Spitzbergen Ferien vom Spezialisten
Ferien auf Spitzbergen vom Spezialisten empfohlen
Was Spitzbergen auszeichnet
Spitzbergen – amtlich Svalbard genannt – liegt hoch im Norden der Arktis und gehört zu Norwegen. Der grösste Teil der Inselgruppe ist von Gletschern bedeckt, dazwischen öffnen sich weite Tundraflächen und tief eingeschnittene Fjorde. Ein Ausläufer des Golfstroms sorgt dafür, dass die Westküste für diese Breitengrade vergleichsweise mild und gut erreichbar ist. Strassen zwischen den Siedlungen gibt es keine – unterwegs sind Sie per Schiff, Schneemobil oder zu Fuss.
Zu den Höhepunkten zählen die Tierbeobachtungen: Neben dem Eisbären leben hier Walrosse, Polarfüchse und die kleinwüchsigen Spitzbergen-Rentiere, im Sommer brüten unzählige Seevögel an den Steilküsten, und vor der Küste werden regelmässig Wale gesichtet.
Die beste Reisezeit für Spitzbergen Ferien
Auf Spitzbergen gibt es zwei Hauptsaisons. Der Sommer von Juni bis August ist die klassische Zeit für Expeditionskreuzfahrten: Das Packeis zieht sich zurück, die Fjorde sind zugänglich, und die Mitternachtssonne taucht die Landschaft rund um die Uhr in Licht – sie scheint etwa von Ende April bis Ende August. Der Spätwinter von März bis Mai verbindet zurückkehrendes Tageslicht mit einer geschlossenen Schneedecke und eignet sich damit ideal für Schneemobil- und Hundeschlittentouren.
Während der Polarnacht, etwa von Ende Oktober bis Mitte Februar, bleibt die Sonne ganz unter dem Horizont; dann bestehen gute Chancen auf Nordlichter. Rechnen Sie selbst im Sommer nur mit Temperaturen von wenigen Grad über null und im Winter mit deutlichen Minusgraden.
Praktische Hinweise für Ihre Reise
Die Anreise erfolgt in der Regel per Flug ab der Schweiz über Oslo nach Longyearbyen. Ausserhalb der Siedlungen ist wegen der Eisbären eine ortskundige, bewaffnete Begleitung vorgeschrieben – Ausflüge unternehmen Sie deshalb stets mit erfahrenen Guides. Warme, winddichte Kleidung im Zwiebelprinzip gehört zu jeder Jahreszeit ins Gepäck. Wer möglichst viel von der Inselwelt sehen möchte, wählt eine Expeditionskreuzfahrt: Kleine Schiffe laufen abgelegene Buchten und Gletscherfronten an und ermöglichen Landgänge an Orten wie der Forschungsstation Ny-Alesund oder der russischen Bergbausiedlung Barentsburg. Wer lieber an Land bleibt, findet ab Longyearbyen ein breites Angebot an geführten Tages- und Mehrtagestouren.
Für wen sich Spitzbergen Ferien eignen
Spitzbergen richtet sich an Naturliebhaber, Fotografiebegeisterte und alle, die echte arktische Wildnis abseits grosser Touristenströme erleben möchten. Dank komfortabler Expeditionsschiffe und geführter Touren ist die Region auch ohne Expeditionserfahrung gut zu bereisen – eine gewisse Flexibilität sollten Sie dennoch mitbringen, denn Wetter und Eis bestimmen in der Arktis das Programm. Zudem lässt sich ein Aufenthalt auf Spitzbergen sehr gut mit einer Rundreise durch Norwegen kombinieren. Unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne eine massgeschneiderte Reise zusammen – von der mehrtägigen Schiffsexpedition bis zum Aktivprogramm ab Longyearbyen.
Arktische Stille. Zeitlose Weite
ab CHF 11049.– / pro Person
ab/bis Longyearbyen
Highlights: «Silver Endeavour» als luxuriöses Expeditionsschiff mit modernster Polar-Ausstattung, Unberührte...
10 Tage / 9 Nächte
Eisige Wunderwelten – Spitzbergen Grönland & Island eine Leserreise des Tages-Anzeiger & der SonntagsZeitung
ab CHF 11880.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Ab Oslo starten Sie über Spitzbergen nach Grönland und erkunden den grössten Nationalpark sowie das...
17 Tage / 16 Nächte
Abenteuer auf Spitzbergen
Spitzbergen Ferien sind immer eine gute Idee
Die auch unter dem von den Vikingern stammenden Namen Svalbard bekannte Gruppe von Inseln Spitzbergen ist in vielerlei Hinsicht ein sehr besonderer Ort. Neben der Tatsache, dass Sie dort die Mitternachtssonne erleben können, erwarten Sie atemberaubende Landschaften, die durch die sehr niedrigen Temperaturen vor Ort auf den ersten Blick sehr lebensfeindlich wirken. Bei genauerem Hinsehen wird der Charme von Spitzbergen aber schnell sichtbar.
