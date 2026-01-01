Spitzbergen Reisen vom Spezialisten
Arktisches Naturwunder und Eisbären in der Hauptstrasse
Die beste Reisezeit für Spitzbergen Reisen
Die meisten Spitzbergen Reisen finden zwischen Juni und August statt. Im arktischen Sommer sind die Grosswetterlagen vergleichsweise stabil, die Fjorde weitgehend eisfrei, und von etwa Mitte April bis Ende August geht die Sonne in Longyearbyen gar nicht unter. Diese Monate eignen sich ideal für Expeditionskreuzfahrten entlang der Küsten, für geführte Wanderungen und für die Tierbeobachtung: Walrosse, Robben, Polarfüchse, Rentiere und unzählige Seevögel zeigen sich dann am zuverlässigsten. Ganz anders präsentiert sich der Winter: Von Ende Oktober bis Mitte Februar herrscht Polarnacht, in der bei klarem Himmel das grün flackernde Nordlicht über den Bergen erscheint.
Im Spätwinter, wenn das Licht zurückkehrt und die Schneedecke noch trägt, stehen Hundeschlitten- und Schneemobiltouren im Vordergrund – rechnen Sie in dieser Zeit allerdings mit strengen Minustemperaturen.
Praktische Hinweise für Ihre Spitzbergen Rundreise
Die Anreise erfolgt in der Regel per Flug über Oslo oder Tromsö nach Longyearbyen. Beachten Sie, dass Spitzbergen zwar zu Norwegen gehört, aber nicht zum Schengen-Raum zählt – führen Sie deshalb Ihren Reisepass mit. Ausserhalb der Siedlungen gibt es keine Strassen; die Fortbewegung erfolgt per Schiff, Schneemobil, Hundeschlitten oder zu Fuss. Da Eisbären auf dem gesamten Archipel heimisch sind, dürfen die Ortschaften nur in Begleitung bewaffneter Guides verlassen werden – ein weiterer Grund, weshalb sich geführte Rundreisen und Expeditionsschiffe als Reiseform bewährt haben.
Packen Sie nach dem Zwiebelprinzip: Winddichte Aussenschichten, warme Zwischenlagen sowie Mütze und Handschuhe gehören auch im Sommer ins Gepäck, denn selbst dann bleiben die Temperaturen meist im tiefen einstelligen Plusbereich.
Für wen sich eine Spitzbergen Reise eignet
Spitzbergen ist ein Ziel für Reisende, die Natur über Komfort stellen: für Tier- und Landschaftsfotografen, Liebhaber der Polarregionen und alle, die das Erlebnis einer Expeditionskreuzfahrt zwischen Gletscherfronten und Packeis suchen. Wer einfache, aber behagliche Unterkünfte akzeptiert und bei Wetterumschwüngen Flexibilität mitbringt, wird mit Eindrücken belohnt, die in Europa ihresgleichen suchen. Für klassische Badeferien oder individuelle Mietwagentouren ist die Inselgruppe dagegen nicht geeignet. Als Spezialist für den hohen Norden beraten wir Sie gerne persönlich, welche Reiseform – geführte Rundreise, Expeditionsschiff oder Winterabenteuer ab Longyearbyen – am besten zu Ihnen passt.
Die Spitzbergen-Linie
ab CHF 3309.– / pro Person
ab/bis Bergen
Highlights: Mitternachtssonne, Spitze der Lofoten, Tromsø - Das Tor zur Arktis, Sunnmøre-Alpen
15 Tage / 14 Nächte
Juwelen der Arktis
ab CHF 15250.– / pro Person
ab Oslo bis Reykjavik
Highlights: Sichtung von Polarfüchsen unter hohen Klippen, die die Heimat riesiger Kolonien von Guillemots und...
15 Tage / 14 Nächte
Spitzbergen Odysee
ab CHF 12425.– / pro Person
ab/bis Oslo
Highlights: Fahrt entlang blauer Gletscherfronten und durch atemberaubende Fjorde, Erleben Sie den Nervenkitzel,...
12 Tage / 11 Nächte
Atemberaubende Naturerlebnisse auf Spitzbergen
Spitzbergen Reise führen zu arktischen Wunderwelten
Der Name Svalbard wurde Spitzbergen vor einem knappen Jahrhundert verliehen. Der Name entstammt dem Wortschatz der Wikinger. Nur knapp dreitausend Einwohner nennen diesen norwegischen Aussenposten im Arktischen Ozean ihr Zuhause. Aber im Hauptort Longyearbyen gibt es dennoch eine Universität, an der Studierende Kurse in arktischen Technologien, Biologie, Geophysik und Geologie belegen können. Wegen ihrer einzigartigen arktischen Tier- und Pflanzenwelt stehen grosse Teile der 400 Inseln unter Naturschutz. Die lokale Flora und Fauna müssen mit sehr kalten Temperaturen klarkommen, sind doch in den späten Wintermonaten Temperaturen bis 40 Grad minus alltäglich.
Selbst im Hochsommer sind frostige Nächte keine Seltenheit, aber Spitzbergen liegt lediglich tausend Kilometer südlich des Nordpols. Wenn Sie zu einer Spitzbergen Reise aufbrechen, werden Sie ein faszinierendes und einmaliges Stück polares Europa kennenlernen.
