Beste Reisezeit für die Arktis: Mai bis September
Der kurze Sommer des hohen Nordens
Warum Mai bis September?
Die Arktis ist ein Reiseziel mit klarem Zeitfenster. Erst wenn das Packeis im Frühling aufbricht, erreichen Expeditionsschiffe die Fjorde und Buchten des hohen Nordens; im Herbst schliesst sich das Eis wieder, und die Polarnacht kehrt zurück. Dazwischen liegen fünf intensive Monate, in denen sich die Tierwelt an Eiskante und Vogelfelsen konzentriert, die Gletscher aktiv kalben und das Licht rund um die Uhr zum Fotografieren einlädt. Ausserhalb dieser Saison finden schlicht keine Abfahrten statt – die Frage ist also nicht ob, sondern wann innerhalb dieses Fensters.
Die Saison im Überblick
Jeder Monat setzt eigene Akzente. Die Tabelle zeigt, wann welche Region ihre stärksten Momente hat und für wen sich der jeweilige Zeitraum besonders eignet.
|Monat
|Region & Erlebnis
|Tageslicht
|Für wen ideal
|Mai
|Spitzbergen: verschneite Fjorde, Packeiskante, erste Expeditionen der Saison
|Mitternachtssonne
|Fotografen, Freunde winterlicher Landschaften
|Juni
|Spitzbergen: Vogelfelsen im Brutbetrieb, gute Chancen auf Eisbären am Eis
|Mitternachtssonne
|Tierbeobachter
|Juli
|Spitzbergen-Umrundungen beginnen, Grönlands Diskobucht wird zugänglich, Franz-Josef-Land im Hochsommer
|Mitternachtssonne
|Einsteiger, die möglichst viel erleben möchten
|August
|Umrundungen bei wenig Packeis, Start der Nordwestpassage, Grönland vor dem Farbwechsel
|Lange Tage, ab Ende August erste dunkle Nächte
|Abenteurer und Weitgereiste
|September
|Grönlands Indian Summer, letzte Abfahrten der Nordwestpassage, ruhige Spätsaison
|Kürzere Tage, gute Nordlichtchancen
|Nordlicht-Fans und Ruhesuchende
Region für Region
Spitzbergen hat die längste Saison: Von Mai bis September fahren Expeditionsschiffe ab Longyearbyen, Umrundungen des Archipels gelingen meist im Juli und August, wenn das Packeis am weitesten zurückweicht. Grönland bereisen Sie am besten von Juli bis September – dann zeigen sich die Diskobucht und der zum UNESCO-Welterbe zählende Eisfjord von Ilulissat von ihrer eindrücklichsten Seite, ab Ende August färbt der Indian Summer die Tundra rot und gold. Franz-Josef-Land, die russische Hocharktis, ist ausschliesslich im Hochsommer erreichbar.
Die Nordwestpassage schliesslich öffnet sich nur im August und September, mit wenigen Abfahrten pro Saison – wer diese legendäre Route erleben will, plant früh.
Mitternachtssonne oder Nordlichter?
Beides auf einer Reise gibt es kaum. Über Spitzbergen steht die Sonne von etwa Ende April bis in den August rund um die Uhr am Himmel – für Polarlichter wird es schlicht nie dunkel genug. Erst ab Ende August kehren die Nächte zurück und mit ihnen die Chance auf Nordlichter über Grönlands Fjorden. Wer das grüne Leuchten sucht, wählt darum den Spätsommer; wer das endlose Licht und die aktivste Tierwelt erleben möchte, reist früher in der Saison.
Für wen eignet sich welcher Monat?
Fotografen und Liebhaber winterlicher Szenerien kommen im Mai und Juni, wenn Schnee und Eis die Landschaft noch prägen. Wer zum ersten Mal in die Polarregionen reist, ist im Juli gut aufgehoben: mildes Wetter, maximale Auswahl an Abfahrten, Tierwelt auf dem Höhepunkt. Erfahrene Expeditionsreisende zieht es im August und September in die Nordwestpassage oder nach Franz-Josef-Land, Nordlicht-Suchende nach Grönland im September. Praktische Hinweise zu Anreise, Ausrüstung und Klima finden Sie in unseren Spitzbergen-Reiseinformationen – und unsere Polarspezialisten beraten Sie gerne persönlich bei der Wahl des passenden Monats.
Spitzbergen bereisen Sie von Mai bis September, wobei jeder Monat einen eigenen Charakter hat. Umrundungen des Archipels gelingen meist im Juli und August, wenn das Packeis am weitesten zurückweicht. Die Mitternachtssonne scheint von etwa Ende April bis in den August.
Während der Hauptsaison steht die Mitternachtssonne am Himmel, sodass Nordlichter nicht sichtbar sind. Erst ab Ende August wird es nachts wieder dunkel genug. Die besten Chancen bieten deshalb Reisen im September, etwa entlang der grönländischen Küste.
Grönland zeigt sich von Juli bis September von seiner besten Seite. Dann sind die Diskobucht und der Eisfjord von Ilulissat gut erreichbar, und ab Ende August taucht der Indian Summer die Tundra in warme Farben. Wer Nordlichter sehen möchte, wählt den September.
Die Nordwestpassage ist nur im August und September eisfrei genug für Expeditionsschiffe. Pro Saison gibt es nur wenige Abfahrten, entsprechend früh sollten Sie Ihre Reise planen. Unsere Polarspezialisten kennen die Routen im Detail und beraten Sie gerne.
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