Arktis Spitzbergen Reisen vom Spezialisten
Spitzbergen Höhenpunkte
Longyearbyen – Ausgangspunkt für Ihre Spitzbergen Highlights
Fast alle Aktivitäten auf der Inselgruppe beginnen in Longyearbyen, der Hauptstadt Spitzbergens. Der einst als Bergbausiedlung gegründete Ort ist heute das touristische Zentrum des Archipels und verfügt trotz seiner geringen Grösse über eine gute Infrastruktur: Der Flughafen der Stadt gilt als nördlichster Flughafen der Welt mit regelmässigem Linienverkehr und wird ab der Schweiz mit Umsteigeverbindungen über Oslo erreicht.
Von Longyearbyen aus starten Schneemobiltouren durch die weiten Täler ebenso wie Hundeschlittenfahrten, die zu den beliebtesten Erlebnissen der Arktis zählen. Wer es ruhiger mag, erkundet die Umgebung auf geführten Wanderungen oder per Boot entlang von Gletscherfronten und ehemaligen Siedlungen.
Tierwelt der Arktis: Eisbären, Wale und Vogelfelsen
Spitzbergen zählt zu den besten Orten weltweit für arktische Tierbeobachtungen. Rund um die Inseln leben Robben, Walrosse und verschiedene Walarten, an Land begegnen Ihnen Spitzbergen-Rentiere und Polarfüchse. Berühmt ist der Archipel vor allem für seine Eisbären, die gelegentlich bis in die Nähe der Siedlungen kommen – die Warnschilder in Longyearbyen gehören zum Ortsbild. Aus diesem Grund sind Ausflüge ausserhalb der Siedlungen nur in Begleitung erfahrener, bewaffneter Guides erlaubt. Im Sommer verwandeln unzählige Seevögel die Steilküsten zudem in lebhafte Brutkolonien und machen Spitzbergen zu einem Zentrum der nordeuropäischen Vogelwelt.
Beste Reisezeit: Polarnacht, Sonnenwinter und Mitternachtssonne
Spitzbergen kennt drei sehr unterschiedliche Reisezeiten. Während der Polarnacht von etwa Ende Oktober bis Mitte Februar wird es rund um die Uhr nicht richtig hell – die ideale Kulisse für Nordlichter, die hier mit etwas Glück sogar um die Mittagszeit zu sehen sind. Der Sonnenwinter von März bis Mai verbindet zurückkehrendes Tageslicht mit verschneiter Landschaft und ist die beste Zeit für Schneemobil- und Hundeschlittentouren.
Im Sommer schliesslich, wenn die Mitternachtssonne von etwa Ende April bis Ende August rund um die Uhr scheint, ist das Meer weitgehend eisfrei: Jetzt starten Expeditionsschiffe zu Fahrten entlang der Küsten und bringen Sie zu Gletschern, Fjorden und Tierkolonien, die auf dem Landweg nicht erreichbar sind. Die Temperaturen bleiben dabei arktisch: im Sommer meist nur wenige Grad über null, im Winter deutlich darunter.
Für wen sich Spitzbergen Ferien eignen
Spitzbergen Reisen richten sich an Naturliebhaber, Fotografen und alle, die echte Wildnis abseits grosser Touristenströme suchen. Besondere sportliche Voraussetzungen braucht es nicht: Viele Highlights lassen sich auf geführten Tagesausflügen ab Longyearbyen oder bequem vom Schiff aus erleben. Wichtig sind warme, winddichte Kleidung im Zwiebelprinzip sowie etwas Flexibilität, denn Wetter und Eisverhältnisse bestimmen in der Arktis das Programm. Ob winterliches Nordlichterlebnis oder sommerliche Expeditionskreuzfahrt: Unsere Spezialisten stellen Ihre Arktis-Reise individuell zusammen und beraten Sie gerne bei der Wahl der passenden Reisezeit.
Die Spitzbergen-Linie
ab CHF 3309.– / pro Person
ab/bis Bergen
Highlights: Mitternachtssonne, Spitze der Lofoten, Tromsø - Das Tor zur Arktis, Sunnmøre-Alpen
15 Tage / 14 Nächte
Juwelen der Arktis
ab CHF 15250.– / pro Person
ab Oslo bis Reykjavik
Highlights: Sichtung von Polarfüchsen unter hohen Klippen, die die Heimat riesiger Kolonien von Guillemots und...
15 Tage / 14 Nächte
Spitzbergen Odysee
ab CHF 12425.– / pro Person
ab/bis Oslo
Highlights: Fahrt entlang blauer Gletscherfronten und durch atemberaubende Fjorde, Erleben Sie den Nervenkitzel,...