Ein Reiseziel für Abenteurer – Spitzbergen
Die schroffen und ursprünglichen Landschaften Spitzbergens ermöglichen Ihnen viele verschiedene Aktivitäten. So können Sie auf der Insel zum Beispiel eine Schneemobiltour unternehmen. Wenn Sie es etwas naturverbundener mögen, ist auch eine Hundeschlittentour möglich, auf der Sie die Einzigartigkeit der Natur auf Spitzbergen in vollen Zügen geniessen können. Eine Huskyfahrt auf Spitzbergen ist ein herausragendes Erlebnis, bei dem Sie im Einklang mit der Natur eine herrliche Zeit in einer traumhaften Umgebung verbringen werden. Faszinierend, spektakulär und friedlich, so präsentiert sich Ihnen Spitzbergen und macht Lust darauf, eine unwirtliche, aber eindrucksvolle Landschaft zu erkunden.
Atemberaubende Orte machen Spitzbergen zu einem Traumziel für Ferien
Um die vielen verschiedenen sehenswerten Orte Spitzbergens zu entdecken, gibt es viele Möglichkeiten. Eine sehr bequeme Methode, die Insel zu erkunden, ist zum Beispiel ein Aufenthalt an Bord des Expeditionsschiff MV Sea Spirit, welches Sie zu den aufregendsten Orten der Region bringt. Generell sollten Sie bei einem Besuch von Spitzbergen auf ortskundige Reiseführer nicht verzichten, da Sie auf diese Weise sicher sind. Erleben Sie so einzigartige Orte wie die Forschungsstation Ny-Alesund an der Westküste Spitzbergens, in deren Umgebung Sie interessante Einblicke in eine aussergewöhnliche Welt bekommen.
Empfehlenswert ist auch ein Besuch der russischen Bergbausiedlung Barentsburg im Osten von Spitzbergen, welche sehr eindrucksvoll ist. Wenn Sie es lieben, die Schönheit von beeindruckenden Landschaften hautnah zu erleben, ist Spitzbergen genau richtig für Sie.
Lofoten Ferien
Erleben Sie mit uns die wohl schönste Region – die Lofoten warten nur darauf, von Ihnen erkundet zu werden
Spitzbergen Ferien
Den Eisbären mit unseren einzigartigen und individuellen Schiffsreisen ganz nah sein
Spitzbergen hat zwei Hauptsaisons: Von Juni bis August ist die klassische Zeit für Expeditionskreuzfahrten – das Packeis zieht sich zurück und die Mitternachtssonne scheint rund um die Uhr. Der Spätwinter von März bis Mai eignet sich mit zurückkehrendem Tageslicht und geschlossener Schneedecke ideal für Schneemobil- und Hundeschlittentouren. Während der Polarnacht von Ende Oktober bis Mitte Februar bestehen gute Chancen auf Nordlichter.
Die Anreise nach Spitzbergen erfolgt in der Regel per Flug ab der Schweiz über Oslo in die Inselhauptstadt Longyearbyen. Strassen zwischen den Siedlungen gibt es keine – vor Ort sind Sie per Schiff, Schneemobil oder zu Fuss unterwegs. Wer möglichst viel von der Inselwelt sehen möchte, wählt eine Expeditionskreuzfahrt mit kleinen Schiffen, die abgelegene Buchten und Gletscherfronten anlaufen.
Auf Spitzbergen leben neben dem Eisbären auch Walrosse, Polarfüchse und die kleinwüchsigen Spitzbergen-Rentiere. Im Sommer brüten unzählige Seevögel an den Steilküsten, und vor der Küste werden regelmässig Wale gesichtet. Selbst in Longyearbyen kann Ihnen von Zeit zu Zeit ein Eisbär mitten in der Stadt begegnen – Tierbeobachtungen zählen zu den grossen Höhepunkten jeder Spitzbergen-Reise.
Spitzbergen richtet sich an Naturliebhaber, Fotografiebegeisterte und alle, die echte arktische Wildnis abseits grosser Touristenströme erleben möchten. Dank komfortabler Expeditionsschiffe und geführter Touren ist die Region auch ohne Expeditionserfahrung gut zu bereisen. Eine gewisse Flexibilität sollten Sie mitbringen, denn Wetter und Eis bestimmen das Programm. Gut kombinierbar ist ein Aufenthalt zudem mit einer Rundreise durch Norwegen.
Nur eingeschränkt: Ausserhalb der Siedlungen ist wegen der Eisbären eine ortskundige, bewaffnete Begleitung vorgeschrieben. Ausflüge unternehmen Sie deshalb stets mit erfahrenen Guides – ab Longyearbyen gibt es ein breites Angebot an geführten Tages- und Mehrtagestouren. Packen Sie zu jeder Jahreszeit warme, winddichte Kleidung im Zwiebelprinzip ein, denn selbst im Sommer liegen die Temperaturen nur wenige Grad über null.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Skandinavien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen