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Hundeschlitten Reisen, Lappland

Lappland im Winter-Reisen – unsere Spezialisten helfen

Abenteuer Hundeschlittenfahrten

Einmal im Leben als ‘Musher’, als Hundeführer, mit Huskys durch tiefverschneite Landschaften zu ziehen und dabei die unendliche Ruhe eines nordischen Winters zu geniessen, ist der Traum vieler Skandinavien Reisender. In Lappland gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich diesen Traum zu erfüllen: Wir bieten diverse Varianten von Hundeschlittentouren an, die von kurzen Ausflügen zu mehrtägigen trekkingähnlichen Exkursionen reichen. Bei Touren mit Übernachtung erfolgt die Unterkunft in behaglichen Holzhäusern, die mitten in der lappländischen Wildnis einiges an Annehmlichkeiten und Komfort bieten.

Ihre Guides zeigen Ihnen am Anfang einer Tour, wie Sie einen Hundeschlitten richtig führen und auf welche Kommandos die Husky Hunde reagieren. Sobald die Hunde unter ihrer Kontrolle sind, werden Sie zu ihrer wichtigsten Bezugsperson. Sie werden sich nach Ihnen richten und auf Ihre Befehle reagieren. Schnell entsteht dabei eine faszinierende Beziehung zwischen Mensch und Tier, die vor allem auf gegenseitigem Vertrauen basiert. Sind Sie interessiert, selbst einmal mit Hundeschlitten auf Tour zu gehen? Wir finden für Sie das richtige Angebot, kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Reiseberatung.

Icon map7 Tage
Muonio - Hundeschlittensafari
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Wunderschöne winterliche Landschaft , Eindrückliche mehrtägige Huskysafari , Einzigartiges Erlebnis
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte

Auf Hundeschlittentour durchs Lappland

Hundeschlittentour für Einsteiger

Wenn Sie noch nie zuvor etwas mit Huskies oder Hundeschlitten Touren zu tun hatten und Sie diese einmalige Art von Aktivreisen aber dennoch ausprobieren möchten, sind Sie bei unseren Spezialisten bei den richtigen Ansprechpartnern gelandet. Neben mehrtägigen Touren für Fortgeschrittene, die ein gewisses Mass an körperlicher Fitness und Erfahrung voraussetzen, vermitteln wir auch Schnuppertouren für Neulinge und Einsteiger. Vielleicht möchten Sie beim ersten Mal einen Tagesausflug dazu nutzen, um diese typisch lappländische Winteraktivität auszuprobieren.

Ihre lokalen Reiseleiter erklären Ihnen das Handling der Tiere, wie ein Hundeschlitten zu führen ist und worauf es ankommt, wenn Sie einmal mit zwanzig oder dreissig Sachen auf einem vorgespurten Track dahinflitzen. Das Wichtigste ist die Kommunikation zwischen den Tieren und dem Hundeführer – und den werden Sie sein! Die Ihrem Schlitten vorgespannten Huskies werden sich auf Sie beziehen und für die Dauer der gesamten Tour auf Sie fokussiert sein. Sobald Sie das Wichtigste in der Theorie erfahren haben, geht es dann los.

Auf längeren Touren mit dem Schlitten führt Ihre Reise und die Ihrer treuen tierischen Begleiter von Hütte zu Hütte. Die Erfahrung, durch die einsame, tiefverschneite Wildnis zu gleiten und neben den Hunden und Ihren Mitreisenden tagelang keine anderen Menschen zu sehen, wird sich die Erinnerung an Ihr Abenteuer in dieser grossartigen kalten Wildnis unauslöschlich verankern. Eine Hundeschlitten Tour durch Lappland führt durch einmalige Naturlandschaften, über zugefrorene Seen und Flüsse und durch Wälder, die aus jedem Märchenbuch stammen könnten.

In Lappland gibt es auch diverse Nationalparks, welche auf einigen ausgedehnten Husky Touren angesteuert werden. Die Tagesetappen können ohne weiteres 50 bis 60 Kilometer lang sein, was Ihnen genügend Zeit und Musse bietet, die traumhafte Heimat der Husky Hunde zu geniessen.

Husky Touren und Winterzauber

Wenn Sie sich nach garantiertem Schnee und richtiger Kälte sehnen, dann sind Lappland Ferien im Winter eine besonders genussreiche Erfahrung. Bei dieser Gelegenheit mit Schlittenhunden zu einer mehrtägigen Husky Tour aufzubrechen, ist ein unvergessliches Abenteuer. Zu Beginn einer solchen Tour erhalten Sie auf einer Husky Farm eine Einweisung durch einen Musher, einen Hundeführer. Er macht sie mit Ihren Hunden und der Materie bekannt und nach einer kurzen Proberunde geht es los – nichts mehr wird die zappeligen Huskies dann noch halten können.

Wie Sie die einmalige Schönheit eines Winters in Lappland in Gesellschaft von treuen Schlittenhunden erleben können, erklären Ihnen unsere Spezialisten gerne bei einer unverbindlichen Reiseberatung für Ihren Lappland Urlaub. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Beratungstermin.

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Hier finden Sie alle wichtigen Reisetipps und Informationen für eine gelungene Reise nach Lappland.

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