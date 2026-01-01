Schweden Reisen vom Spezialisten
Das Land von Pippi Langstrumpf
Välkommen till Sverige!
Schweden – wo Tradition gepflegt und gelebt wird
Die Schweden richten ihr Leben nach den Jahreszeiten aus. Im Winter dominiert der Schnee den Lebensrhythmus. Die Freizeit gehört dem Wintersport und der Geselligkeit, wenn Freunde besucht oder am heimischen Herd bewirtet werden. Ein Highlight im Winter ist ausserdem das Luciafest am 13. Dezember, der als kürzester Tag im Jahr gefeiert wird.
Dagegen findet das Leben im Sommer überwiegend im Freien und in der Natur statt. Nach dem langen Winter ist "Valborgsmässafton", die Walpurgisnacht, das erste Fest in der sich anschliessenden langen Reihe traditionsreicher Festtage. An diesem Tag hat auch der schwedische König Karl XVI. Gustav Geburtstag und es wird an einem grossen Freudenfeuer getanzt und gesungen. Dann folgt am 6. Juni der Nationalfeiertag. Wer kennt die Bilder nicht, wenn fröhliche Familien auf bunten Blumenwiesen zusammenkommen und zum Mittsommerfest bunte Kränze im Haar tragen und bis zum Morgengrauen tanzen.
Die traditionelle Feier des "Kräftskiva", des Krebsfestes, findet im Spätsommer statt. Dann treffen sich die Familien im Garten unter bunten Lampions an ausladenden, bunt gedeckten Tafeln.
Nehmen Sie teil an den schwedischen Bräuchen. Wenn Sie in Schweden ein Wohnmobil mieten, sind Sie beweglich und flexibel und können Ihren Aufenthalt gestalten, wie und wo es Ihnen gerade am besten gefällt.
Die schmackhafte schwedische Küche geniessen
In ganz Europa bekannt sind die kleinen Hackfleischbällchen, die Köttbullar, die traditionell mit Preiselbeeren auf den Tisch kommen. Zu der frischen und sehr gesunden Küche in Schweden gehört ausserdem das obligatorische Knäckebrot, der lecker eingelegte Hering und viel fangfrische Meeresfrüchte, wie beispielsweise Krabben. Bedingt durch den langen Winter sind viele Speisen und Lebensmittel landestypisch eingelegt oder in Salzlake haltbar gemacht.
Akivferien in Schweden
Schweden hält viele Möglichkeiten zur aktiven Betätigung in Ihren Schweden Ferien bereit. Üppiges Grün und weisse Sandstrände laden im Süden des Landes zu einem erfrischenden Bad in der Ostsee oder in einem der zahlreichen klaren Seen ein. Herrliche Gebirgshänge, die perfekt für Skiabfahrten geeignet sind, finden Sie in dem skandinavischen Gebirge vor.
Im hohen Norden, in der Region Laponia, liegen vier schwedische Nationalparks mit schneebedeckten Bergen. 200 Kilometer nördlich des Polarkreises, im arktischen Teil von Schweden, haben Sie die Möglichkeit, sich mit dem Land der Samen bekannt zu machen, viel über Rentiere zu erfahren und Schneeschuhwanderungen und Hundeschlittenfahrten zu unternehmen.
Städtereise nach Schweden
Stockholm zählt mit zu den schönsten Städten der Welt. Eine Stockholm Städtereise ist prall gefüllt mit Sehenswertem. Enge Gassen und verträumte Künstlerviertel haben ihren ganz eigenen Reiz und bilden einen reizvollen Kontrast zu den prunkvollen Hauptstrassen und Einkaufspromenaden. Ein grosser Teil des Stadtbildes wird von Wasser geprägt und ist der Grund, Stockholm das "Venedig des Nordens" zu nennen.
