das A und O.

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