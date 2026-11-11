Skandinavien-Leserreise vom Spezialisten
Geführte Reisen vom Spezialisten
Der Klassiker "Ins Reich der Mitternachtssonne"
ab CHF 4990.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hauptstadt Norwegens, Panoramafahrt mit der berühmten Bergenbahn, Ausflug in Inari zur Rentierfarm,...
13 Tage / 12 Nächte
Eisberge, Vulkane und Wasserfälle
Preis auf Anfrage
ab Frankfurt bis Hamburg
Highlights: Unesco Eisfjord Illulisaat , Gletscher, Geysire und Wasserfälle in Island , bequemer Charterflug ab...
18 Tage / 17 Nächte
Expedition Feuer und Eis - Rund um Island mit der MS Seaventure
ab CHF 9995.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: geführte Gruppenreise ab / bis Zürich , extrem kleines, wendiges Expeditionsschiff , Knecht Sonderpreise...
12 Tage / 11 Nächte
Faszination Arktis und grüne Inseln
ab CHF 4790.– / pro Person
ab Hamburg bis Frankfurt
Highlights: Dramatische Landschaften Islands und der Färöer, Der Osten und Westen Grönlands
19 Tage / 18 Nächte
Fjordträume im erwachenden Norden
ab CHF 3990.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hansestadt Bergen, Geirangerfjord, Ausflug ins Pasviktal, Reiseleitung ab/bis Zürich
9 Tage / 8 Nächte
Grandioses Grönland – die eisigen Gewässer der Diskobucht
ab CHF 8811.– / pro Person
ab/bis Kopenhagen
Highlights:
13 Tage / 12 Nächte
Grönland intensiv - Deutschsprachige Expedition unter den Polarlichtern
ab CHF 9510.– / pro Person
ab Reykjavik bis Re
Highlights: Deutschsprachige Reise, VIP-Gast Reinhold Messner, Inkl. Island Vorprogramm
11 Tage / 10 Nächte
Herbstleuchten auf der Postschiffroute
ab CHF 3290.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hauptstadt Norwegens, Ausflug ins Pasviktal, Hansestadt Bergen, Reiseleitung ab/bis Zürich
9 Tage / 8 Nächte
Juwelen der Arktis
ab CHF 15250.– / pro Person
ab Oslo bis Reykjavik
Highlights: Sichtung von Polarfüchsen unter hohen Klippen, die die Heimat riesiger Kolonien von Guillemots und...
15 Tage / 14 Nächte
Nordlichtspektakel über dem Polarkreis
ab CHF 3990.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Nordlichter, Ausflug ins Snowhotel Kirkenes inkl. Abendessen, Panoramafahrt zu den schönsten...
9 Tage / 8 Nächte
NZZ-Leserreise - Arktisches Norwegen - Expedition Nordlichter auf der MS Spitsbergen
ab CHF 6740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Lyngenalpen & Polarlichter, Lofoten - Magische Fjordlandschaft, Vesterålen & Trollfjord,...
10 Tage / 9 Nächte
Wunder der Diskobucht – die Geburtsstätte majestätischer Eisberge
Preis auf Anfrage
ab/bis Montreal
Highlights: Eqip Sermia Gletscher , Illulisaat Geburtsstadt der Eisberge , unberührte Natur
9 Tage / 8 Nächte
„GRÖNLAND INTENSIV“
ab CHF 4700.– / pro Person
ab/bis Frankfurt
Highlights: Aussergewöhnliche Route jenseits des Massentourismus, Inkl. Eisfjord und Diskobucht , Inkl. Flug ,...
10 Tage / 9 Nächte
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