12 Tage / 11 Nächte
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Tierparadies Spitzbergen
Spitzbergen ist ein Ort, der viel zu bieten hat
Zentrum und Ausgangspunkt fast aller Aktivitäten auf Spitzbergen ist die Inselhauptstadt Longyearbyen, von der aus Sie viele Entdeckungstouren machen können. Der einst als Bergbausiedlung gegründete Ort ist heutzutage das Zentrum des Tourismus der Inseln und verfügt trotz seiner geringen Grösse über eine beachtliche Infrastruktur. So gilt der Flughafen der Stadt als der nördlichste Flughafen der Welt, an dem es regelmässigen Linienverkehr gibt.
Um auf Spitzbergen eine schöne Zeit zu haben, muss man nicht weit fahren, denn ganz in der Nähe von Spitzbergens Hauptstadt gibt es die Möglichkeit, Schneemobile auszuleihen, um die herrlichen Landschaften der Insel auf eine rasante Art und Weise zu erkunden.
Etwas naturnäher, aber nicht minder schnell, sind die auf Spitzbergen weit verbreiteten Hundeschlitten, mit denen Touren über die Insel ein unvergessliches Erlebnis sind.
Auf Spitzbergen erwartet Sie eine interessante arktische Tierwelt
Die Weiten Spitzbergens sind ein Gebiet, in dem viele verschiedene Tiere leben. Aufgrund der Tatsache, dass Sie dort ihre Ruhe haben und die wenigen Menschen, die dauerhaft auf Spitzbergen leben, keine Bedrohung für sie darstellen, ist es sehr wahrscheinlich, rund um Spitzbergen Robben und Wale anzutreffen. Spitzbergen ist bekannt für seine umfangreiche Tierwelt und ein Ort, an dem vielfältige Tierbeobachtungen möglich sind. Insbesondere Eisbären sind auf Spitzbergen Reisen sehr häufig anzutreffen und kommen manchmal auch in die Siedlungen Spitzbergens.
So gibt es in der Hauptstadt der Insel an verschiedenen Stellen Warnschilder, die darauf hinweisen, dass man sich vor Eisbären in Acht nehmen soll. Seinen Ruf als Tierparadies verdankt Spitzbergen auch dem Umstand, dass sich in der Umgebung der Insel zahlreiche Vögel niedergelassen haben und Spitzbergen dadurch ein Zentrum der Vogelwelt in Nordeuropa ist. Atemberaubende Landschaften und abwechslungsreiche Aktivitäten sind die Hauptgründe dafür, dass Spitzbergen Ferien eine entspannte Angelegenheit sind, während der Sie viel erleben können.
Das hängt vom Erlebnis ab: Die Polarnacht von Ende Oktober bis Mitte Februar bietet die ideale Kulisse für Nordlichter. Der Sonnenwinter von März bis Mai ist die beste Zeit für Schneemobil- und Hundeschlittentouren. Im Sommer, während der Mitternachtssonne von Ende April bis Ende August, starten Expeditionsschiffe entlang der weitgehend eisfreien Küsten zu Gletschern, Fjorden und Tierkolonien.
Nordlichter treten auf Spitzbergen zwar das ganze Jahr auf, sind aber im Winter aufgrund der Lichtverhältnisse am besten sichtbar. Während der Polarnacht von Ende Oktober bis Mitte Februar sind sie mit etwas Glück sogar um die Mittagszeit zu sehen. Auch die Monate Februar bis März sowie September bis Oktober gelten als ideale Beobachtungszeiten.
Ab der Schweiz erreichen Sie Spitzbergen mit Umsteigeverbindungen über Oslo nach Longyearbyen, der Hauptstadt des Archipels. Ihr Flughafen gilt als nördlichster Flughafen der Welt mit regelmässigem Linienverkehr. Longyearbyen ist zugleich das touristische Zentrum und Ausgangspunkt fast aller Aktivitäten – von Schneemobil- und Hundeschlittentouren bis zu Bootsausflügen entlang von Gletscherfronten.
Spitzbergen zählt zu den besten Orten weltweit für arktische Tierbeobachtungen: Rund um die Inseln leben Robben, Walrosse und verschiedene Walarten, an Land Spitzbergen-Rentiere und Polarfüchse. Berühmt ist der Archipel für seine Eisbären, die gelegentlich bis in die Nähe der Siedlungen kommen. Im Sommer verwandeln unzählige Seevögel die Steilküsten in lebhafte Brutkolonien.
Spitzbergen Reisen eignen sich für Naturliebhaber, Fotografen und alle, die echte Wildnis abseits grosser Touristenströme suchen. Besondere sportliche Voraussetzungen sind nicht nötig: Viele Highlights erleben Sie auf geführten Tagesausflügen ab Longyearbyen oder bequem vom Schiff aus. Wichtig sind warme, winddichte Kleidung im Zwiebelprinzip und etwas Flexibilität, da Wetter und Eisverhältnisse das Programm bestimmen.
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