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Arktis Sommer

Beste Reisezeit für die Arktis: Mai bis September

Der kurze Sommer des hohen Nordens

Die Arktis öffnet sich Reisenden nur während weniger Monate im Jahr. Von Mai bis September weicht das Packeis zurück, die Sonne bleibt über dem Horizont, und Expeditionsschiffe erreichen Küsten, die den Rest des Jahres unzugänglich bleiben. Genau in dieses Zeitfenster fallen die grossen Momente des hohen Nordens: Eisbären auf dem Meereis, kalbende Gletscher, Vogelfelsen mit Hunderttausenden von Brutpaaren.

Welcher Monat der richtige ist, hängt davon ab, was Sie erleben möchten. Der Frühsommer zeigt Spitzbergen noch verschneit im Dauerlicht der Mitternachtssonne, der Hochsommer erlaubt Umrundungen und Vorstösse in die Hocharktis, und der Spätsommer bringt Grönlands Indian Summer sowie die ersten Nordlichter der neuen Saison. Auf dieser Seite finden Sie den Überblick, Monat für Monat und Region für Region.

Warum Mai bis September?

Die Arktis ist ein Reiseziel mit klarem Zeitfenster. Erst wenn das Packeis im Frühling aufbricht, erreichen Expeditionsschiffe die Fjorde und Buchten des hohen Nordens; im Herbst schliesst sich das Eis wieder, und die Polarnacht kehrt zurück. Dazwischen liegen fünf intensive Monate, in denen sich die Tierwelt an Eiskante und Vogelfelsen konzentriert, die Gletscher aktiv kalben und das Licht rund um die Uhr zum Fotografieren einlädt. Ausserhalb dieser Saison finden schlicht keine Abfahrten statt – die Frage ist also nicht ob, sondern wann innerhalb dieses Fensters.

Die Saison im Überblick

Jeder Monat setzt eigene Akzente. Die Tabelle zeigt, wann welche Region ihre stärksten Momente hat und für wen sich der jeweilige Zeitraum besonders eignet.

MonatRegion & ErlebnisTageslichtFür wen ideal
MaiSpitzbergen: verschneite Fjorde, Packeiskante, erste Expeditionen der SaisonMitternachtssonneFotografen, Freunde winterlicher Landschaften
JuniSpitzbergen: Vogelfelsen im Brutbetrieb, gute Chancen auf Eisbären am EisMitternachtssonneTierbeobachter
JuliSpitzbergen-Umrundungen beginnen, Grönlands Diskobucht wird zugänglich, Franz-Josef-Land im HochsommerMitternachtssonneEinsteiger, die möglichst viel erleben möchten
AugustUmrundungen bei wenig Packeis, Start der Nordwestpassage, Grönland vor dem FarbwechselLange Tage, ab Ende August erste dunkle NächteAbenteurer und Weitgereiste
SeptemberGrönlands Indian Summer, letzte Abfahrten der Nordwestpassage, ruhige SpätsaisonKürzere Tage, gute NordlichtchancenNordlicht-Fans und Ruhesuchende

Region für Region

Spitzbergen hat die längste Saison: Von Mai bis September fahren Expeditionsschiffe ab Longyearbyen, Umrundungen des Archipels gelingen meist im Juli und August, wenn das Packeis am weitesten zurückweicht. Grönland bereisen Sie am besten von Juli bis September – dann zeigen sich die Diskobucht und der zum UNESCO-Welterbe zählende Eisfjord von Ilulissat von ihrer eindrücklichsten Seite, ab Ende August färbt der Indian Summer die Tundra rot und gold. Franz-Josef-Land, die russische Hocharktis, ist ausschliesslich im Hochsommer erreichbar.

Die Nordwestpassage schliesslich öffnet sich nur im August und September, mit wenigen Abfahrten pro Saison – wer diese legendäre Route erleben will, plant früh.

Mitternachtssonne oder Nordlichter?

Beides auf einer Reise gibt es kaum. Über Spitzbergen steht die Sonne von etwa Ende April bis in den August rund um die Uhr am Himmel – für Polarlichter wird es schlicht nie dunkel genug. Erst ab Ende August kehren die Nächte zurück und mit ihnen die Chance auf Nordlichter über Grönlands Fjorden. Wer das grüne Leuchten sucht, wählt darum den Spätsommer; wer das endlose Licht und die aktivste Tierwelt erleben möchte, reist früher in der Saison.

Für wen eignet sich welcher Monat?

Fotografen und Liebhaber winterlicher Szenerien kommen im Mai und Juni, wenn Schnee und Eis die Landschaft noch prägen. Wer zum ersten Mal in die Polarregionen reist, ist im Juli gut aufgehoben: mildes Wetter, maximale Auswahl an Abfahrten, Tierwelt auf dem Höhepunkt. Erfahrene Expeditionsreisende zieht es im August und September in die Nordwestpassage oder nach Franz-Josef-Land, Nordlicht-Suchende nach Grönland im September. Praktische Hinweise zu Anreise, Ausrüstung und Klima finden Sie in unseren Spitzbergen-Reiseinformationen – und unsere Polarspezialisten beraten Sie gerne persönlich bei der Wahl des passenden Monats.

Highlights in Grönland

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Reisetipps für Grönland

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Spitzbergen

Nordlichter, einzigartige Naturlandschaften und ein grandioses Paradies für Tiere

Reiseinformationen

Nützliche Infos für eine gelungene Abenteuerreise nach Spitzbergen

Spitzbergen bereisen Sie von Mai bis September, wobei jeder Monat einen eigenen Charakter hat. Umrundungen des Archipels gelingen meist im Juli und August, wenn das Packeis am weitesten zurückweicht. Die Mitternachtssonne scheint von etwa Ende April bis in den August.

Während der Hauptsaison steht die Mitternachtssonne am Himmel, sodass Nordlichter nicht sichtbar sind. Erst ab Ende August wird es nachts wieder dunkel genug. Die besten Chancen bieten deshalb Reisen im September, etwa entlang der grönländischen Küste.

Grönland zeigt sich von Juli bis September von seiner besten Seite. Dann sind die Diskobucht und der Eisfjord von Ilulissat gut erreichbar, und ab Ende August taucht der Indian Summer die Tundra in warme Farben. Wer Nordlichter sehen möchte, wählt den September.

Die Nordwestpassage ist nur im August und September eisfrei genug für Expeditionsschiffe. Pro Saison gibt es nur wenige Abfahrten, entsprechend früh sollten Sie Ihre Reise planen. Unsere Polarspezialisten kennen die Routen im Detail und beraten Sie gerne.

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