Longyearbyen – Ausgangspunkt für Ihre Spitzbergen Highlights

Fast alle Aktivitäten auf der Inselgruppe beginnen in Longyearbyen, der Hauptstadt Spitzbergens. Der einst als Bergbausiedlung gegründete Ort ist heute das touristische Zentrum des Archipels und verfügt trotz seiner geringen Grösse über eine gute Infrastruktur: Der Flughafen der Stadt gilt als nördlichster Flughafen der Welt mit regelmässigem Linienverkehr und wird ab der Schweiz mit Umsteigeverbindungen über Oslo erreicht.

Von Longyearbyen aus starten Schneemobiltouren durch die weiten Täler ebenso wie Hundeschlittenfahrten, die zu den beliebtesten Erlebnissen der Arktis zählen. Wer es ruhiger mag, erkundet die Umgebung auf geführten Wanderungen oder per Boot entlang von Gletscherfronten und ehemaligen Siedlungen.

Tierwelt der Arktis: Eisbären, Wale und Vogelfelsen

Spitzbergen zählt zu den besten Orten weltweit für arktische Tierbeobachtungen. Rund um die Inseln leben Robben, Walrosse und verschiedene Walarten, an Land begegnen Ihnen Spitzbergen-Rentiere und Polarfüchse. Berühmt ist der Archipel vor allem für seine Eisbären, die gelegentlich bis in die Nähe der Siedlungen kommen – die Warnschilder in Longyearbyen gehören zum Ortsbild. Aus diesem Grund sind Ausflüge ausserhalb der Siedlungen nur in Begleitung erfahrener, bewaffneter Guides erlaubt. Im Sommer verwandeln unzählige Seevögel die Steilküsten zudem in lebhafte Brutkolonien und machen Spitzbergen zu einem Zentrum der nordeuropäischen Vogelwelt.

Beste Reisezeit: Polarnacht, Sonnenwinter und Mitternachtssonne

Spitzbergen kennt drei sehr unterschiedliche Reisezeiten. Während der Polarnacht von etwa Ende Oktober bis Mitte Februar wird es rund um die Uhr nicht richtig hell – die ideale Kulisse für Nordlichter, die hier mit etwas Glück sogar um die Mittagszeit zu sehen sind. Der Sonnenwinter von März bis Mai verbindet zurückkehrendes Tageslicht mit verschneiter Landschaft und ist die beste Zeit für Schneemobil- und Hundeschlittentouren.

Im Sommer schliesslich, wenn die Mitternachtssonne von etwa Ende April bis Ende August rund um die Uhr scheint, ist das Meer weitgehend eisfrei: Jetzt starten Expeditionsschiffe zu Fahrten entlang der Küsten und bringen Sie zu Gletschern, Fjorden und Tierkolonien, die auf dem Landweg nicht erreichbar sind. Die Temperaturen bleiben dabei arktisch: im Sommer meist nur wenige Grad über null, im Winter deutlich darunter.

Für wen sich Spitzbergen Ferien eignen

Spitzbergen Reisen richten sich an Naturliebhaber, Fotografen und alle, die echte Wildnis abseits grosser Touristenströme suchen. Besondere sportliche Voraussetzungen braucht es nicht: Viele Highlights lassen sich auf geführten Tagesausflügen ab Longyearbyen oder bequem vom Schiff aus erleben. Wichtig sind warme, winddichte Kleidung im Zwiebelprinzip sowie etwas Flexibilität, denn Wetter und Eisverhältnisse bestimmen in der Arktis das Programm. Ob winterliches Nordlichterlebnis oder sommerliche Expeditionskreuzfahrt: Unsere Spezialisten stellen Ihre Arktis-Reise individuell zusammen und beraten Sie gerne bei der Wahl der passenden Reisezeit.