Knecht Reisegruppe Gütesiegel
skandinavien Reisen Gütesiegel
skandinavienreisen
Sakrisoisches Fischerdorf, Norwegen

Norwegen-Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

Im Mietauto das Land entdecken

Eine Norwegen Mietwagenrundreise ist die ideale Reiseart, um Norwegen im eigenen Tempo zu erkunden. Die Unabhängigkeit und Freiheit, das zu tun und zu lassen, was Ihnen gerade in Ihr Tagesprogramm passt, macht eine Reise mit dem Mietauto zu idealen Ferien in Norwegen. Planen Sie Ihre Wunschroute mit unseren Spezialisten, die sich in Skandinavien bestens auskennen. Wir buchen Ihren Mietwagen und suchen gemeinsam mit Ihnen die besten Hotels oder Gästehäuser entlang Ihrer geplanten Fahrtstrecke für Sie aus.

Da Autofahrten in Norwegen meist über Landstrassen führen, die sehr oft auch kurvenreich sind, empfehlen wir Ihnen, die Tagesetappen auf etwa 200 Kilometer zu beschränken. Damit bleibt Ihnen genügend Zeit, die Sehenswürdigkeiten entlang der Route auch wirklich zu geniessen. Ohne Eile in Norwegen unterwegs zu sein, garantiert Ihnen ein entspanntes und nachhaltiges Reiseerlebnis. Während Sie der Westküste entlang in Richtung Norden fahren, bieten sich immer wieder spektakuläre Aussichten auf Fjorde, Küsten und vorgelagerte Inseln.

Eine ganz besonders reizvolle Insellandschaft sind die Lofoten im hohen Norden des Landes. Dieses Naturparadies verfügt über eine einmalige Anziehungskraft. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein unverbindliches Angebot für Ihre Norwegen Mietwagenrundreise.

Norwegen
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Norwegen länderübergreifend
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt

Wälder, Küsten, Fjorde und Inseln

Schon der berühmte Schweizer Fotograf Corrado Filipponi liess sich bei seiner Skandinavien Rundreise quer durch Norwegen von der traumhaften Szenerie und den grossartigen Landschaften inspirieren, auf die er traf. Auf einer Mietwagenrundreise können auch Sie die Wunderwelt aus Küsten, Fjorden, Seen und Inseln erleben. Nehmen Sie sich unterwegs die Zeit, stoppen Sie an den schönsten Aussichtspunkten und geniessen Sie die spektakulären Blicke, die sich Ihnen eröffnen. Vielleicht möchten Sie auf Ihrer Reise der norwegischen Westküste entlang sogar eine Kombination von Auto- und Schiffsreise einplanen.

Mit der Reederei Hurtigruten steht Ihnen diese Möglichkeit offen. Während Sie gemächlich Teilen der eindrücklichen Küstenlandschaft entlang schippern, läuft Ihr Schiff ein Städtchen nach dem anderen an, liefert Post und Waren aus und Passagiere steigen ein und aus. Sie laufen Hafenstädte Trondheim oder die Jugendstilstadt Ålesund an. Meist bleibt Ihnen bei diesen Stopps auch ein wenig Zeit für einen kleinen Landgang. An Ihrem Etappenort angekommen, übernehmen Sie wieder einen Mietwagen und reisen weiter über Hochländer, entlang grandioser Küsten und zu kleinen Ortschaften, wo sich Ihr nächstes Hotel für die Nacht befindet.

Auf einer Norwegen Reise ab Oslo können Sie auch die Südküste des Landes ansteuern, wo Sie einmal mehr auf fantastische Küstenlandschaften treffen werden. Wo immer Sie auf einer Norwegen Mietwagenrundreise hinfahren möchten, unsere Spezialisten kennen sich aus. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Die Magie der norwegischen Bergwelt

Fliegen Sie aus der Schweiz direkt in die westliche Hansestadt Bergen und starten Sie Ihre Mietwagenrundreise durch Norwegen von dort. Der spektakulären Küsten in Richtung Süden folgend, gelangen Sie bald einmal nach Stavanger. Die Hafenstadt wartet mit diversen architektonischen Sehenswürdigkeiten, gepflegten Plätzen und interessanten Museen auf. Stavanger hat sich aber auch einen Namen als Gourmet-Hochburg geschaffen. Versuchen Sie hier leckere Gerichte aus der norwegischen Küche, die übrigens nicht nur hervorragend schmecken, sondern wegen ihren frischen Zutaten auch höchst bekömmlich sind.

Von Stavanger folgen Sie dann der Ryfylke Route, welche sich entlang wunderschöner Fjorde allmählich höher und höher ins norwegische Südgebirge hocharbeitet. In den kommenden Reisetagen werden Sie durch vollständig andere Landschaften als an der Küste reisen. Ursprüngliche Natur, karge Felslandschaften und mächtige Wasserfälle warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Legen Sie unbedingt einen Stopp am berühmten Vøringsfoss Wasserfall ein, es lohnt sich. Auf Ihrer 14-tägigen Rundreise durchqueren Sie auch Rondane Nationalpark, wo Sie mit etwas Glück auf die letzten Moschusochsen in Norwegen treffen werden.

Auf spektakulären Serpentinenstrassen führt Ihr Weg allmählich wieder in tiefer gelegene Regionen und Sie kehren auf Ihrer Fahrt in die Landeshauptstadt Oslo in Küstenregionen zurück. 

Havila

Mit Havila Kystruten die norwegische Küste entdecken

Hurtigruten

Mit den legendären Schiffen quer durch das Land Norwegen

Lofoten Ferien

Erleben Sie mit uns die wohl schönste Region – die Lofoten warten nur darauf, von Ihnen erkundet zu werden

Spitzbergen Ferien

Den Eisbären mit unseren einzigartigen und individuellen Schiffsreisen ganz nah sein

Reiseinformationen

Alle wichtigen Informationen und Tipps für unvergessliche Ferien im wunderschönen Norwegen

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Online blättern
Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Skandinavien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren