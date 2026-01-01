Wann ist die beste Reisezeit für Grönland Reisen?

Für die meisten Grönland Reisen ist der Sommer von Juni bis Anfang September die beste Reisezeit. Die Küstengewässer sind dann weitgehend eisfrei, die Tundra ergrünt, und nördlich des Polarkreises geht die Mitternachtssonne wochenlang nicht unter – ideale Bedingungen für Schifffahrten zwischen den Eisbergen, Wanderungen und Bootsausflüge zu abgelegenen Siedlungen. Wer Nordlichter erleben möchte, wählt das Winterhalbjahr: Von Mitte September bis Mitte März stehen die Chancen auf das Himmelsschauspiel am besten. Im Hochwinter herrschen im Norden Polarnächte und strenge Kälte – reizvoll etwa für Hundeschlittenfahrten, aber eine Reisezeit, die sorgfältig geplant sein will.

Unterwegs ohne Strassen: per Schiff und Flugzeug

Zwischen den Orten Grönlands gibt es keine durchgehenden Strassen – gereist wird per Schiff, Flugzeug oder Helikopter. Genau das prägt den Charakter einer Grönland Reise: Eine Fahrt an Bord eines Expeditionsschiffes führt Sie der Küste entlang zu Fjorden und Dörfern, die auf dem Landweg unerreichbar wären, während Vorträge an Bord Einblicke in die Gletscherwelt, die Tierwelt und die lebendige Kultur der Inuit geben.

Alternativ kombinieren Sie einzelne Orte mit Inlandflügen und bleiben länger an einem Platz – etwa in Ilulissat an der Diskobucht, wo der zum UNESCO-Welterbe zählende Eisfjord direkt vor der Haustür liegt. Die Anreise aus der Schweiz erfolgt in der Regel über Kopenhagen oder Island.

Vom grünen Süden bis zur Diskobucht

Grönland gehört als autonome Insel zu Dänemark und ist die grösste Insel der Welt – rund fünfzigmal so gross wie die Schweiz, aber nur dünn besiedelt; die meisten Bewohner leben an der eisfreien Westküste. Der Süden rund um Qaqortoq und Nanortalik zeigt sich überraschend lieblich: grüne Fjordlandschaften, Schafhöfe und Spuren der Wikingerzeit prägen die Gegend. Je weiter nördlich Sie reisen, desto arktischer wird die Szenerie – bis zur Diskobucht, wo vor Ilulissat, der «Stadt der Eisberge», gewaltige Eisriesen vorbeiziehen und das Geheul der Schlittenhunde zum Alltag gehört.

Im Sommer lassen sich vor der Küste regelmässig Wale beobachten; an Land begegnen Ihnen mit etwas Glück Rentiere, Polarfüchse oder Moschusochsen.

Für wen eignet sich eine Grönland Reise?

Eine Grönland Reise richtet sich an Reisende, die Weite, Stille und unverfälschte Natur suchen – an Fotografen, Wanderer, Liebhaber von Seereisen und alle, die ein Ziel abseits der grossen Reiseströme entdecken möchten. Wichtig zu wissen: In der Arktis bestimmt das Wetter das Programm, etwas Flexibilität gehört deshalb zu jeder Reiseplanung dazu. Warme, wind- und wasserdichte Kleidung im Zwiebelprinzip empfiehlt sich auch im Sommer. Unsere Grönland Spezialisten kennen das Land aus eigener Erfahrung und stellen Ihre Reise individuell zusammen – ob Expeditionsseereise, Kombination mit Island oder massgeschneiderte Route entlang der Westküste.