Grünflächen und Wasser wechseln sich konstant ab, wohin man auch geht. Der Mälarsee im Westen der Stadt dient als Naherholungsgebiet. Der Schärengürtel im Osten bildet mit etwa 24'000 Inseln eine Küstenlandschaft, die beeindruckt und deren Anblick unvergesslich bleibt.
Die bunte Stadt Malmö ist ein typisch schwedisches Städtchen, allerdings mit internationalem Flair. Historische Bauten mischen sich mit modernen Wohnvierteln. Erlebnisreich gestaltet sich ein Bummel entlang der Strandpromenade mit bunten Ständen, viel Musik und Tanz. Der lange Badestrand ist direkt mit der Stadt verbunden, so können Sie nach dem Erkunden der Shoppingmeile direkt am Strand relaxen.
Naturparadies Schweden
Auf Ihrer Autotour durch das Land werden Sie nicht umhinkommen, auf freier Fläche oder urplötzlich im Wald einem Elch zu begegnen. Elche sind Einzelgänger und in Schweden besonders zahlreich vertreten. Der Elch ist inoffizielles Wappentier Schwedens und wird Ihnen in Ihren Schweden Ferien in den langen Abendstunden des Sommers ganz sicher einmal gegenüberstehen. Die facettenreiche Natur vom Wohnmobil aus zu erleben, wird Ihre Ferien zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Die Symbiose von Naturlandschaft und langen Küstenabschnitten ist das Besondere an diesem Land.
Schweden in Zahlen
Schweden zählt zu den grössten Ländern Europas: Von den Sandstränden Schonens im Süden bis zur Tundra Lapplands im Norden erstreckt sich das Königreich über mehr als 1'500 Kilometer. Fast 100'000 Seen, ausgedehnte Wälder und Zehntausende Schäreninseln prägen die Landschaft und machen Schweden zu einem der naturreichsten Reiseziele des Kontinents. Rund zehn Millionen Menschen leben hier – die meisten davon im Süden, während der hohe Norden zu den am dünnsten besiedelten Regionen Europas gehört.
Dank des Jedermannsrechts, des «Allemansrätten», dürfen Sie sich in der schwedischen Natur weitgehend frei bewegen und Beeren oder Pilze sammeln – ideale Voraussetzungen für eine individuelle Mietwagenrundreise oder für Ferien im Wohnmobil.
Stockholm, Göteborg und Malmö – drei Städte, drei Gesichter
Die Hauptstadt Stockholm ist auf 14 Inseln zwischen Mälarsee und Ostsee gebaut und verbindet königlichen Glanz mit skandinavischer Lässigkeit. Schlendern Sie durch die mittelalterlichen Gassen von Gamla Stan, besuchen Sie das weltberühmte Vasa-Museum und lassen Sie den Tag bei einer Bootsfahrt durch den Schärengarten ausklingen. Ganz anders präsentiert sich Göteborg an der Westküste: Die zweitgrösste Stadt Schwedens punktet mit maritimem Flair, gemütlichen Quartieren wie Haga und fangfrischen Meeresfrüchten direkt vom Fischmarkt.
Wer Stockholm und Göteborg auf einer Reise kombiniert, erlebt zwei völlig unterschiedliche Seiten des Landes. Im Süden schliesslich lockt Malmö, das über die imposante Öresundbrücke mit Kopenhagen verbunden ist – perfekt für einen Abstecher nach Dänemark.
Naturerlebnisse zu jeder Jahreszeit
Im Sommer locken die Mitternachtssonne im Norden, Badetage an den Seen von Småland und Wanderungen durch stille Wälder. Der Herbst taucht die Landschaft in leuchtende Farben, und im Winter verwandelt sich Lappland in ein Schneeparadies, in dem mit etwas Glück die Nordlichter über den Himmel tanzen. Ob aktiv unterwegs oder gemütlich im Ferienhaus am See: Unsere Spezialisten stellen Ihnen Ihre Schweden Reise ganz nach Ihren Wünschen zusammen.
