Knecht Reisegruppe Gütesiegel
skandinavien Reisen Gütesiegel
skandinavienreisen
Stockholm, Schweden

Schweden Ferien vom Spezialisten

Vielfältige Unterkünfte im ganzen Land

Wenn man sie nicht kennt, ist es nicht ganz einfach, passende Hotels am vorgesehenen Reiseziel auszuwählen. Wo liegt das Hotel? Welche Einrichtungen stehen zur Verfügung? Und wie sieht es mit Familienzimmern aus? Unsere Spezialisten kennen die meisten Hotels in unserem Angebot aus eigener Erfahrung. Nutzen Sie unser Wissen und unsere Kenntnisse, damit Sie die Hotels, Gasthäuser und Pensionen auf Ihrer Schweden Reise zur Verfügung haben, die Ihnen entsprechen.

Die Kombination eines Mietwagens mit im Voraus gebuchten Hotels gibt Ihnen die Flexibilität, Ihre Reisetage auszukosten und zu geniessen, ohne dass Sie am späteren Nachmittag nach einer Unterkunft suchen müssen.

Reisen Sie frei und unabhängig durch das skandinavische Land. Starten Sie Ihre Schweden Reise in der Hauptstadt Stockholm oder in der attraktiven Hafenstadt Göteborg, möchten Sie vielleicht zu Beginn erst ein paar Tage die entsprechende Stadt erkunden. Unsere Spezialisten empfehlen Ihnen dafür gerne zentral gelegene Stadthotels.

Hotels nach Regionen

Borgholm
Göteborg
Gotland
Malmö
Norrbotten
Östergötland
Småland
Stockholm
Svealand
Tommarp
Trosa
Västerbotten
Westküste

Grosses Hotelsortiment in ganz Schweden

Unser Angebot an Unterkünften für Schweden Reisen reicht von luxuriösen Stadthotels bis zu einfachen Bungalows auf dem Land und von komplett ausgestatteten Ferienhäusern bis zu gepflegten Lodges, die Ihnen Spa, Wellness Möglichkeiten und hochstehende Kulinarik bieten. Planen Sie, Schweden mit einem Mietauto zu entdecken und möchten sich aber gleichzeitig nicht ums Organisieren von Hotelzimmern vor Ort kümmern? Wir verfügen über eine grosse Auswahl an Unterkünften in allen Preisklassen und in sämtlichen Regionen des skandinavischen Landes.

Wie schön wäre es doch, ein liebevoll ausgestattetes Gästehaus an einem See oder in Meeresnähe für sich alleine zur Verfügung zu haben. Wir machen es möglich, denn gerade in Schweden sind Ferienhäuser äusserst beliebt. Im äussersten Südwesten von Schweden liegt die attraktive, überschaubare und freundliche Stadt Malmö. Sie ist mit einer gewagten Brückenkonstruktion über den Öresund mit der dänischen Hauptstadt Kopenhagen verbunden.

Malmö eignet sich hervorragend, um zu Beginn oder am Ende einer Schweden Reise ein paar entspannte Tage am Wasser zu verbringen. Das Dreisternehotel Clarion Collection Temperance besticht durch die zentrale Lage, komfortable Gästezimmer und attraktive Preise.

Schlafen wie eine Prinzessin – Schweden Hotels in der Hauptstadt

Stockholm ist der Sitz des schwedischen Königshofes. Dann ist es nichts als angebracht, dass Sie sich während eines Aufenthalts in der schwedischen Hauptstadt entsprechend betten. Wählen Sie das Fünfsternehaus Nobis Hotel, entscheiden Sie sich für exzellenten Service, luxuriös ausgestattete Zimmer mit himmlisch weichen Betten und – ganz skandinavisch – mit einem exquisiten Wellness Bereich mit Dampfbad und Sauna. Das Hotel ist im ehemaligen Stadthaus untergebracht und verbindet elegant und mit Selbstverständlichkeit Althergebrachtes mit modernstem Chic.

Zum Hotel gehört ein hervorragendes italienisches Restaurant. Gleich um die Ecke des Hotels befinden sich die wichtigsten Einkaufsstrassen ganz Schwedens: Norrmalmstorg ist ein grosser Platz, dessen Wurzeln auf das 17. Jahrhundert zurückgehen. Er wird unter anderem als Marktplatz genutzt und ist ein echtes ‘In’-Quartier Stockholms. Nobis Hotel eignet sich perfekt für Ihren Stadtaufenthalt, denn vieles erreichen Sie in den Gassen Stockholms einfach zu Fuss. Aber auch für Ausflüge ist das Hotel eine gute Basis, von der Sie ausschwärmen können.

Unabhängig davon, ob Sie alleine, für einen romantischen Städteaufenthalt oder mit der ganzen Familie nach Stockholm reisen, unsere Spezialisten beraten Sie gerne. Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie.

Ferien mit Kindern

Unsere Reiseexperten stellen Ihnen gerne individuelle Familienferien zusammen.

Reiseinformationen

Für eine optimale Reisevorbereitung schauen Sie sich unsere Tipps und Ratschläge an.

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Online blättern
Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Skandinavien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren