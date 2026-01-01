Grönland Reisen vom Spezialisten
Das arktische Paradies aus Eis und Schnee
Wann ist die beste Reisezeit für Grönland Reisen?
Für die meisten Grönland Reisen ist der Sommer von Juni bis Anfang September die beste Reisezeit. Die Küstengewässer sind dann weitgehend eisfrei, die Tundra ergrünt, und nördlich des Polarkreises geht die Mitternachtssonne wochenlang nicht unter – ideale Bedingungen für Schifffahrten zwischen den Eisbergen, Wanderungen und Bootsausflüge zu abgelegenen Siedlungen. Wer Nordlichter erleben möchte, wählt das Winterhalbjahr: Von Mitte September bis Mitte März stehen die Chancen auf das Himmelsschauspiel am besten. Im Hochwinter herrschen im Norden Polarnächte und strenge Kälte – reizvoll etwa für Hundeschlittenfahrten, aber eine Reisezeit, die sorgfältig geplant sein will.
Unterwegs ohne Strassen: per Schiff und Flugzeug
Zwischen den Orten Grönlands gibt es keine durchgehenden Strassen – gereist wird per Schiff, Flugzeug oder Helikopter. Genau das prägt den Charakter einer Grönland Reise: Eine Fahrt an Bord eines Expeditionsschiffes führt Sie der Küste entlang zu Fjorden und Dörfern, die auf dem Landweg unerreichbar wären, während Vorträge an Bord Einblicke in die Gletscherwelt, die Tierwelt und die lebendige Kultur der Inuit geben.
Alternativ kombinieren Sie einzelne Orte mit Inlandflügen und bleiben länger an einem Platz – etwa in Ilulissat an der Diskobucht, wo der zum UNESCO-Welterbe zählende Eisfjord direkt vor der Haustür liegt. Die Anreise aus der Schweiz erfolgt in der Regel über Kopenhagen oder Island.
Vom grünen Süden bis zur Diskobucht
Grönland gehört als autonome Insel zu Dänemark und ist die grösste Insel der Welt – rund fünfzigmal so gross wie die Schweiz, aber nur dünn besiedelt; die meisten Bewohner leben an der eisfreien Westküste. Der Süden rund um Qaqortoq und Nanortalik zeigt sich überraschend lieblich: grüne Fjordlandschaften, Schafhöfe und Spuren der Wikingerzeit prägen die Gegend. Je weiter nördlich Sie reisen, desto arktischer wird die Szenerie – bis zur Diskobucht, wo vor Ilulissat, der «Stadt der Eisberge», gewaltige Eisriesen vorbeiziehen und das Geheul der Schlittenhunde zum Alltag gehört.
Im Sommer lassen sich vor der Küste regelmässig Wale beobachten; an Land begegnen Ihnen mit etwas Glück Rentiere, Polarfüchse oder Moschusochsen.
Für wen eignet sich eine Grönland Reise?
Eine Grönland Reise richtet sich an Reisende, die Weite, Stille und unverfälschte Natur suchen – an Fotografen, Wanderer, Liebhaber von Seereisen und alle, die ein Ziel abseits der grossen Reiseströme entdecken möchten. Wichtig zu wissen: In der Arktis bestimmt das Wetter das Programm, etwas Flexibilität gehört deshalb zu jeder Reiseplanung dazu. Warme, wind- und wasserdichte Kleidung im Zwiebelprinzip empfiehlt sich auch im Sommer. Unsere Grönland Spezialisten kennen das Land aus eigener Erfahrung und stellen Ihre Reise individuell zusammen – ob Expeditionsseereise, Kombination mit Island oder massgeschneiderte Route entlang der Westküste.
Der Klassiker "Ins Reich der Mitternachtssonne"
ab CHF 4740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hauptstadt Norwegens, Panoramafahrt mit der berühmten Bergenbahn, Ausflug in Inari zur Rentierfarm,...
13 Tage / 12 Nächte
Eisberge, Vulkane und Wasserfälle
ab CHF 3870.– / pro Person
ab Frankfurt bis Hamburg
Highlights: Unesco Eisfjord Illulisaat , Gletscher, Geysire und Wasserfälle in Island , bequemer Charterflug ab...
18 Tage / 17 Nächte
Eisige Wunderwelten – Spitzbergen Grönland & Island eine Leserreise des Tages-Anzeiger & der SonntagsZeitung
ab CHF 11880.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Ab Oslo starten Sie über Spitzbergen nach Grönland und erkunden den grössten Nationalpark sowie das...
17 Tage / 16 Nächte
Expedition Feuer und Eis - Rund um Island mit der MS Seaventure
ab CHF 9995.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: geführte Gruppenreise ab / bis Zürich , extrem kleines, wendiges Expeditionsschiff , Knecht Sonderpreise...
