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Finnische Seenplatte, Finnland

Finnische Seenplatte – Reisen vom Spezialisten

Ferien in Finnland

Abwechslungsreich, vielfältig und sehr idyllisch, so präsentiert sich die Finnische Seenplatte im Herzen des Landes. Die vielen Seen der Region laden dazu ein, zu baden, mit dem Boot unterwegs zu sein und zu angeln. Aufgrund dieser vielfältigen Tätigkeiten, die während Finnland Ferien in dieser Region möglich sind, ist ein Ferienhaus am See ideal für Familien. Die Finnische Seenplatte gilt als grösstes Seengebiet ganz Europas und beeindruckt vor allem durch ihre Weitläufigkeit.

Diese sehr ursprüngliche Region mit unzähligen Seen, die aber meistens nicht tief sind und einen kinderfreundlichen Einstieg bieten, ist insbesondere dann ein ideales Reiseziel, wenn Sie Abenteuer in einer malerischen Umgebung erleben möchten. Aber auch Angler werden sich aufgrund der Artenvielfalt vor Ort sehr wohlfühlen. Ist es nicht eine schöne Vorstellung, jeden Abend den Fang des Tages zu grillen und anschliessend auf Ihrer Terrasse mit Seeblick zu verspeisen? Überraschen Sie Ihre Familie mit einer Reise, die sie begeistern wird und lassen Sie sich von unseren Spezialisten die Vorzüge der Finnischen Seenplatte aufzeigen.

Finnlands Seenplatte - definitiv ein Besuch wert

Finnische Natur pur – Ferien an der Seenplatte

Die vielen Ferienhäuser rund um die finnischen Seen sind meistens sehr idyllisch gelegen und bieten alles, was Sie für gelungene Ferien in einem abwechslungsreichen Umfeld brauchen. Eine gut ausgestattete Küche und ein herausragender Seeblick sind bei den Ferienhäusern und Blockhütten in der Umgebung der Finnischen Seenplatte selbstverständlich. Finnland Reisen zu den schönsten Seen des Landes, wie dem traumhaft schönen Saimaa-See, sind insbesondere dann eine gute Idee, wenn Sie es lieben, sich inmitten einer wundervollen Natur aufzuhalten.

Geniessen Sie romantische Uferspaziergänge oder Fahrten mit dem Boot auf den Seen, wenn Sie eine entspannte Zeit im Gebiet der Seenplatte verbringen.

Ein Besuch der Seen Finnlands lohnt sich immer

Dank ihrer Schönheit ist die Finnische Seenplatte auch ein fester Bestandteil fast aller Finnland Rundreisen. Falls Sie diese Region, die auch als Land der tausend Seen bezeichnet wird, im Rahmen einer geführten Rundreise besuchen, können Sie sich darauf freuen, auch etwas über die Geschichte der Gegend zu erfahren. Eine weitere sehr ansprechende Möglichkeit, Ihre Ferien an der Finnischen Seenplatte zu verbringen, ist eine Mietwagenrundreise, die in Helsinki als Hauptstadt Finnlands beginnt und Sie über Tampere bis nach Jyväskylä führt.

Von diesem beschaulichen Städtchen aus geht es dann mit einem Schiff weiter, welches Sie über den idyllischen Päijänne-See nach Lahti bringt.

An der Finnischen Seenplatte entspannen

Dichte Wälder prägen das Hinterland der Finnischen Seenplatte und machen einen Aufenthalt in der Region zu einem Naturerlebnis. Insbesondere wenn Sie zuvor in anderen Regionen Finnlands und grossen Städten unterwegs waren, bietet das Gebiet rund um die Finnische Seenplatte Ihnen einen willkommenen Kontrast zu Gegenden mit viel Trubel und Hektik. Die entspannte und ruhige Atmosphäre, die Sie geniessen können, wenn Sie im Bereich der Finnischen Seenplatte ein Ferienhaus bezogen haben, ist sehr angenehm.

Kanufahren, Fischen und Baden sind nur einige Aktivitäten, mit denen Sie sich den ganzen Tag beschäftigen können, wenn Sie und Ihre Familie in einem der schönsten Gebiete von Finnland ausspannen. Die Finnische Seenplatte ist einer der attraktivsten Orte für Skandinavien-Ferien überhaupt.

Actionreiche Ferien

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