Wer Inselferien mag, wird auf Gotland und Öland fündig: Die beiden grössten Inseln Schwedens locken mit langen Sandstränden, markanten Kalksteinfelsen und der mittelalterlichen Hansestadt Visby, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Auch das macht Schweden so besonders: Zwischen pulsierenden Städten, stillen Inseln und wilder Natur liegen oft nur wenige Stunden.
Klimatabelle Schweden
Die Werte beziehen sich auf Mittelschweden rund um Stockholm, die meistbesuchte Region des Landes:
|Monat
|Tagestemperatur in °C
|Nachttemperatur in °C
|Regentage
|Januar
|-1
|-5
|9
|Februar
|0
|-5
|7
|März
|4
|-3
|8
|April
|10
|1
|8
|Mai
|16
|6
|8
|Juni
|21
|11
|9
|Juli
|23
|14
|10
|August
|21
|13
|10
|September
|16
|9
|9
|Oktober
|10
|5
|9
|November
|4
|0
|10
|Dezember
|1
|-3
|10
Die Monate Mai bis September sind mit milden Temperaturen und langen Tagen die beste Reisezeit für Rundreisen, Schären und Seen – der Hochsommer bringt in Mittelschweden angenehme Badetage. Der Süden des Landes ist generell etwas milder, während die Winter in Lappland deutlich kälter und schneereicher ausfallen – ideal für Nordlichter, Hundeschlitten und Wintererlebnisse.
Spezialisten-Highlight
Hüttenferien in Schweden
Wenn Sie eine Autorundreise durch Schweden unternehmen, werden Sie mit Sicherheit immer wieder auf Campingplätze, Feriendörfer und Ferienparks stossen. In der Regel finden Sie dann hier die typischen Campinghütten, die in Schweden "Campingstugor" heissen. Für Familien mit Kindern sind Campinghütten oder Blockhütten in einem Ferienpark die optimalen Unterkünfte, weil Kinder gleich nebenan Spielkameraden finden, Spielplätze und oft auch einen Pool oder einen Badestrand vor der Haustür haben. Zumeist können Sie Ihr Auto auch direkt vor der Hütte parken. Unsere Schweden-Spezialisten helfen Ihnen sehr gern weiter und freuen sich auf Ihren Anruf.
Juni bis August für Stockholm, den Schärengarten und Wanderungen; im Norden scheint dann die Mitternachtssonne. Für Nordlichter, Hundeschlitten und das Eishotel reisen Sie zwischen Dezember und März nach Lappland.
Ein Archipel von rund 30 000 Inseln vor der Hauptstadt, mit Linienbooten ab Stockholm erreichbar. Die inneren Inseln sind bewohnt und gut erschlossen, die äusseren karg und still. Ein Tagesausflug nach Vaxholm oder Sandhamn lohnt sich immer.
Im Winter Hundeschlittentouren, Motorschlittenfahrten, Nordlichtbeobachtung und Übernachtungen im Eishotel von Jukkasjärvi. Im Sommer Wanderungen auf dem Kungsleden, Mitternachtssonne und Elch- sowie Bärenbeobachtung.
Zehn bis vierzehn Tage für Stockholm, den Schärengarten, Göteborg und Südschweden. Wer Lappland ergänzen möchte, plant besser eine eigene Reise ein, da die Distanzen nach Norden erheblich sind.
Schweden gehört zur EU, hat aber die Schwedische Krone behalten. Das Land ist weitgehend bargeldlos – viele Geschäfte, Museen und Verkehrsmittel nehmen ausschliesslich Karten an.
Das Allemansrätten erlaubt es, sich in der Natur frei zu bewegen, zu zelten und Beeren oder Pilze zu sammeln – auch auf Privatgrund, solange Abstand zu Wohnhäusern gewahrt und nichts beschädigt wird. Es prägt die schwedische Reisekultur stark.
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