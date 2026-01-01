USA – Golfreisen vom Spezialisten
Schönste Regionen und faszinierende Plätze
The Boca Raton
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Boca Raton
Ca. 35 km nördlich von Fort Lauderdale gelegen. Das Resort liegt direkt am Intracoastal Waterway, mit dem Beach Club...
Ritz-Carlton Orlando Grande Lakes
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Orlando
Das Luxusresort ist umgeben von mehreren Golfplätzen und befindet sich nur ca. 15 Fahrminuten von den Walt Disney...
The Ritz Carlton Naples
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Naples
Die Anlage liegt direkt am Strand, ca. 15 Fahrminuten vom Flughafen und vom Zentrum von Naples mit...
Wynn Las Vegas
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Las Vegas
Das Wynn befindet sich direkt am berühmten Las Vegas Strip gegenüber der Fashion Show Mall.
JW Marriott Scottsdale Camelback Inn Resort & Spa
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Scottsdale
Dieses im spanischen Stil eingerichtete Resorthotel liegt zentral in Scottsdale, nur ca. 5 Fahrminuten vom Zentrum...
Fairmont Kea Lani Maui
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Wailea - Maui
Das Kea Lani Resort liegt direkt am schönen Sandstrand von Polo Beach in Wailea. Der Wailea Golfplatz befindet sich...
Hyatt Regency Grand Cypress
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Orlando
Das Erstklasshotel liegt in Lake Buena Vista. Bis nach Downtown Disney sind es ca. 1,5 Kilometer. Sehenswürdigkeiten,...
Fairmont Orchid
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Waikoloa
In Kohala, ca. 36 km vom Airport Kona entfernt, befindet sich dieses Luxushotel. Es liegt direkt am Strand einer...
Grand Hyatt Kauai Resort & Spa
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Poipu - Kauai
Das Resort liegt direkt am Poipu-Strand, einem der schönsten Sandstrände Kauais.
Caesars Palace
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Las Vegas
Die prunkvolle römische Architektur dieses Luxushotels sticht bereits beim ersten Anblick aus dem Stadtbild von Las...
Turtle Bay Resort
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Kahuku - Oahu
Im Norden der Insel Oahu, auf einem Klippenvorsprung oberhalb einer geschützten Bucht und in Gehdistanz zu...
The Fairmont Sonoma Mission Inn & Spa
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Sonoma Valley
Ca. 5 Kilometer von Sonoma's Stadtzentrum entfernt inmitten des Weinanbaugebiets.
Monarch Beach Resort
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Dana Point
Ca. 5 Fahrminuten vom Strand entfernt. Erstklassige Einkaufsmöglichkeiten befi nden sich unweit des Resorts.
Four Seasons Lanai Resort
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Lanai
Auf einer Anhöhe im Süden der Insel gelegen. Die Fähranlegestelle für Verbindungen nach Maui ist keine 5 Fahrminuten...
The Breakers
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Palm Beach
Das renommierte Golfhotel The Breakers im Herzen von Palm Beach erstrahlt im neuen Glanz. In der legendären...
The Sanctuary at Kiawah Island Golf Resort
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Kiawah Island
Den Geist und die Geschichte des Südens in diesem erstklassigen Resort erleben: Das Golfhotel The Sanctuary befindet...
The Westin Resort
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Hilton Head Island
Direkt am 18 Kilometer langen, weissen Sandstrand gelegen, befindet sich das Resort im nördlichen Teil von Hilton...
The Westin Princeville Ocean Resort
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Princeville - Kauai
Das Resort liegt an der wunderschönen Nordküste Kauais direkt auf den grünen Klippen. Den Gästen steht ein...
LaPlaya Beach & Golf Resort
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Naples
Direkt am Strand gelegen, befindet sich das Resort ca. 30 Fahrminuten vom Southwest Florida International Airport in...
Hyatt Regency Maui Resort & Spa
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Lahaina - Maui
Das Resort liegt angrenzend an die historische Altstadt Lahainas, direkt am schmalen Strand. Das Whalers...
Carmel Valley Ranch
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Carmel
Dieses malerische Suitenresort befindet sich auf einem ländlichen Anwesen ca. 15 Fahrminuten von Carmel-by-the-Sea...
