Die beste Reisezeit für Spitzbergen Reisen

Die meisten Spitzbergen Reisen finden zwischen Juni und August statt. Im arktischen Sommer sind die Grosswetterlagen vergleichsweise stabil, die Fjorde weitgehend eisfrei, und von etwa Mitte April bis Ende August geht die Sonne in Longyearbyen gar nicht unter. Diese Monate eignen sich ideal für Expeditionskreuzfahrten entlang der Küsten, für geführte Wanderungen und für die Tierbeobachtung: Walrosse, Robben, Polarfüchse, Rentiere und unzählige Seevögel zeigen sich dann am zuverlässigsten. Ganz anders präsentiert sich der Winter: Von Ende Oktober bis Mitte Februar herrscht Polarnacht, in der bei klarem Himmel das grün flackernde Nordlicht über den Bergen erscheint.

Im Spätwinter, wenn das Licht zurückkehrt und die Schneedecke noch trägt, stehen Hundeschlitten- und Schneemobiltouren im Vordergrund – rechnen Sie in dieser Zeit allerdings mit strengen Minustemperaturen.

Praktische Hinweise für Ihre Spitzbergen Rundreise

Die Anreise erfolgt in der Regel per Flug über Oslo oder Tromsö nach Longyearbyen. Beachten Sie, dass Spitzbergen zwar zu Norwegen gehört, aber nicht zum Schengen-Raum zählt – führen Sie deshalb Ihren Reisepass mit. Ausserhalb der Siedlungen gibt es keine Strassen; die Fortbewegung erfolgt per Schiff, Schneemobil, Hundeschlitten oder zu Fuss. Da Eisbären auf dem gesamten Archipel heimisch sind, dürfen die Ortschaften nur in Begleitung bewaffneter Guides verlassen werden – ein weiterer Grund, weshalb sich geführte Rundreisen und Expeditionsschiffe als Reiseform bewährt haben.

Packen Sie nach dem Zwiebelprinzip: Winddichte Aussenschichten, warme Zwischenlagen sowie Mütze und Handschuhe gehören auch im Sommer ins Gepäck, denn selbst dann bleiben die Temperaturen meist im tiefen einstelligen Plusbereich.

Für wen sich eine Spitzbergen Reise eignet

Spitzbergen ist ein Ziel für Reisende, die Natur über Komfort stellen: für Tier- und Landschaftsfotografen, Liebhaber der Polarregionen und alle, die das Erlebnis einer Expeditionskreuzfahrt zwischen Gletscherfronten und Packeis suchen. Wer einfache, aber behagliche Unterkünfte akzeptiert und bei Wetterumschwüngen Flexibilität mitbringt, wird mit Eindrücken belohnt, die in Europa ihresgleichen suchen. Für klassische Badeferien oder individuelle Mietwagentouren ist die Inselgruppe dagegen nicht geeignet. Als Spezialist für den hohen Norden beraten wir Sie gerne persönlich, welche Reiseform – geführte Rundreise, Expeditionsschiff oder Winterabenteuer ab Longyearbyen – am besten zu Ihnen passt.