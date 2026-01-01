Finnland Ferien vom Spezialisten
Traumhafte Ferien in Finnland vom Spezialisten
Finnland Reisen
Viele gute Gründe, weshalb Sie Finnland lieben werden
Besonders im Winter ist der Himmel über dem Norden von Finnland so klar, dass in fast jeder Nacht die magischen Aurora Borealis die Welt in ein unwirkliches grünliches Leuchten tauchen. Der Sommer findet fast im gesamten Land in den typisch finnischen Ferienhäusern, den Mökkis, statt. In einem Land mit fast 200'000 Seen und Teichen, Weihern, mit 52'454 Quadratkilometer Meeresfläche, mit 180'000 Inseln und Schären, kann sich jeder Besucher den Traum vom kleinen Sommerhäuschen am Wasser erfüllen.
Auf Ihrer Finnland Rundreise werden Sie aber gleichermassen erleben, wie viel Wald Finnland auch zu bieten hat. Rund 86 Prozent des Landes sind bewaldet. Kiefern und Fichten wechseln sich ab mit den hellen Birken. Der Boden bietet genügend Nährstoffe für zahlreiche Beerenarten, von denen sicher für Finnland die Blaubeeren, die aussergewöhnlichen Moltebeeren und die Sträucher mit Preiselbeeren besonders typisch sind.
Für einen Skandinavien-Urlaub hat sich das Bild der Wikinger sowohl für Norwegen als auch charakteristisch für Finnland eingeprägt. Es wird Sie daher nicht überraschen, dass es auffallend viele grosse, blauäugige und blonde Männer gibt. Ihre Abstammung von den Völkerstämmen aus Europas Norden ist dadurch unverkennbar. Finnland ist im Winter ein absolutes Eldorado für alle, die Schnee und Wintersport lieben. Die Saison kann bis zu sechs Monate andauern – mit Schneesicherheit, weissem Pulverschnee und wunderbaren Skipisten.
Nach der Heimkehr wärmt und entspannt dann die klassische "finnische Sauna". Man zählt etwa 3 Millionen Saunen und geht davon aus, dass zu fast jedem Ferienhaus, Hotel oder Resort und wahrscheinlich auch zu jedem Privathaushalt ein Saunabad gehört.
Helsinki, Finnlands Hauptstadt und eine Perle an der Ostsee
Finnlands Hauptstadt ist eine pulsierende Hafenstadt und zugleich eine überschaubare Metropole mit ganz eigenem Flair. Alles Sehenswerte ist fussläufig zu erreichen. Den 600'000 Einwohnern und den zahlreichen Besuchern stehen viele grüne Oasen mitten in der Stadt zur Verfügung. Schicke Restaurants und hunderte Cafés sorgen dafür, dass Erlebnis und Erholung miteinander verbunden werden können. Klassizistische Bauten, wie auch der alles überragende Dom und das Hauptgebäude der Universität sowie Jugendstil-Architektur geben der Stadt ihr unverwechselbares Gesicht.
Freizeitgestaltung wird grossgeschrieben. Die Einkaufsstrassen Aleksanderinkatu und Esplanadi laden zum Bummeln und Shoppen ein. Ein Abend in einem der Szene-Restaurants, ein Rockkonzert im Park oder ein Besuch der Nationaloper oder des Nationaltheaters runden Ihren Aufenthalt in der Perle an der Ostsee ab. Lassen Sie sich beraten und Ihre Wunschveranstaltung vorreservieren mithilfe unserer Spezialisten.
Goldener Herbst in Finnland
Eine Explosion von Farben macht den Abschied vom finnischen Sommer leicht und heisst den finnischen Herbst herzlich willkommen. Plötzlich erstrahlen die Wälder in den schönsten Farben, wenn sich die Bäume in leuchtendem Rot, Gelb und herbstlichem Braun präsentieren. Für Wanderer sind um diese Zeit die Fjells im Norden ein begehrtes Ziel. Camper lieben die Freiheit und Ungebundenheit, einfach am Strassenrand Rast zu machen und vom kuscheligen Schlafsack aus den Abendhimmel erglühen zu sehen und den sternenklaren Nachthimmel zu erleben.