Hilton Waikoloa Village
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Waikoloa
Das Hilton Waikoloa Village ist das grösste Resort auf Big Island und liegt an der felsigen Kohala-Küste mit direktem...
Hyatt Regency Indian Wells Resort & Spa
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Indian Wells
Das Resort liegt in Indian Wells, am Fuss der San Jacinto-Mountains, ca. 32 km von Palm Springs entfernt. Gleich...
Sunriver Resort
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Bend
Ca. 8 Kilometer vom Lava River Cave entfernt, wo man von Mai bis Oktober durch eine ca. 4 Kilometer lange...
Parker Palm Springs
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Palm Springs
Einzigartiges Erstklasshotel in reizvoller Landschaft. Das Stadtzentrum von Palm Springs liegt 3,2 km entfernt.
Sheraton Kauai Resort
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Poipu - Kauai
Das Resort liegt direkt am Strand von Poipu. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befinden sich in der näheren...
Salishan Coastal Lodge
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Gleneden Beach
Eingebettet zwischen den Stränden des Pazifiks und den Wäldern, bietet die Lodge höchsten Komfort und viel Abwechslung.
The Lodge at Spruce Peak
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Stowe
Die Lodge liegt am Fusse des Mount Mansfield, ca. 10 Minuten mit dem Auto von Stowe entfernt.
Cheeca Lodge & Spa
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Islamorada
Die Cheeca Lodge liegt auf Islamorada auf den Florida Keys. Die beliebten Ausflugsziele Theater of the Seas und der...
The Inn at Death Valley
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Death Valley
Im Death Valley Nationalpark in einer Oase gelegen. Eine von zwei Unterkünften im Park.
Hyatt Regency Sonoma Wine Country
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Santa Rosa
Nur wenige Schritte entfernt von zahlreichen Aktivitäten und Attraktionen wie dem Charles Schulz Memorial Park.
The Kapalua Villas
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Kapalua - Maui
Die Ferienanlage liegt umgeben von drei Golfplätzen im Norden der Insel, nur wenige Fahrminuten von drei schönen,...
JW Marriott Desert Springs Resort & Spa
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Palm Desert
Dieses traumhaft gelegene Resort liegt ca. 20 km von Palm Springs entfernt, inmitten einer Palmenoase in Palm Desert.
Hyatt Regency Coconut Point Resort & Spa
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Bonita Springs
Eingebettet in eine tropische Gartenanlage befindet sich dieses beliebte Resort. Den Southwest Florida International...
The Westin Hapuna Beach Resort
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Kamuela
Am wunderschönen Strand von Hapuna Beach, im Norden der Insel an der Kohala Coast, gelegen. Der Hapuna Beach State...
Mauna Lani Auberge Resorts Collection
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Kamuela
Ca. 30 Minuten nördlich von Kona's internationalem Flughafen gelegen, bietet dieses Strandresort (weisser Strand) an...
Omni Mount Washington Resort
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Bretton Woods
In den White Mountains am Fusse des Mount Washington.
Tommy Bahama Miramonte Resort & Spa
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Indian Wells
Der Joshua Tree Nationalpark liegt im Süden Kaliforniens. Dank über 300 Sonnentagen im Jahr beheimatet er eine...
Hana Maui Resort
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Hana - Maui
Das Hana Maui Resort ist an der Ostküste von Maui gelegen, in der Nähe des Red Sand Beach, Hamoa Beach und...
Boulders Resort & Spa
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Scottsdale
Das Resort befindet sich ungefähr eine halbe Fahrstunde nördlich von Scottsdale, versteckt in den Ausläufern der...
The Lodge at Geneva on the Lake
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Geneva-on-the-Lake
In Geneva-on-the-Lake inmitten des Weinanbaugebiets von Ohio am wunderschönen Lake Erie.
Mauna Kea Beach Hotel
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Waikoloa
Die Unterkunft befindet sich ca. 30 Minuten nördlich vom Kona’s International Airport, direkt am wunderschönen...
Napili Kai Beach Resort
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Napili - Maui
Das Resort befindet sich in der Napili-Bucht nördlich von Lahaina, direkt am Strand. Ganz in der Nähe befindet sich...
