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Oresund Brücke, Schweden

Skandinavien Mietwagen Reisen vom Spezialisten

Skandinavien Ferien

In Skandinavien einen Mietwagen zu mieten ist immer eine gute Idee. Aufgrund der vielfältigen Landschaften und einer in allen Teilen Skandinaviens überwältigenden Natur sind Sie mit einem Mietwagen immer nah am Geschehen. Wenn Sie Mietwagenrundreisen in Nordeuropa unternehmen, können Sie sich sicher sein, viel vom Alltagsleben der lokalen Bevölkerung mitzubekommen und auf diese Weise auf Ihrer Reise durch Skandinavien besondere Eindrücke sammeln zu können.

Egal, ob Sie in Norwegen Mietwagenreisen unternehmen oder sich das Nachbarland Schweden für Mietwagenreisen ausgesucht haben, landschaftlich sind beide Länder sehr reizvoll und eine gute Wahl, aber auch die anderen Länder und Regionen Skandinaviens, wie Finnland, Lappland und Island sind sehr sehenswert und begeistern durch traumhafte Gegenden und herrliche Attraktionen. Gönnen Sie sich ein Abenteuer und buchen Sie bei unseren Spezialisten noch heute Ihre Skandinavien Mietwagenferien.

Island Mietwagenreisen
Norwegen Mietwagenreisen
Schweden Mietwagenreisen
Finnland Mietwagenreise
Lappland Mietwagenreisen

Spezialisten-Tipps für eine Mietwagenreise in Skandinavien

Skandinavien mit dem Mietwagen zu erkunden bietet viele Vorteile

Wenn Sie einerseits die Freiheit der Strasse geniessen aber andererseits auch den Komfort ansprechender Hotels nicht missen möchten, sind Skandinavien Mietwagenrundreisen genau das Richtige für Sie. Denn unabhängig davon, wo Sie ein Tag hinführt, am Abend erwartet Sie ein reserviertes Hotelzimmer. Falls Sie es aber doch etwas naturnäher bevorzugen, ist es natürlich auch möglich, nur mit einem Zelt ausgestattet Skandinavien zu erobern und täglich auf einem anderen Campingplatz aufzuwachen. Über welche Route Sie Ihren jeweiligen Etappenort erreichen, ist komplett Ihnen überlassen.

Nutzen Sie diese Freiheit und halten Sie einfach dort an, wo Sie es schön finden und machen Sie Ihre Mietwagentour durch Skandinavien zu einer Reise mit vielen herausragenden Erlebnissen. Entscheiden Sie selbst, welche Region Skandinaviens Sie auf Ihren Skandinavien Mietwagentouren entdecken möchten und entscheiden Sie sich zwischen herrlichen Ferienzielen wie Schweden oder Norwegen.

Island – ein Traumziel für Naturfreunde

Ein besonderes reizvolles Revier für Mietwagenreisen in Nordeuropa ist die landschaftlich und auch kulturell einmalige Insel Island. Auf dieser wunderschönen Insel erwartet Sie nämlich eine unvergleichliche Natur, die so vielfältig ist, dass Sie nur mit einem Mietwagen die Chance haben, mehr als nur eine Handvoll der unzähligen Highlights zu besuchen. Die atemberaubenden Naturmonumente Islands, die sowohl im Sommer als auch Winter sehr eindrucksvoll sind, warten darauf, von Ihnen erkundet zu werden.

Wenn Sie mit einem Mietwagen auf Island unterwegs sind, sollten Sie unbedingt einige der heissen Quellen der Insel besuchen. Ebenfalls sehr reizvoll sind die zahlreichen Wasserfälle der Region, welche alle einen imposanten Anblick bieten. Island Mietwagenreisen sind ein unvergessliches Erlebnis.

Finnland – ein Ort der, durch seine spektakuläre Natur beeindruckt

Fantastische Landschaften machen Finnland zu einem Ferienziel, an dem Sie mit einem Mietwagen sehr viel erleben können. So ist zum Beispiel die einzigartige Finnische Seenplatte ein verlockendes Ziel, wenn Sie in Finnland Mietwagenreisen unternehmen. Freuen Sie sich auf leere Strassen, interessante Tiere wie Elche und Bären sowie auf eine Natur, die Sie in dieser Form nur hier im östlichen Teil Skandinaviens finden. Die landschaftlich schönste Region Finnlands ist zweifellos das im Norden des Landes gelegene Gebiet Lappland, wo Sie auf einer Reise mit dem Mietwagen herausragende Abenteuer erleben können.

Dichte Wälder, ausgedehnte Fjelle und vor allem viele interessante Tiere wie Luchse, Adler und Kraniche sorgen dafür, dass Lappland Mietwagenreisen sehr abwechslungsreich sind und Sie sich noch sehr lange an eine schöne Zeit erinnern werden. In Lappland mit dem Mietwagen unterwegs zu sein, bedeutet Freiheit pur.

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