Spitzbergen Rundreisen vom Spezialisten
Raue arktische Landschaften prägen das Erscheinungsbild Spitzbergens. Aber diese Unwirtlichkeit wirkt auf Reisende wie ein Magnet, denn nirgendwo anders in Europa trifft man auf vergleichbare Szenerien. Auch Künstler zogen die einsamen Inseln immer wieder an. So inspirierten sie den norwegischen Komponisten Edvard Grieg zu seinem Meisterwerk ‘Morgenstimmung’ aus der Schauspielmusik Peer Gynt. Klimatisch ist die Inselgruppe nordischen Extremen ausgesetzt. Isoliert und mitten im offenen Ozean, peitschen heftige Winterstürme die Küsten und schroffen Klippen.
Von Ende Oktober bis in die zweite Februarhälfte leben die Einwohner Spitzbergens in Dunkelheit. Die einzigen Lichtquellen, die sporadisch bei ruhigerem Wetter auftauchen, sind das mysteriöse, grün flackernde Nordlicht oder wenn sich der Vollmond zeigt. Die beste Reisezeit für Spitzbergen ist während der Sommermonate. Grosswetterlagen sind dann relativ stabil und Reisende profitieren von langen Tagen. Wenn Sie eine Spitzbergen Rundreise planen, stehen Ihnen unsere Spezialisten gerne mit Ratschlägen zur Seite. Rufen Sie uns an.
Auf Spitzbergen Rundreisen die wilde Natur entdecken
Um Spitzbergen und all seine Facetten zu erleben, eignen sich Rundreisen besonders. Lokale Reiseleiter führen Sie in die wilde Natur, die so manche Überraschung bereithält. Unberechenbares Wetter, eine bescheidene Infrastruktur und der Mangel an Strassen und Wegen machen individuelles Reisen in Spitzbergen praktisch unmöglich. Wenn Sie sich aber einer geführten Rundreise anschliessen, haben Sie Gewähr, dass Ihnen ein intensives Naturerlebnis bevorsteht. Reiserouten beinhalten auch Besuche einer russischen Grubensiedlung oder den Abstecher zur norwegischen Forschungsstation Ny-Alesund.
Die Unterkünfte auf Spitzbergen sind einfach, aber sympathisch klein und behaglich. Wussten Sie, dass man in Spitzbergen in den Häusern keine Strassenschuhe trägt, sondern sich in Strümpfen und Socken bewegt? Diese und andere Reisetipps teilen unsere Spezialisten gerne mit Ihnen – Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin.
Die beste Reisezeit liegt zwischen Juni und August: Die Wetterlagen sind stabil, die Fjorde weitgehend eisfrei, und von Mitte April bis Ende August scheint in Longyearbyen die Mitternachtssonne. Diese Monate eignen sich ideal für Expeditionskreuzfahrten, Wanderungen und Tierbeobachtung. Wer Nordlichter sehen will, reist in die Polarnacht von Ende Oktober bis Mitte Februar; im Spätwinter locken Hundeschlitten- und Schneemobiltouren.
Die Anreise erfolgt in der Regel per Flug über Oslo oder Tromsø nach Longyearbyen, den Hauptort der Inselgruppe. Wichtig: Spitzbergen gehört zwar zu Norwegen, zählt aber nicht zum Schengen-Raum – führen Sie deshalb Ihren Reisepass mit. Ausserhalb der Siedlungen gibt es keine Strassen; vor Ort bewegt man sich per Schiff, Schneemobil, Hundeschlitten oder zu Fuss.
Spitzbergen eignet sich für Reisende, die Natur über Komfort stellen: Tier- und Landschaftsfotografen, Liebhaber der Polarregionen und alle, die eine Expeditionskreuzfahrt zwischen Gletscherfronten und Packeis suchen. Voraussetzung sind Flexibilität bei Wetterumschwüngen und die Bereitschaft, einfache, aber behagliche Unterkünfte zu akzeptieren. Für klassische Badeferien oder individuelle Mietwagentouren ist die Inselgruppe nicht geeignet.
Individülles Reisen ist auf Spitzbergen praktisch unmöglich: Es gibt ausserhalb der Siedlungen keine Strassen, die Infrastruktur ist bescheiden und das Wetter unberechenbar. Da Eisbären auf dem gesamten Archipel heimisch sind, dürfen die Ortschaften zudem nur in Begleitung bewaffneter Guides verlassen werden. Bewährt haben sich deshalb geführte Rundreisen mit lokalen Reiseleitern sowie Expeditionsschiffe entlang der Küsten.
Die arktische Tierwelt ist auf Spitzbergen omnipräsent: Im Sommer zeigen sich Walrosse, Robben, Polarfüchse, Rentiere und unzählige Seevögel am zuverlässigsten. Auch Eisbären sind auf dem gesamten Archipel heimisch – selbst die Einwohner von Longyearbyen beobachten sie mitunter vor ihren Häusern. Grosse Teile der über 400 Inseln stehen wegen der einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt unter Naturschutz.
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