Outrigger Kaanapali Beach Resort
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Lahaina - Maui
Das Hotel liegt direkt am Strand und ist ca. 5 km von Lahaina entfernt. Das Einkaufszentrum Whalers Village ist zu...
Hilton Garden Inn Outer Banks
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Kitty Hawk
Das Hotel liegt auf den Outer Banks ca. 8 km vom Wrights Brothers Monument entfernt. Die Strände befinden sich nur...
The Ranch at Death Valley
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Death Valley
Im Death Valley Nationalpark gelegen. Das Besucherzentrum des Nationalparks liegt gleich nebenan.
Southern Cross Guest Ranch
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Madison
Umgeben von endlosen Weiden und Laubwäldern, mitten im Heartland, einem Landstrich voller Südstaatentradition,...
Castle Kiahuna Plantation
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Poipu - Kauai
Direkt am schönen Sandstrand von Poipu gelegen, dem touristischen Zentrum Kauai's. Das Poipu Shopping Village...
Francis Marion Hotel
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Charleston
Das Golfhotel Marion Francis befindet sich im US-Bundesstaat South Carolina und überzeugt mit seiner Nähe zum...
The Lodge at Pebble Beach
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Monterey
Das Golfhotel The Lodge at Pebble Beach wird von einem der besten Golfpätze der Vereinigten Staaten umfasst. Der...
The Phoenician
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Scottsdale
Am Hang des Wüstenberges Camelback Mountain liegt die weitläufige Hotelanlage des Golfhotel The Phoenician mit 643...
The Westin La Paloma Resort & Spa
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Tucson
Am Rande der Stadt Tucson liegt das Golfhotel Westin La Paloma Resort am Fusse der beeindruckenden Catalina...
Loews Ventana Canyon Resort
Preis auf Anfrage
Tucson
Zwar bietet das Golfhotel Loews Ventana Canyon Resort einen Schreibtisch mit ergonomischen Stühlen für...
Hilton Tucson el Conquistador Resort
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Tucson
In diesem erstklassigen Golf- und Tennishotel findet sich die Schönheit Arizonas wieder. Ein Zimmer mit Blick auf die...
Trump National Doral
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Miami
Das Golfhotel Trump Doral in Miami hat in den vergangenen Jahren einige Veränderungen erfahren. Wer seine Golfferien...
Golf Hotel JW Marriott Miami Turnberry Resort
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Aventura
Das Golfhotel Turnberry Isle Resort liegt auf einer Fläche von mehr als einem Quadratkilometer zwischen Miami und...
The Biltmore
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Miami
The Biltmore ist eine Hotel-Ikone Floridas mit einer jahrzehntelangen Tradition, Stil und mediterranem Flair.
PGA National Resort
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Palm Beach
Mitten in Palm Beach Garden im Südosten Floridas liegt das Golfhotel PGA National Resort & Spa. Neben dem riesigen...
Salamander Spa & Golf Resort Innisbrook
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Tampa
Das „Golf Magazine" zählt das Golfhotel Salamander Golf & Spa Resort Innisbrookzu den „Top 100", „Golf Digest's"...
Saddlebrook Resort
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Tampa
Der Saddlebrook Course zählt mit seiner üppigen tropischen Vegetation und seinen vielen Tieren vom Aligator bis hin...
Streamsong Resort & Spa
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Tampa
Bei diesem Luxushaus kann man sich der ausgezeichneten Qualität und Leistung des Hotels sicher sein. Mit zahlreichen...
Emerald Condo Resort
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Bradenton Beach
An der Westküste Floridas – nur 15 Minuten vom Flughafen Tampa entfernt – liegt das Golfhotel Emerald...
Shorewalk Villas Resort
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Bradenton Beach
An der Westküste Floridas liegt das Golfhotel Shorewalk Vacation Villas im Herzen von Bradenton. Der Ort bietet...
Hampton Inn Bradenton
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Bradenton Beach
In der historischen Downtown von Bradenton, nur wenige Schritte vom Ufer des Manatee-Flusses entfernt, liegt das...
Marriott Resort & Spa at Grande Dunes
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Myrtle Beach
Direkt am Strand des Myrtle Beach im US-Bundesstaat South Carolina befindet sich das Golfhotel Marriott at Grande...
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