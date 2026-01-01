Skandinavien Rundreisen vom Spezialisten
Ferien in Skandinavien vom Spezialisten
Norwegen – Land der Elche und traumhafter Landschaften
Die Gastfreundschaft der Norweger ist legendär, was Sie auf Norwegen Rundreisen auch schnell merken. Geniessen Sie das ehrliche Interesse der Norweger, die Besuchern immer gerne ein paar besondere Tipps geben, welche häufig dazu beitragen, dass Sie etwas Besonderes erleben. Imposante Bergketten und traumhaft schöne Fjorde sorgen dafür, dass Sie in Norwegen herrliche Naturmonumente bestaunen können. Eine beliebte Route, insbesondere für Reisen mit einem Camper oder Auto, führt entlang der norwegischen Küste und ermöglicht Ihnen atemberaubende Blicke auf das Meer und vorgelagerte Inseln.
Ein beliebter Startpunkt für Rundreisen durch Norwegen ist die Hauptstadt Oslo im Süden des Landes, die bequem per Flugzeug oder Fähre erreicht werden kann. Wenn Sie nach einer Fahrt in den Norden von Norwegen, die Sie durch so interessante Küstenstädte wie Bergen geführt hat, wieder zurück nach Oslo möchten, ist es sehr empfehlenswert, durch das Landesinnere zu fahren.
Schweden – Natur pur für Geniesser
Das wunderschöne Land Schweden ist sowohl für Naturliebhaber als auch Freunde von Städten ein perfektes Ferienziel. Vor allem, wenn Sie es lieben, in traumhaften Landschaften eine unbeschwerte Zeit zu verbringen, sind Sie in Schweden genau richtig. Erkunden Sie im Rahmen von Schweden Rundreisen zum Beispiel die sehr malerische Region Småland in Südschweden, welche für ihre in Rot gehaltenen Holzhäuser bekannt ist und des Weiteren eine harmonische und idyllische Natur bietet.
Eine noch atemberaubendere Natur als in Småland finden Sie in Mittelschweden, wo zahlreiche Seen und dichte Wälder für eine Atmosphäre sorgen, in der Sie sich wohlfühlen werden.
Skandinavien – Traumziele in Hülle und Fülle
Neben Schweden und Norwegen locken auch die anderen skandinavischen Länder Finnland und die etwas weiter entfernte Insel Island mit herausragenden Landschaften, deren Erkundung sich lohnt. In Finnland sind vor allem Lappland Rundreisen sehr beliebt, da die ganz im Norden des Landes gelegene Region landschaftlich so viel zu bietet hat wie nur wenige andere Gegenden in Skandinavien. Ebenfalls bemerkenswert ist die Finnische Seenplatte, welche Sie auf Finnland Rundreisen unbedingt besuchen sollten. Island hingegen ist aufgrund seiner faszinierenden Naturmonumente ein Ort, an dem Sie eine Rundreise unternehmen sollten, um möglichst viel von diesem Land zu sehen.
Island Rundreisen bringen Sie zu so aufregenden Orten wie den berühmten heissen Quellen oder einem der wunderschönen Wasserfälle der Insel. Rundreisen in Skandinavien sind immer eine gute Idee.
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