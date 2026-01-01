Norwegen-Ferien im Winter vom Spezialisten
Norwegens Nordinseln
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Geheimtipps vom Spezialisten
Idyllisch und malerisch – Norwegens Nordinseln
Insbesondere die Lofoten sind ein sehr beliebtes Ziel für Norwegen Reisen im Winter, was in erster Linie daran liegt, dass Sie dort zu dieser Jahreszeit eine kontrastreiche Landschaft geniessen können, die Ihnen wunderschöne Momente bescheren wird. Auch wenn Sie auf Skifahren in Norwegen aus sind, ist die Inselgruppe genau das richtige Ferienziel für Sie. Die noch weiter nördlich gelegenen Inseln der Gruppe Vesterålen liegen sehr dicht an der Arktis und sind vor allem für ihren Vogelreichtum bekannt. So leben auf einer bekannten Vogelinsel der Region um die 80'000 Papageientaucher.
Schneemobiltouren auf Norwegens Nordinseln
Die fast am Nordpol befindliche Insel Spitzbergen bietet eine besondere Atmosphäre und hebt sich nicht nur durch ihre exponierte Lage von den anderen Nordinseln Norwegens ab. Longyearbyen, die Hauptstadt der Insel, ist die Metropole des Polarkreises und beeindruckt durch ein schönes Stadtbild. Tiefschwarze Nächte und kurze Tage sind charakteristisch für diese Region voller Gegensätze, in der Sie eine wunderbare Zeit verbringen können und Fahrten mit dem Hundeschlitten auf Sie warten.
Majestätische Höhlen und eine von Kälte geprägte Landschaft, die aber sehr faszinierend ist, prägen die Insel und sorgen dafür, dass Sie Norwegen im Winter schätzen werden.
Erleben Sie die sagenumwobenen Polarlichter hautnah und lassen Sie sich von dem charmanten Flair auf der Insel in ihren Bann ziehen. Wenn Sie eine sehr ursprüngliche und vor allem einzigartige Natur entspannt aus der Nähe betrachten möchten, ist eine Exkursion auf Norwegens Nordinseln eine sehr gute Idee, da es dort fantastisch ist.
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