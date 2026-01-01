Es ist nicht nur eines der nördlichsten Länder Europas, sondern hat auch eine völlig andere Kultur: Norwegen. Die Traditionen des Landes lassen sich lang zurückverfolgen, viele Städte bewahren bis heute ihren traditionellen Charme.

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