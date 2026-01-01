Spitzbergen Ferien vom Spezialisten

Was Spitzbergen auszeichnet

Spitzbergen – amtlich Svalbard genannt – liegt hoch im Norden der Arktis und gehört zu Norwegen. Der grösste Teil der Inselgruppe ist von Gletschern bedeckt, dazwischen öffnen sich weite Tundraflächen und tief eingeschnittene Fjorde. Ein Ausläufer des Golfstroms sorgt dafür, dass die Westküste für diese Breitengrade vergleichsweise mild und gut erreichbar ist. Strassen zwischen den Siedlungen gibt es keine – unterwegs sind Sie per Schiff, Schneemobil oder zu Fuss.

Zu den Höhepunkten zählen die Tierbeobachtungen: Neben dem Eisbären leben hier Walrosse, Polarfüchse und die kleinwüchsigen Spitzbergen-Rentiere, im Sommer brüten unzählige Seevögel an den Steilküsten, und vor der Küste werden regelmässig Wale gesichtet.

Die beste Reisezeit für Spitzbergen Ferien

Auf Spitzbergen gibt es zwei Hauptsaisons. Der Sommer von Juni bis August ist die klassische Zeit für Expeditionskreuzfahrten: Das Packeis zieht sich zurück, die Fjorde sind zugänglich, und die Mitternachtssonne taucht die Landschaft rund um die Uhr in Licht – sie scheint etwa von Ende April bis Ende August. Der Spätwinter von März bis Mai verbindet zurückkehrendes Tageslicht mit einer geschlossenen Schneedecke und eignet sich damit ideal für Schneemobil- und Hundeschlittentouren.

Während der Polarnacht, etwa von Ende Oktober bis Mitte Februar, bleibt die Sonne ganz unter dem Horizont; dann bestehen gute Chancen auf Nordlichter. Rechnen Sie selbst im Sommer nur mit Temperaturen von wenigen Grad über null und im Winter mit deutlichen Minusgraden.

Praktische Hinweise für Ihre Reise

Die Anreise erfolgt in der Regel per Flug ab der Schweiz über Oslo nach Longyearbyen. Ausserhalb der Siedlungen ist wegen der Eisbären eine ortskundige, bewaffnete Begleitung vorgeschrieben – Ausflüge unternehmen Sie deshalb stets mit erfahrenen Guides. Warme, winddichte Kleidung im Zwiebelprinzip gehört zu jeder Jahreszeit ins Gepäck. Wer möglichst viel von der Inselwelt sehen möchte, wählt eine Expeditionskreuzfahrt: Kleine Schiffe laufen abgelegene Buchten und Gletscherfronten an und ermöglichen Landgänge an Orten wie der Forschungsstation Ny-Alesund oder der russischen Bergbausiedlung Barentsburg. Wer lieber an Land bleibt, findet ab Longyearbyen ein breites Angebot an geführten Tages- und Mehrtagestouren.

Für wen sich Spitzbergen Ferien eignen

Spitzbergen richtet sich an Naturliebhaber, Fotografiebegeisterte und alle, die echte arktische Wildnis abseits grosser Touristenströme erleben möchten. Dank komfortabler Expeditionsschiffe und geführter Touren ist die Region auch ohne Expeditionserfahrung gut zu bereisen – eine gewisse Flexibilität sollten Sie dennoch mitbringen, denn Wetter und Eis bestimmen in der Arktis das Programm. Zudem lässt sich ein Aufenthalt auf Spitzbergen sehr gut mit einer Rundreise durch Norwegen kombinieren. Unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne eine massgeschneiderte Reise zusammen – von der mehrtägigen Schiffsexpedition bis zum Aktivprogramm ab Longyearbyen.