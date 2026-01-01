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Dänemark Rundreisen vom Spezialisten

Jung geblieben, brandaktuell und hipp

Die einzigartige Kombination aus unberührter Natur, mit weissen Stränden und weitem Meer, vielen kleinen Inseln und modernen Städten, welche Sie auf Dänemark-Autorundreisen erwartet, begeistern Jahr für Jahr tausende Urlauber, die gern mit dem eigenen PKW anreisen. Dies hat nicht nur den Grund, dass Dänemark mit dem Auto gut zu erreichen ist, sondern eine Autorundreise durch Dänemark die nötige Flexibilität und Freiheit bietet. Auf PKW-Rundreisen in Dänemark können sich die Urlauber genau die Gegenden, Städte und Orte ansehen, die sie kennenlernen möchten - und zwar im eigenen Tempo, mit viel Entspannung, Erholung und einzigartigen Eindrücken.

Was den Sommerurlaub mit dem PKW in Dänemark so besonders macht, welche Highlights Sie nicht verpassen sollten - wir haben unsere Rundreisen durch Dänemark so zusammengestellt, dass Ihnen nichts entgeht. Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern.

Icon map13 Tage
Der Klassiker "Ins Reich der Mitternachtssonne"
ab CHF 4740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hauptstadt Norwegens, Panoramafahrt mit der berühmten Bergenbahn, Ausflug in Inari zur Rentierfarm,...
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map18 Tage
Eisberge, Vulkane und Wasserfälle
ab CHF 3870.– / pro Person
ab Frankfurt bis Hamburg
Highlights: Unesco Eisfjord Illulisaat , Gletscher, Geysire und Wasserfälle in Island , bequemer Charterflug ab...
Icon calendar18 Tage / 17 Nächte
Icon map17 Tage
Eisige Wunderwelten – Spitzbergen Grönland & Island eine Leserreise des Tages-Anzeiger & der SonntagsZeitung
ab CHF 11880.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Ab Oslo starten Sie über Spitzbergen nach Grönland und erkunden den grössten Nationalpark sowie das...
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map12 Tage
Expedition Feuer und Eis - Rund um Island mit der MS Seaventure
ab CHF 9995.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: geführte Gruppenreise ab / bis Zürich , extrem kleines, wendiges Expeditionsschiff , Knecht Sonderpreise...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map9 Tage
Fjordträume im erwachenden Norden
ab CHF 3740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hansestadt Bergen, Geirangerfjord, Ausflug ins Pasviktal, Reiseleitung ab/bis Zürich
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map17 Tage
Grosse Grönland-Seereise – Mythische Länder des Nordens
ab CHF 9856.– / pro Person
ab/bis Kopenhagen
Highlights: All-inclusive Expeditions Seereise, deutschsprachiges Expeditionsteam , seltenbefahrene Region bis Thule...
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map9 Tage
Herbstleuchten auf der Postschiffroute
ab CHF 3040.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hauptstadt Norwegens, Ausflug ins Pasviktal, Hansestadt Bergen, Reiseleitung ab/bis Zürich
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map15 Tage
Juwelen der Arktis
ab CHF 15250.– / pro Person
ab Oslo bis Reykjavik
Highlights: Sichtung von Polarfüchsen unter hohen Klippen, die die Heimat riesiger Kolonien von Guillemots und...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map16 Tage
Küstenperlen der Ostsee
ab CHF 4740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map9 Tage
Nordlichtspektakel über dem Polarkreis
ab CHF 3740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Nordlichter, Ausflug ins Snowhotel Kirkenes inkl. Abendessen, Panoramafahrt zu den schönsten...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map10 Tage
NZZ-Leserreise - Arktisches Norwegen - Expedition Nordlichter auf der MS Spitsbergen
ab CHF 6740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Lyngenalpen & Polarlichter, Lofoten - Magische Fjordlandschaft, Vesterålen & Trollfjord,...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map9 Tage
Wunder der Diskobucht – die Geburtsstätte majestätischer Eisberge
ab CHF 5450.– / pro Person
ab/bis Montreal
Highlights: Eqip Sermia Gletscher , Illulisaat Geburtsstadt der Eisberge , unberührte Natur
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte

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