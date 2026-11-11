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Skandinavien-Leserreise vom Spezialisten

Geführte Reisen vom Spezialisten

Leserreisen von Glur Reisen werden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Medienpartnern ausgearbeitet und ausgeschrieben. Diese begleiteten Gruppenreisen werden teilweise zusätzlich von Fachreferenten oder prominenten Persönlichkeiten begleitet. Freuen Sie sich auf besondere Reisen mit Glur Reisen. Entdecken Sie Ihre Urlaubsregion ganz intensiv. Unsere deutschsprechende Reiseleitung oder Fachbegleitung zeigt Ihnen aussergewöhnliche Orte und Regionen. Zuhause bei Einheimischen, bei einer Wanderung abseits der Touristenströme oder auch die kleinen, landestypischen Restaurants und Cafés. Mit Glur Reisen sehen Sie immer etwas mehr als andere.

Der Klassiker "Ins Reich der Mitternachtssonne" ab Helsinki: Kathedrale in Helsinki
Icon map13 Tage
product
Der Klassiker "Ins Reich der Mitternachtssonne"
ab CHF 4990.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hauptstadt Norwegens, Panoramafahrt mit der berühmten Bergenbahn, Ausflug in Inari zur Rentierfarm,...
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Individuell anfragen
Eisberge, Vulkane und Wasserfälle ab Kangerlussuaq: 20250712_34_Uummannaq_GeraldinePrince
Icon map18 Tage
Eisberge, Vulkane und Wasserfälle ab Kangerlussuaq: MSHamburgSoendreStroemfjordGreenland_41
Eisberge, Vulkane und Wasserfälle
Preis auf Anfrage
ab Frankfurt bis Hamburg
Highlights: Unesco Eisfjord Illulisaat , Gletscher, Geysire und Wasserfälle in Island , bequemer Charterflug ab...
Icon calendar18 Tage / 17 Nächte
Individuell anfragen
Expedition Feuer und Eis - Rund um Island mit der MS Seaventure ab Reykjavik: Gysir_Island
Icon map12 Tage
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Expedition Feuer und Eis - Rund um Island mit der MS Seaventure
ab CHF 9995.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: geführte Gruppenreise ab / bis Zürich , extrem kleines, wendiges Expeditionsschiff , Knecht Sonderpreise...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Individuell anfragen
Faszination Arktis und grüne Inseln ab Hamburg: TCS Anzeige
Icon map19 Tage
Faszination Arktis und grüne Inseln ab Hamburg: TCS Anzeige
Faszination Arktis und grüne Inseln
ab CHF 4790.– / pro Person
ab Hamburg bis Frankfurt
Highlights: Dramatische Landschaften Islands und der Färöer, Der Osten und Westen Grönlands
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Individuell anfragen
Fjordträume im erwachenden Norden ab Bergen: norwegen_fjorde
Icon map9 Tage
product
Fjordträume im erwachenden Norden
ab CHF 3990.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hansestadt Bergen, Geirangerfjord, Ausflug ins Pasviktal, Reiseleitung ab/bis Zürich
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Individuell anfragen
Grandioses Grönland – die eisigen Gewässer der Diskobucht ab Kopenhagen: Grandioses Grönland - die eisigebn Gewässer der Discobucht
Icon map13 Tage
Grandioses Grönland – die eisigen Gewässer der Diskobucht ab Kopenhagen: Grandioses Grönland - die eisigebn Gewässer der Discobucht
Grandioses Grönland – die eisigen Gewässer der Diskobucht
ab CHF 8811.– / pro Person
ab/bis Kopenhagen
Highlights:
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Individuell anfragen
Grönland intensiv - Deutschsprachige Expedition unter den Polarlichtern ab Ittoqqortoormiit: @ John Bozinov_East Greenland (1) (1)
Icon map11 Tage
Grönland intensiv - Deutschsprachige Expedition unter den Polarlichtern ab Ittoqqortoormiit: Sea-Spirit-cmyk-Din-A5
Grönland intensiv - Deutschsprachige Expedition unter den Polarlichtern
ab CHF 9510.– / pro Person
ab Reykjavik bis Re
Highlights: Deutschsprachige Reise, VIP-Gast Reinhold Messner, Inkl. Island Vorprogramm
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Individuell anfragen
Herbstleuchten auf der Postschiffroute ab Oslo: 0097_Hjørundfjord_-_©Oclin
Icon map9 Tage
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Herbstleuchten auf der Postschiffroute
ab CHF 3290.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hauptstadt Norwegens, Ausflug ins Pasviktal, Hansestadt Bergen, Reiseleitung ab/bis Zürich
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Individuell anfragen
Juwelen der Arktis ab Oslo: Juwelen der Arktis
Icon map15 Tage
Juwelen der Arktis ab Oslo: Juwelen der Arktis
Juwelen der Arktis
ab CHF 15250.– / pro Person
ab Oslo bis Reykjavik
Highlights: Sichtung von Polarfüchsen unter hohen Klippen, die die Heimat riesiger Kolonien von Guillemots und...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Individuell anfragen
Nordlichtspektakel über dem Polarkreis ab Oslo: Norwegen Nordlichter Oldervik
Icon map9 Tage
product
Nordlichtspektakel über dem Polarkreis
ab CHF 3990.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Nordlichter, Ausflug ins Snowhotel Kirkenes inkl. Abendessen, Panoramafahrt zu den schönsten...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Individuell anfragen
NZZ-Leserreise - Arktisches Norwegen - Expedition Nordlichter auf der MS Spitsbergen ab Tromsö: Lyngenfjord_Sonnenuntegang_Hurtigruten_ØrjanBertelsen
Icon map10 Tage
product
NZZ-Leserreise - Arktisches Norwegen - Expedition Nordlichter auf der MS Spitsbergen
ab CHF 6740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Lyngenalpen & Polarlichter, Lofoten - Magische Fjordlandschaft, Vesterålen & Trollfjord,...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Individuell anfragen
Wunder der Diskobucht – die Geburtsstätte majestätischer Eisberge ab Nuuk: AdobeStock_680256258_BB_3
Icon map9 Tage
Wunder der Diskobucht – die Geburtsstätte majestätischer Eisberge ab Nuuk: IMAGERY#WI230117012_010
Wunder der Diskobucht – die Geburtsstätte majestätischer Eisberge
Preis auf Anfrage
ab/bis Montreal
Highlights: Eqip Sermia Gletscher , Illulisaat Geburtsstadt der Eisberge , unberührte Natur
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Individuell anfragen
„GRÖNLAND INTENSIV“ ab Ilulissat: ex7917
Icon map10 Tage
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„GRÖNLAND INTENSIV“
ab CHF 4700.– / pro Person
ab/bis Frankfurt
Highlights: Aussergewöhnliche Route jenseits des Massentourismus, Inkl. Eisfjord und Diskobucht , Inkl. Flug ,...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
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Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

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Lappland Winter

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Reine, Lofoten Inseln, Norwegen, Skandinavien

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Mit Havila Kystruten die norwegische Küste entdecken

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Wohnwagen,Camper, Island

Gruppenreisen Skandinavien

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Leserreisen

Eine sorgfältig geplante Reise mit spannenden Angeboten und Aktivitäten

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66° Expeditions / MS Seaventure

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