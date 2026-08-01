Begleitete Gruppenreisen
Spektakuläre Golfplätze und vielseitige Rahmenprogramme
21.08. - 28.08.2026 Golf in Irlands unbekanntem Südosten (Warteliste)
ab CHF 2290.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: inkl. Edelweiss Flüge (23kg Gepäck und Golfbag), Übernachtungen in zwei 4-Sterne Hotels, 5x18-Loch...
8 Tage / 7 Nächte
28.08. - 04.09.2026 Golf in Irlands unbekanntem Südosten (auf Anfrage)
ab CHF 2290.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: inkl. Edelweiss Flüge (23kg Gepäck und Golfbag), Übernachtungen in zwei 4-Sterne Hotels, 5x18-Loch...
8 Tage / 7 Nächte
03.10. - 10.10.2026 Golf & Kultur in Apulien (Warteliste)
ab CHF 2690.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Edelweiss Flüge mit Golfgepäck eingeschlossen, 5x18-Loch Golfrunden, Entdecken Sie die lokale Küche ,...
8 Tage / 7 Nächte
04.10. - 10.10.2026 Season End Turnierwoche Bad Griesbach
ab CHF 1590.– / pro Person
ab/bis Bad Griesbach
Highlights: 6 Übernachtungen mit reichhaltigem Frühstücksbuffet, Abwechslungsreiche Halbpension, Teilnahme an...
7 Tage / 6 Nächte
20.10. - 27.10.2026 NZZ Reise Golf & Kultur Costa Navarino (noch 1 Zimmer frei)
ab CHF 3290.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Edelweiss Flug in Economy-Klasse eingeschlossen, 5-Sterne Hotel The Romanos, 3x Halbpension...
8 Tage / 7 Nächte
23.10. - 30.10.2026 Golfwoche Costa Navarino (noch 1 Zimmer verfügbar)
ab CHF 2890.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Edelweiss Flug in Economy-Klasse eingeschlossen, 5-Sterne The Romanos Hotel, 4x Halbpension...
8 Tage / 7 Nächte
23.10. - 30.10.2026 Trainingswoche Costa Navarino mit Florence Weiss
ab CHF 3390.– / pro Person
ab Zürich bis
Highlights: Inklusive Edelweiss Flug in Economy-Klasse, 5 Trainingseinheiten mit PGA Pro Florence Weiss, 5 18-Loch...
8 Tage / 7 Nächte
26.10. - 02.11.2026 Golf Plauschwoche Mallorca
ab CHF 2150.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Edelweiss Flug in Economy-Klasse eingeschlossen, 4-Sterne Hotel THB El Cid, Halbpension eingeschlossen,...
8 Tage / 7 Nächte
09.11. - 16.11.2026 Golf Plauschwoche auf Zypern (Warteliste)
ab CHF 2590.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Edelweiss Flug in Economy-Klasse eingeschlossen, 5-Sterne Hotel Annabelle, 4x Halbpension eingeschlossen,...
8 Tage / 7 Nächte
21.11. - 06.12.2026 Golf und Safari Südafrika (noch 1 Platz verfügbar)
ab CHF 5590.– / pro Person
Highlights: 12 Übernachtungen in ausgewählten Hotels, 2 Übernachtungen in einer Safari Lodge, 7x 18-Loch Golfrunden...
16 Tage / 15 Nächte
29.12.26 - 05.01.27 Silvester Golfreise El Gouna (auf Anfrage)
ab CHF 3090.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: inkl. Edelweiss Flug in Economy-Klasse, 5-Sterne-Hotel Steigenberger El Gouna Golf Resort, 5x Halbpension...
8 Tage / 7 Nächte
24.01. - 31.01.2027 Golf Trainingswoche Gran Canaria
ab CHF 3390.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: inkl. Edelweiss Flug in Economy-Klasse, 5 Trainingseinheiten mit PGA Pro Sabina Blok, 5 18-Loch Runden in...
8 Tage / 7 Nächte
30.01. - 06.02.2027 Trainingswoche Marrakech mit PGA Pro Bruno Künzli
ab CHF 2590.– / pro Person
ab Zürich bis
Highlights: Inklusive Edelweiss Flug in Economy-Klasse, 5 Trainingseinheiten mit PGA Pro Bruno Künzli, 5 18-Loch...
8 Tage / 7 Nächte
01.03. - 08.03.2027 Golf Trainingswoche auf Gran Canaria
ab CHF 3290.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: 5-Sterne-Hotel Salobre Golf Resort, Edelweiss Flug & 4 Abendessen im Hotel eingeschlossen, 5...
8 Tage / 7 Nächte
06.03. - 13.03.2027 Golf Plauschwoche Gran Canaria
ab CHF 2890.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Übernachtungen im 5-Sterne Resorts Lopesan Costa Meloneras, Deluxe Zimmer, 5x18-Loch Golfrunden,...
8 Tage / 7 Nächte
31.03. - 07.04.2027 Golf Plauschwoche Algarve
ab CHF 2290.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Edelweiss Flug in Economy-Klasse eingeschlossen, 5-Sterne Hotel Iberostar Selection Lagos Algarve,...
8 Tage / 7 Nächte
12.04. - 19.04.2027 Trainingswoche Algarve mit PGA Pro John Wilkinson
ab CHF 2990.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Inklusive Edelweiss Flug in Economy-Klasse, 5 Trainingseinheiten mit PGA Pro John Wilkinson, 5 9-Loch...
8 Tage / 7 Nächte
26.04. - 03.05.2027 Trainingswoche Azoren mit PGA Pro Florence Weiss
ab CHF 2990.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Inklusive Edelweiss Flug in Economy-Klasse, 5 Trainingseinheiten mit PGA Pro Florence Weiss, 5x 18-Loch...
8 Tage / 7 Nächte
Quellness & Golfresort Bad Griesbach
Golf, Genuss und Entspannung im Herzen Niederbayerns
Vom Einsteiger bis zum Profi-Golfer bietet das Quellness Golfresort Bad Griesbach alles, was das Golferherz begehrt: 129 Löcher, die grösste Golfschule Europas, attraktive Proshops, drei Hotels mit eigenen Thermen, drei gemütliche Gutshöfe sowie zahlreiche feine Restaurants und Boutiquen.
Dieses Angebot erfolgt in Zusammenarbeit mit Fredy Mächler Golf Tours, Partner von Knecht Reisen.
Fredy Mächler Golf Tours ist ein spezialisierter Anbieter für hochwertige Golfreisen in Europa und weltweit. Das Unternehmen organisiert individuell geplante Golfreisen mit ausgewählten Golfplätzen, passenden Hotels und persönlicher Betreuung. Der Fokus liegt auf Qualität, Erfahrung und reibungsloser Organisation für Golfreisende mit hohen Ansprüchen.
Als Partner von Knecht Reisen ergänzt Fredy Mächler Golf Tours unser Angebot im Bereich Golfreisen gezielt.
Entdecken Sie die aktuellen Golfreiseangebote bei unserem Partner und lassen Sie sich persönlich beraten:
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