Ein loderndes Lagerfeuer oder das knisternde Feuer im Kamin verzaubern den Abend und lassen Sie zum unbestrittenen Liebhaber von Finnland und seinen Schönheiten und Stimmungen werden.
Finnland hat immer Reisezeit
Im Sommer baden Sie bei plus 30 Grad Celsius in den klaren Gewässern und bei minus 30 Grad Celsius finden Sie an einem klirrend kalten Wintertag beste Voraussetzungen für Aktivitäten im Schnee. Die Übergänge von einer Jahreszeit zur anderen werden im Frühling durch das zarte Grün und den Duft der aufbrechenden Erde bestimmt sowie im Herbst durch den unglaublichen Farbenrausch der Wälder.
Sauna, Sisu und finnische Lebensart
Wer Finnland verstehen will, geht in die Sauna – am besten gleich am ersten Abend. Das Schwitzbad ist hier kein Wellness-Trend, sondern gelebter Alltag und sozialer Treffpunkt zugleich. Besonders eindrücklich ist der Wechsel zwischen heisser Sauna und einem Sprung in den kühlen See – im Winter sogar durch ein Loch im Eis. Ob traditionelle Rauchsauna auf dem Land, moderne Stadtsauna in Helsinki oder die private Sauna im Ferienhaus: Eine Einladung zum gemeinsamen Saunieren ist in Finnland ein Zeichen der Gastfreundschaft, das Sie nicht ausschlagen sollten.
Zur finnischen Lebensart gehört auch «Sisu» – jene schwer übersetzbare Mischung aus Ausdauer, Mut und innerer Stärke, mit der die Finnen den langen Wintern begegnen. Sie zeigt sich in der Gelassenheit der Menschen ebenso wie in ihrer tiefen Verbundenheit mit der Natur. Dazu passt das Jedermannsrecht: Es erlaubt allen, sich frei in Wald und Flur zu bewegen, Beeren und Pilze zu sammeln – ein Stück Freiheit, das Sie auf Ihren Wanderungen geniessen dürfen.
Kosten Sie ausserdem die einfache, ehrliche Küche des Landes: frischer Fisch, Waldbeeren, Pilzgerichte und süsse Zimtschnecken zum Kaffee. So kommen Sie dem Geheimnis näher, warum die Finnen in internationalen Vergleichen regelmässig zu den zufriedensten Menschen der Welt gezählt werden.
Lappland – Finnlands wilder Norden zu jeder Jahreszeit
Nördlich des Polarkreises wartet ein Naturraum, der seinesgleichen sucht. Im Sommer zeigt sich Lappland unter der Mitternachtssonne von seiner grünen Seite: weite Fjells, kristallklare Flüsse und einsame Wanderwege, auf denen Sie stundenlang kaum einer Menschenseele begegnen. Rentiere haben hier übrigens immer Vortritt – die halbwilden Tiere gehören zu den Herden der Samen, der indigenen Bevölkerung Lapplands, und kreuzen regelmässig die Strassen. Gut markierte Routen in den Nationalparks des Nordens machen die Wildnis auch für Geniesserinnen und Geniesser zugänglich – vom kurzen Spaziergang bis zur mehrtägigen Trekkingtour.
Im Herbst folgt mit der «Ruska» die vielleicht schönste Zeit für Wanderungen, wenn sich die Fjells in Rot- und Goldtöne kleiden.
