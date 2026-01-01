Lappland-Erlebnisferien vom Spezialisten

Ein Eishotel ist ein einmaliger Ort. In Lappland finden interessierte Reisende gleich mehrere solcher Unterkünfte. Ein Hotel aus Eis? Kann man denn in der Kälte überhaupt schlafen? Es ist nicht so kalt, wie man vielleicht im ersten Moment denkt. Wer den Schnee liebt, der wird von Lappland begeistert sein. Der nördlichste Teil Finnlands bietet den Reisenden ein einmaliges Erlebnis in einem wahren Winterwunderland. Schlittenhunde, Ausflüge mit den Skier oder mit Schneeschuhen sind ein Spass für die ganze Familie.

Vor allem im Wintersportort Levi gibt es viele Möglichkeit, zusammen traumhafte Ferien zu geniessen. Ansprechende Tagesausflüge gehören in Lappland auf jeden Fall zum Programm, denn nicht nur zum Skifahren ist diese Gegend perfekt geeignet. Die schroffe Landschaft und die winterliche Schönheit verbinden sich im Sonnenschein zu einem einmaligen Reiseerlebnis, das die ganze Familie oder Paare auf einer romantischen Kurzreise nicht so schnell vergessen werden.