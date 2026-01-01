Warum Mai bis September?

Die Arktis ist ein Reiseziel mit klarem Zeitfenster. Erst wenn das Packeis im Frühling aufbricht, erreichen Expeditionsschiffe die Fjorde und Buchten des hohen Nordens; im Herbst schliesst sich das Eis wieder, und die Polarnacht kehrt zurück. Dazwischen liegen fünf intensive Monate, in denen sich die Tierwelt an Eiskante und Vogelfelsen konzentriert, die Gletscher aktiv kalben und das Licht rund um die Uhr zum Fotografieren einlädt. Ausserhalb dieser Saison finden schlicht keine Abfahrten statt – die Frage ist also nicht ob, sondern wann innerhalb dieses Fensters.

Die Saison im Überblick

Jeder Monat setzt eigene Akzente. Die Tabelle zeigt, wann welche Region ihre stärksten Momente hat und für wen sich der jeweilige Zeitraum besonders eignet.

Monat Region & Erlebnis Tageslicht Für wen ideal Mai Spitzbergen: verschneite Fjorde, Packeiskante, erste Expeditionen der Saison Mitternachtssonne Fotografen, Freunde winterlicher Landschaften Juni Spitzbergen: Vogelfelsen im Brutbetrieb, gute Chancen auf Eisbären am Eis Mitternachtssonne Tierbeobachter Juli Spitzbergen-Umrundungen beginnen, Grönlands Diskobucht wird zugänglich, Franz-Josef-Land im Hochsommer Mitternachtssonne Einsteiger, die möglichst viel erleben möchten August Umrundungen bei wenig Packeis, Start der Nordwestpassage, Grönland vor dem Farbwechsel Lange Tage, ab Ende August erste dunkle Nächte Abenteurer und Weitgereiste September Grönlands Indian Summer, letzte Abfahrten der Nordwestpassage, ruhige Spätsaison Kürzere Tage, gute Nordlichtchancen Nordlicht-Fans und Ruhesuchende

Region für Region

Spitzbergen hat die längste Saison: Von Mai bis September fahren Expeditionsschiffe ab Longyearbyen, Umrundungen des Archipels gelingen meist im Juli und August, wenn das Packeis am weitesten zurückweicht. Grönland bereisen Sie am besten von Juli bis September – dann zeigen sich die Diskobucht und der zum UNESCO-Welterbe zählende Eisfjord von Ilulissat von ihrer eindrücklichsten Seite, ab Ende August färbt der Indian Summer die Tundra rot und gold. Franz-Josef-Land, die russische Hocharktis, ist ausschliesslich im Hochsommer erreichbar.

Die Nordwestpassage schliesslich öffnet sich nur im August und September, mit wenigen Abfahrten pro Saison – wer diese legendäre Route erleben will, plant früh.

Mitternachtssonne oder Nordlichter?

Beides auf einer Reise gibt es kaum. Über Spitzbergen steht die Sonne von etwa Ende April bis in den August rund um die Uhr am Himmel – für Polarlichter wird es schlicht nie dunkel genug. Erst ab Ende August kehren die Nächte zurück und mit ihnen die Chance auf Nordlichter über Grönlands Fjorden. Wer das grüne Leuchten sucht, wählt darum den Spätsommer; wer das endlose Licht und die aktivste Tierwelt erleben möchte, reist früher in der Saison.

Für wen eignet sich welcher Monat?

Fotografen und Liebhaber winterlicher Szenerien kommen im Mai und Juni, wenn Schnee und Eis die Landschaft noch prägen. Wer zum ersten Mal in die Polarregionen reist, ist im Juli gut aufgehoben: mildes Wetter, maximale Auswahl an Abfahrten, Tierwelt auf dem Höhepunkt. Erfahrene Expeditionsreisende zieht es im August und September in die Nordwestpassage oder nach Franz-Josef-Land, Nordlicht-Suchende nach Grönland im September. Praktische Hinweise zu Anreise, Ausrüstung und Klima finden Sie in unseren Spitzbergen-Reiseinformationen – und unsere Polarspezialisten beraten Sie gerne persönlich bei der Wahl des passenden Monats.