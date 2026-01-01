Finnische Seenplatte – Reisen vom Spezialisten
Ferien in Finnland
Finnlands Seenplatte - definitiv ein Besuch wert
Finnische Natur pur – Ferien an der Seenplatte
Die vielen Ferienhäuser rund um die finnischen Seen sind meistens sehr idyllisch gelegen und bieten alles, was Sie für gelungene Ferien in einem abwechslungsreichen Umfeld brauchen. Eine gut ausgestattete Küche und ein herausragender Seeblick sind bei den Ferienhäusern und Blockhütten in der Umgebung der Finnischen Seenplatte selbstverständlich. Finnland Reisen zu den schönsten Seen des Landes, wie dem traumhaft schönen Saimaa-See, sind insbesondere dann eine gute Idee, wenn Sie es lieben, sich inmitten einer wundervollen Natur aufzuhalten.
Geniessen Sie romantische Uferspaziergänge oder Fahrten mit dem Boot auf den Seen, wenn Sie eine entspannte Zeit im Gebiet der Seenplatte verbringen.
Ein Besuch der Seen Finnlands lohnt sich immer
Dank ihrer Schönheit ist die Finnische Seenplatte auch ein fester Bestandteil fast aller Finnland Rundreisen. Falls Sie diese Region, die auch als Land der tausend Seen bezeichnet wird, im Rahmen einer geführten Rundreise besuchen, können Sie sich darauf freuen, auch etwas über die Geschichte der Gegend zu erfahren. Eine weitere sehr ansprechende Möglichkeit, Ihre Ferien an der Finnischen Seenplatte zu verbringen, ist eine Mietwagenrundreise, die in Helsinki als Hauptstadt Finnlands beginnt und Sie über Tampere bis nach Jyväskylä führt.
Von diesem beschaulichen Städtchen aus geht es dann mit einem Schiff weiter, welches Sie über den idyllischen Päijänne-See nach Lahti bringt.
An der Finnischen Seenplatte entspannen
Dichte Wälder prägen das Hinterland der Finnischen Seenplatte und machen einen Aufenthalt in der Region zu einem Naturerlebnis. Insbesondere wenn Sie zuvor in anderen Regionen Finnlands und grossen Städten unterwegs waren, bietet das Gebiet rund um die Finnische Seenplatte Ihnen einen willkommenen Kontrast zu Gegenden mit viel Trubel und Hektik. Die entspannte und ruhige Atmosphäre, die Sie geniessen können, wenn Sie im Bereich der Finnischen Seenplatte ein Ferienhaus bezogen haben, ist sehr angenehm.
Kanufahren, Fischen und Baden sind nur einige Aktivitäten, mit denen Sie sich den ganzen Tag beschäftigen können, wenn Sie und Ihre Familie in einem der schönsten Gebiete von Finnland ausspannen. Die Finnische Seenplatte ist einer der attraktivsten Orte für Skandinavien-Ferien überhaupt.
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