12 Tage / 11 Nächte
Fjordträume im erwachenden Norden
ab CHF 3740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hansestadt Bergen, Geirangerfjord, Ausflug ins Pasviktal, Reiseleitung ab/bis Zürich
9 Tage / 8 Nächte
Grosse Grönland-Seereise – Mythische Länder des Nordens
ab CHF 9856.– / pro Person
ab/bis Kopenhagen
Highlights: All-inclusive Expeditions Seereise, deutschsprachiges Expeditionsteam , seltenbefahrene Region bis Thule...
17 Tage / 16 Nächte
Herbstleuchten auf der Postschiffroute
ab CHF 3040.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hauptstadt Norwegens, Ausflug ins Pasviktal, Hansestadt Bergen, Reiseleitung ab/bis Zürich
9 Tage / 8 Nächte
Juwelen der Arktis
ab CHF 15250.– / pro Person
ab Oslo bis Reykjavik
Highlights: Sichtung von Polarfüchsen unter hohen Klippen, die die Heimat riesiger Kolonien von Guillemots und...
15 Tage / 14 Nächte
Nordlichtspektakel über dem Polarkreis
ab CHF 3740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Nordlichter, Ausflug ins Snowhotel Kirkenes inkl. Abendessen, Panoramafahrt zu den schönsten...
9 Tage / 8 Nächte
NZZ-Leserreise - Arktisches Norwegen - Expedition Nordlichter auf der MS Spitsbergen
ab CHF 6740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Lyngenalpen & Polarlichter, Lofoten - Magische Fjordlandschaft, Vesterålen & Trollfjord,...
10 Tage / 9 Nächte
Wunder der Diskobucht – die Geburtsstätte majestätischer Eisberge
ab CHF 5450.– / pro Person
ab/bis Montreal
Highlights: Eqip Sermia Gletscher , Illulisaat Geburtsstadt der Eisberge , unberührte Natur
9 Tage / 8 Nächte
Beste Reisezeit Grönland
Die beste Reisezeit für Grönland ist im Sommer von Juni bis Anfang September. Eine Schifffahrt durch die gigantische Welt der Eisberge im Schein der Mitternachtssonne zählt zu den schönsten Erlebnissen einer Grönlandreise. In Ilulissat, nördlich des Polarkreises, scheint diese vom 15. Mai bis zum 24. Juli. Aber selbst in Grönlands südlichsten Städten wie Qaqortoq und Nanortalik liegen im Sommer fast 20 Stunden zwischen Sonnenaufgang und -untergang. Im Winter, vom 30. November bis zum 12. Januar, bleibt die Sonne unter dem Horizont, dies ist die Zeit der Polarnächte.
Die Chancen, die am Himmel tanzenden Nordlichter zu bestaunen, sind im Winterhalbjahr von Mitte September bis Mitte März am besten.
Land und Leute
Grönland ist eine autonome Insel, welche zu Dänemark gehört. Mit einer Fläche von ca. 2,2 Millionen Quadratkilometern ist es die grösste Insel der Welt und fünfzigmal so gross wie die Schweiz. Die Amtssprachen sind Dänisch und Grönländisch, das sich aus verschiedenen Dialekten der Inuit zusammensetzt. Diese Ureinwohner besiedelten Grönland im 13. Jahrhundert. und stellen auch heute noch einen Grossteil der Bevölkerung. Die Kultur der Inuit ist sehr lebendig. Ihre ursprüngliche und traditionsreiche Art zu leben, ist trotz dem Einzug von moderner Technik und Kommunikationsmitteln, noch immer weit verbreitet.
Die meisten Einwohner leben an der eisfreien, von Fjorden gesäumten Küste, vor allem im Südwesten Grönlands. Mit nur 0.026 Einwohner pro km² zählt Grönland zu den wenigsten dicht besiedelten Länder der Welt, die Bevölkerungsdichte ist 8000 Mal kleiner als in der Schweiz.
Grönland Rundreise
Mit dem Auto kommt man nicht weit, das Strassennetz hört ausserhalb der Siedlungen auf. Das macht das Reisen in Grönland per Schiff oder Flug zu einem spannenden Erlebnis. Eine Reise an Bord eines Expeditionsschiffes zeigt Ihnen alle Facetten von Grönland, es ist sicherlich eine der besten und interessantesten Art, um Grönland auf einer Rundreise auch fernab der grösseren Siedlungen zu entdecken. Zudem erhalten Sie während den Vorträgen an Bord interessante Einblicke in die lebhafte Kultur der Inuit und über Flora und Fauna.
Ilulissat
Ilulissat, auch «Stadt der Eisberge» genannt, ist wegen der attraktiven Lage direkt am Eisfjord Kangia eines der interessantesten Reiseziele Grönlands. Die 4500 Einwohner halten 2500 Schlittenhunde, deren Geheul die Stille mehrmals täglich unterbricht. Von Ilulissat aus bietet sich eine Fülle an traumhaft schönen Ausflügen an, so zum Beispiel eine unvergesslich schöne und eindrückliche Schifffahrt durch den Eisfjord.
Die Regionen Grönlands
Die grösste Insel der Erde ist zu vier Fünfteln von Eis bedeckt. Bereist wird der eisfreie Küstensaum – und der zerfällt in sehr unterschiedliche Gebiete.
