Dänemark Rundreisen vom Spezialisten
Jung geblieben, brandaktuell und hipp
Der Klassiker "Ins Reich der Mitternachtssonne"
ab CHF 4740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hauptstadt Norwegens, Panoramafahrt mit der berühmten Bergenbahn, Ausflug in Inari zur Rentierfarm,...
13 Tage / 12 Nächte
Eisberge, Vulkane und Wasserfälle
ab CHF 3870.– / pro Person
ab Frankfurt bis Hamburg
Highlights: Unesco Eisfjord Illulisaat , Gletscher, Geysire und Wasserfälle in Island , bequemer Charterflug ab...
18 Tage / 17 Nächte
Eisige Wunderwelten – Spitzbergen Grönland & Island eine Leserreise des Tages-Anzeiger & der SonntagsZeitung
ab CHF 11880.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Ab Oslo starten Sie über Spitzbergen nach Grönland und erkunden den grössten Nationalpark sowie das...
17 Tage / 16 Nächte
Expedition Feuer und Eis - Rund um Island mit der MS Seaventure
ab CHF 9995.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: geführte Gruppenreise ab / bis Zürich , extrem kleines, wendiges Expeditionsschiff , Knecht Sonderpreise...
12 Tage / 11 Nächte
Fjordträume im erwachenden Norden
ab CHF 3740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hansestadt Bergen, Geirangerfjord, Ausflug ins Pasviktal, Reiseleitung ab/bis Zürich
9 Tage / 8 Nächte
Grosse Grönland-Seereise – Mythische Länder des Nordens
ab CHF 9856.– / pro Person
ab/bis Kopenhagen
Highlights: All-inclusive Expeditions Seereise, deutschsprachiges Expeditionsteam , seltenbefahrene Region bis Thule...
17 Tage / 16 Nächte
Herbstleuchten auf der Postschiffroute
ab CHF 3040.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hauptstadt Norwegens, Ausflug ins Pasviktal, Hansestadt Bergen, Reiseleitung ab/bis Zürich
9 Tage / 8 Nächte
Juwelen der Arktis
ab CHF 15250.– / pro Person
ab Oslo bis Reykjavik
Highlights: Sichtung von Polarfüchsen unter hohen Klippen, die die Heimat riesiger Kolonien von Guillemots und...
15 Tage / 14 Nächte
Nordlichtspektakel über dem Polarkreis
ab CHF 3740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Nordlichter, Ausflug ins Snowhotel Kirkenes inkl. Abendessen, Panoramafahrt zu den schönsten...
9 Tage / 8 Nächte
NZZ-Leserreise - Arktisches Norwegen - Expedition Nordlichter auf der MS Spitsbergen
ab CHF 6740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Lyngenalpen & Polarlichter, Lofoten - Magische Fjordlandschaft, Vesterålen & Trollfjord,...
10 Tage / 9 Nächte
Wunder der Diskobucht – die Geburtsstätte majestätischer Eisberge
ab CHF 5450.– / pro Person
ab/bis Montreal
Highlights: Eqip Sermia Gletscher , Illulisaat Geburtsstadt der Eisberge , unberührte Natur
9 Tage / 8 Nächte
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