Im Winter wird der hohe Norden zum Sehnsuchtsziel für Schneeliebhaber: Husky- und Rentierschlittenfahrten, Schneeschuhwanderungen, Eisfischen und Schneemobiltouren füllen die kurzen Tage, während nachts die Polarlichter über den verschneiten Wäldern tanzen. Familien zieht es zudem nach Rovaniemi, das sich als offizielle Heimatstadt des Weihnachtsmanns einen Namen gemacht hat – ein Erlebnis, das Kinderaugen zum Leuchten bringt. Alle Angebote für die kalte Jahreszeit finden Sie unter Lappland im Winter – Ihre Sommerferien in Finnlands Norden stellen wir Ihnen gerne individuell zusammen.
Nordlichter in Finnland: wann und wo Sie die Aurora erleben
Finnisch-Lappland gehört zu den besten Orten Europas, um Nordlichter zu beobachten. Die Saison dauert von Ende August bis in den April; die besten Chancen bieten klare, dunkle Nächte fernab künstlicher Lichtquellen – und je weiter nördlich Sie reisen, desto häufiger zeigt sich die Aurora Borealis. Rechnen Sie mehrere Abende ein und bleiben Sie flexibel: Das Himmelsschauspiel lässt sich nicht bestellen, doch wer einige Nächte im Norden verbringt, hat gute Karten.
Ziehen Sie sich warm an, gönnen Sie sich ein heisses Getränk und haben Sie Geduld – oft erscheint die Aurora dann, wenn man es am wenigsten erwartet.
Besonders komfortabel wird die Nordlichtbeobachtung in Unterkünften, die eigens dafür gebaut wurden – von Glasiglus bis zu Hütten mit grossen Panoramafenstern, aus denen Sie das Leuchten direkt vom warmen Bett aus verfolgen können. Viele Häuser bieten zudem einen Weckdienst an, sobald die Aurora am Himmel erscheint. Wenn Sie die Abende unter dem Polarhimmel mit Winteraktivitäten am Tag kombinieren, wird Ihre Reise auch dann unvergesslich, wenn sich die Aurora einmal zieren sollte. Unsere Spezialisten kennen die geeigneten Regionen und Reisedaten und beraten Sie gerne persönlich.
Anreise, Reisearten und Kombinationen für Ihre Finnland Ferien
Helsinki erreichen Sie ab Zürich mit dem Direktflug in knapp drei Stunden – kaum ein nordisches Ziel liegt der Schweiz näher. Praktisch für Schweizer Gäste: Finnland gehört zur Eurozone, Sie bezahlen also mit Euro, und Kartenzahlung ist überall verbreitet. Beachten Sie einzig die Zeitverschiebung: Die Uhren gehen in Finnland der Schweiz eine Stunde voraus. Die Landessprachen sind Finnisch und Schwedisch, mit Englisch kommen Sie jedoch problemlos durchs ganze Land.
Vor Ort wählen Sie die Reiseform, die zu Ihnen passt: eine flexible Mietwagenrundreise durch das Seenland, geführte Rundreisen zu den Höhepunkten des Landes, Aktivreisen mit Wandern, Kanu und Velo oder grenzenlose Freiheit im Motorhome. Sorgfältig ausgewählte Hotels vom Stadthaus bis zum Resort am See runden das Angebot ab.
Bewährt hat sich die Kombination aus drei Welten: einige Tage Grossstadtflair in Helsinki, danach Natur und Mökki-Romantik an der Seenplatte und zum Abschluss der wilde Norden Lapplands. Wer mehr Zeit mitbringt, verbindet Finnland per Fähre über die Ostsee mit Schweden – die Überfahrt zwischen Helsinki und Stockholm ist für sich schon ein Erlebnis. Aktuelle Hinweise zu Einreise und Sicherheit finden Sie beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA); alles Weitere zu Land und Leuten steht in unseren Reiseinformationen. Gerne planen unsere Spezialisten Ihre persönliche Finnland Reise – von der ersten Idee bis zur fertigen Route.
