1 . Tag Kiel Die malerische Hafenstadt ist vor allem für den Nord-Ostsee-Kanal und das einzigartige Segelevent "Kieler Woche" bekannt. Kiel hat jedoch noch viel mehr zu bieten: Schlendern Sie durch die hübsche Hafenstadt und geniessen Sie das maritime Flair!



Einschiffung ab 15.00 / Abfahrt 17.00

2 . Tag Seetag Machen Sie sich mkit dem Schiff und den Mitreisenden vertraut.

3 . Tag Stavanger Stavanger ist eine der ältesten Städte Norwegens. Der schöne Ort liegt am Byfjord, einem Arm des Stavangerfjords im Südwesten von Norwegen. Wandern Sie durch die kopfsteingepflasterten Gassen der Altstadt Gamle Stavanger, entlang der weissen Holzhäuser. Der berühmte Preikestolen ist hier auch nicht weit entfernt.

4 . Tag Bergen Bergen vereint 900 Jahre Geschichte mit dem jugendlichen Ambiente einer Studentenstadt. Mit seinen sieben Bergen, den Buchten und Halbinseln war Bergen einst ein Zentrum der Hanse. Noch heute sind Spuren dieser Vergangenheit zu finden – am deutlichsten im alten Händlerviertel Bryggen, welches zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Hier läuft man auf Brettern durch das Labyrinth eng gebauter Kontor- und Lagerhäuser mit ihren Balken und Gesimsen.

5 . Tag Lerwick Die Shetlandinseln bieten eine schier endlose und atemberaubende Küstenlandschaft, eingerahmt von hohen Klippen, unberührten Stränden und kristallklarem Wasser. Diese facettenreiche Landschaft werden Sie bei einem Ausflug von Lerwick aus hautnah erleben und mit etwas Glück auch die niedlichen Ponys sehen. Oder steht Ihnen der Sinn nach Wandern und einem Gefühl von Unendlichkeit? Dann kommen Sie mit uns auf die Insel Mousa und zu ihrem Jahrtausende alten Broch, einem runden, fensterlosen Turm aus der Eisenzeit.

6 . Tag Seetag Geniesssen Sie das Bordleben.

7 . Tag Heimaey ( Westmännerinseln) Auf den Westmännerinseln, die mit ihrem Namen an die Sklaven erinnern, die einst hierher verschleppt wurden, spüren Sie die Naturgewalten, die hier herrschen, hautnah. Heimaey gilt wegen eines Vulkanausbruchs 1973 als "Pompeji des Nordens". Damals öffnete sich mitten in der Nacht ohne Vorankündigung eine fast zwei Kilometer lange Eruptionsspalte unweit des Stadtzentrums. Bei einem Rundgang lassen sich die Ereignisse noch eindrucksvoll nachvollziehen.

8-9 . Tag Reykjavik Bunte Dächer und ultramoderne Bauten schmücken die nördlichste Hauptstadt der Welt. Im Zentrum von Reykjavík mischen sich Galerien und Bars charmant mit historischen Häusergassen. Reykjavík ist eine geruhsame Stadt. Entspannen Sie in der beeindruckenden Atmosphäre der Blauen Lagune zwischen schwarzem Lavagestein und dem türkisblauen, 39 Grad warmen Wasser.

10 . Tag Grundarfjörður (Island) Schon von weitem begrüsst Sie der Bergriese Kirkjufell mit seinem atemberaubenden Wasserfall, dem Kirkjufellfoss. Begeben Sie sich auf einen von Legenden gepflasterten Weg durch das kleine Fischerörtchen Grundarfjordur, während Sie in den Genuss der atemberaubenden isländischen Natur kommen.

11 . Tag Ísafjörður (Island) Auf einer Sandbank vor der emporragenden Felswand Eyrarfjall empfängt Sie die malerische isländische Stadt Ísafjörður. Farbenfrohe historische Häuser sind in das hufeisenförmige Zentrum der Westfjorde getupft. Lassen Sie sich von der spektakulären Lage der Hafenstadt verzaubern!

12 . Tag Akureyri (Island) Die Stadt Akureyri in Islands Nordwesten wird Ihnen ungewöhnlich vorkommen. Das Klima ist mit 960 Sonnenstunden im Jahr milder und die Vegetation üppiger. Die Holzhäuser sind baugeschichtlich wertvoll. In sanften Hügeln schichtet sich der Berg Stryta auf, seine Spitze schmückt ein eisiger Zuckerhut.

13 . Tag Seetag Geniessen Sie das Bordleben und die Bordunterhaltung am Abend an Bord und lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen.

14 . Tag Seyðisfjörður (Island) Ein wahrer Zungenbrecher wartet auf Sie: Seyðisfjörður bedeutet so viel wie "Fjord der Feuerstelle" und gibt damit bereits einen Hinweis auf die aufsehenerregende Lage des Ortes. Hohe, meist schneebedeckte Berge aus Basalt umgeben ihn. Von der Hochebene Fjarðarheiði strömt der Fluss Fjarðará über unzählige kleine und größere Wasserfälle herunter. Nur rund 700 Menschen leben am Ende des gleichnamigen Fjords. Vielen von ihnen werden Sie auf einem Rundgang in ihrem Alltag über die Schulter blicken können, bevor die Fahrt weiter in das 1.200 Hektar große Naturschutzgebiet Skalanes geht.

15-16 . Tag Seetag Heute nehmen wir Kurs auf das nordeuropäische Festland.

17 . Tag Mandal (Norwegen) Mit Mandal besuchen Sie die südlichste Stadt Norwegens. Idyllisch an der Mündung des Flusses Mandalselva gelegen, ist sie vor allem für ihre mehr als 650 historischen Holzhäuser bekannt. Besuchen Sie auch unbedingt die Mandal Kirke, die grösste Holzkirche Norwegens mit 1.300 Sitzplätzen.

18 . Tag Göteborg Mit dem historisch-malerischen Viertel Haga, dem Kronhuset, dem ältesten Gebäude der Stadt, und der interessanten Fischmarkthalle hat Göteborg viele Highlights zu bieten! Lassen Sie sich durch die abwechslungsreiche schwedische Hafenstadt treiben und genießen Sie die Aussicht auf die reizvolle vorgelagerte Inselwelt, die südlichen Schären.

19 . Tag Seetag Ihr letzter Tag an Bord, veranschieden Sie sich von den Mitreisenen und schwelgen Sie in Erinnerungen.

20 . Tag Kiel Am frühen Morgen erreichen Sie gegen 08.00 Kiel und treten die Heimreise an.



Ausschiffung bis 10:00