Die Diskobucht mit Ilulissat
Der Eisfjord von Ilulissat zählt seit 2004 zum UNESCO-Welterbe. Der Sermeq Kujalleq gehört zu den schnellsten Gletschern der Welt und schiebt täglich enorme Eismengen in die Bucht, wo sie als Eisberge treiben. Vom Ort führen Holzstege zu Aussichtspunkten über das Eisfeld.
Nuuk und der Südwesten
In der Hauptstadt leben rund ein Fünftel aller Grönländer. Das Nationalmuseum zeigt die Qilakitsoq-Mumien, das Kolonialviertel die dänische Geschichte. Weiter südlich wird die Landschaft überraschend grün: Bei Narsaq und Qaqortoq wird Schafzucht betrieben, und Ruinen erinnern an die Wikingersiedlungen.
Ostgrönland und der Scoresby-Sund
Der Osten ist dünner besiedelt und schwerer erreichbar. Bei Tasiilaq türmen sich Berge direkt über dem Fjord. Weiter nördlich liegt der Scoresby-Sund, das grösste Fjordsystem der Welt – angelaufen wird er fast ausschliesslich von Expeditionsschiffen im Spätsommer.
Anreise, Fortbewegung und beste Reisezeit
Grönland hat kein Strassennetz zwischen den Orten – das prägt jede Reiseplanung.
Wie Sie hinkommen
Angeflogen wird über Kopenhagen oder Reykjavík; seit der Eröffnung des neuen Flughafens ist Nuuk auch direkt erreichbar. Ab der Schweiz dauert die Reise mit einem bis zwei Umstiegen einen Tag.
Zwischen den Orten
Verbindungen laufen über Kleinflugzeuge, Helikopter und Küstenschiffe. Verzögerungen durch Wetter sind normal und nicht die Ausnahme – planen Sie Puffertage ein, besonders vor dem Rückflug.
Sommer, Winter und Nordlichter
Von Juni bis August ist es hell rund um die Uhr, die Fjorde sind eisfrei und Buckelwale ziehen vor der Küste. Von September bis April stehen die Chancen auf Nordlichter gut; im Winter sind Hundeschlittenfahrten nördlich des Polarkreises möglich, wo der Schlittenhund noch Arbeitstier ist.
Die beste Reisezeit für die meisten Grönland Reisen ist der Sommer von Juni bis Anfang September: Die Küstengewässer sind weitgehend eisfrei, und nördlich des Polarkreises scheint wochenlang die Mitternachtssonne. Wer Nordlichter sehen möchte, reist im Winterhalbjahr von Mitte September bis Mitte März – dann stehen die Chancen auf das Himmelsschauspiel am besten.
Zwischen den Orten Grönlands gibt es keine durchgehenden Strassen – gereist wird per Schiff, Flugzeug oder Helikopter. Besonders beliebt sind Expeditionsseereisen entlang der Küste zu Fjorden und abgelegenen Dörfern sowie Kombinationen einzelner Orte mit Inlandflügen. Die Anreise aus der Schweiz erfolgt in der Regel über Kopenhagen oder Island.
Eine Grönland Reise eignet sich für Reisende, die Weite, Stille und unverfälschte Natur suchen – etwa Fotografen, Wanderer und Liebhaber von Seereisen. Da in der Arktis das Wetter das Programm bestimmt, gehört etwas Flexibilität zur Planung. Warme, wind- und wasserdichte Kleidung im Zwiebelprinzip empfiehlt sich auch im Sommer.
Ilulissat, die «Stadt der Eisberge» an der Diskobucht, liegt direkt am Eisfjord Kangia, der zum UNESCO-Welterbe zählt. Die 4500 Einwohner halten 2500 Schlittenhunde, deren Geheul zum Alltag gehört. Von hier aus bieten sich eindrückliche Ausflüge an, allen voran eine Schifffahrt durch den Eisfjord. Die Mitternachtssonne scheint vom 15. Mai bis 24. Juli.
Ja, im Sommer lassen sich vor der Küste Grönlands regelmässig Wale beobachten. An Land begegnen Ihnen mit etwas Glück Rentiere, Polarfüchse oder Moschusochsen. Auf einer Expeditionsseereise vermitteln Vorträge an Bord zusätzlich Einblicke in die Tierwelt, die Gletscher und die lebendige Kultur der Inuit.
Über Kopenhagen oder Reykjavík mit ein bis zwei Umstiegen; die Reise dauert rund einen Tag. Zwischen den Orten gibt es keine Strassen – verbunden wird über Kleinflugzeuge, Helikopter und Küstenschiffe.
Von September bis April, wenn die Nächte dunkel genug sind. Von Juni bis August ist es dagegen rund um die Uhr hell, dafür sind die Fjorde eisfrei und Buckelwale ziehen vor der Küste.
Er zählt seit 2004 zum UNESCO-Welterbe. Der Sermeq Kujalleq gehört zu den schnellsten Gletschern der Welt und schiebt täglich enorme Eismengen in die Diskobucht, wo sie als Eisberge treiben.
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