Klimatabelle Finnland
Die Werte beziehen sich auf Südfinnland rund um Helsinki und die Seenplatte:
|Monat
|Tagestemperatur in °C
|Nachttemperatur in °C
|Regentage
|Januar
|-3
|-8
|10
|Februar
|-4
|-9
|8
|März
|1
|-5
|8
|April
|8
|0
|7
|Mai
|15
|5
|7
|Juni
|19
|10
|8
|Juli
|22
|13
|9
|August
|20
|12
|10
|September
|14
|7
|10
|Oktober
|8
|3
|10
|November
|3
|-1
|11
|Dezember
|-1
|-5
|11
Für Sommerferien am See und Rundreisen sind die warmen, hellen Monate Juni bis August die beste Reisezeit, der September lockt mit der farbenprächtigen «Ruska». In Lappland liegen die Temperaturen ganzjährig einige Grad tiefer, und im Winter sind dort Werte um minus 10 bis minus 20 Grad normal – perfekt für Schneeabenteuer und Nordlichter.
Finnland-Highlight
Finnlands unvorstellbare Seenplatte
Der Süden Finnlands ist geprägt von etwa 1'000 Seen mit kleinen Inseln. Dazu kommen Flüsse und unzählige Kanäle, die das Land durchziehen. Betrachtet man das Gebiet aus der Luft, so zeigt sich das faszinierende Panorama wie ein blaues Labyrinth. Weitläufige Hügelketten und dunkle Wälder gehen eine einzigartige Verbindung miteinander ein. Erleben Sie diese facettenreiche Landschaft hautnah am besten bei einer Finnland Mietwagenrundreise, die Sie von Finnlands Seenplatte bis hinauf nach Lappland führt.
Eine Alternative zu einer Mietwagenrundreise bietet sich an, wenn Sie mit Ihrem Wohnmobil diese herrliche Landschaft auf eigene Faust erkunden wollen. Die grandiose Weite, die Wasserwelten oder die endlosen Wälder in Finnland haben Sie mit Ihrem Haus auf Rädern direkt vor der Tür. Camper dürfen in Finnland fast überall an den schönsten Plätzen Rast machen und übernachten. Auf gut ausgebauten Strassen werden Sie keine Staus erleben.
Sie sollten aber unbedingt die Tempobeschränkungen einhalten. Es kann leicht sein, dass Ihnen ein Elch oder ein Rentier begegnet. Seien Sie gefasst auf immer neue, fantastische Eindrücke und spannende Abenteuer.
Juni bis August für die Seenplatte, Wanderungen und die Mitternachtssonne, die im Norden rund zwei Monate nicht untergeht. Für Nordlichter, Huskytouren und Glasiglus reisen Sie zwischen Dezember und März nach Lappland.
In Lappland nördlich des Polarkreises, etwa in Rovaniemi, Levi, Saariselkä oder Inari. Statistisch erscheinen die Nordlichter dort an rund zwei von drei klaren Nächten zwischen September und März. Planen Sie mehrere Nächte ein.
Unterkünfte mit gläserner Kuppel, durch die sich die Nordlichter vom Bett aus beobachten lassen. Sie stehen unter anderem in Saariselkä, Levi und Kakslauttanen und sind in der Hochsaison mehrere Monate im Voraus ausgebucht.
Ja. Mit rund 188 000 Seen ist Finnland das seenreichste Land Europas. Die Region Saimaa im Südosten eignet sich für Hausboot- und Kanutouren; dort lebt zudem die seltene Saimaa-Ringelrobbe.
Ja, im Santa Claus Village bei Rovaniemi direkt am Polarkreis, das ganzjährig geöffnet ist. Für Familien lässt sich der Besuch gut mit Huskytour, Rentierschlitten und Nordlichtbeobachtung verbinden.
Sehr. Auf rund 5,5 Millionen Einwohner kommen etwa drei Millionen Saunen; die Saunakultur ist Unesco-Kulturerbe. Praktisch jede Unterkunft am See verfügt über eine eigene Sauna, meist mit direktem Zugang zum Wasser.
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