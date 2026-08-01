Knecht Reisegruppe Gütesiegel
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Gruppen-Golfreisen, Knecht Reisen

Begleitete Gruppenreisen

Spektakuläre Golfplätze und vielseitige Rahmenprogramme

Unsere Golf Spezialisten waren intensiv für Sie unterwegs, haben Dutzende Plätze inspiziert, zahllose Hotels und Resorts geprüft und sind mit unzähligen praktischen Insidertipps zurückgekehrt. Sorgfältig recherchierte Reiseziele, spektakuläre Golfplätze, kulinarische Höhepunkte und vielseitige Rahmenprogramme zeichnen unsere Golf Gruppenreisen aus. Um der steigenden Nachfrage zu begegnen, haben wir unser Angebot erneut ausgebaut. Oft sind Golfer Alleinreisende, die aber in ihren Ferien trotzdem gerne mit Gleichgesinnten unterwegs sind und das entspannte Spiel mit anderen Golfspielerinnen und -spielern geniessen.

Unsere sachkundigen Reiseleiter kümmern sich auf den Gruppenreisen um alle Details, damit Sie Ihren Golf-Trip von A bis Z auskosten und geniessen können. Unsere Golf Spezialisten führen Gäste zu den interessantesten Golf Reisezielen Europas. Schlagen Sie mit Gleichgesinnten an der spektakulären Atlantikküste Portugals ab oder brechen Sie auf zu einer genussreichen Golf-Rundreise durch Apulien. Entfliehen Sie grauen Novembertagen in Zentraleuropa und spielen Sie unter nordafrikanischer Wintersonne in Marrakech oder während einer lockeren Trainingswoche auf Kreta.

In Spanien stehen Trainingswochen auf Teneriffa ebenso auf dem Programm wie entlang der Costa Calida oder Costa Ballena. Und selbstverständlich fehlen Gruppenreisen in die spirituelle Heimat des Golfsports nicht: Schottland wartet nicht nur mit spektakulären Plätzen auf; abwechslungsreiche Landschaften und die lebendigen Traditionen dieses nordeuropäischen Landes schaffen das perfekte Rahmenprogramm.

Icon map8 Tage
21.08. - 28.08.2026 Golf in Irlands unbekanntem Südosten (Warteliste)
ab CHF 2290.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: inkl. Edelweiss Flüge (23kg Gepäck und Golfbag), Übernachtungen in zwei 4-Sterne Hotels, 5x18-Loch...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
28.08. - 04.09.2026 Golf in Irlands unbekanntem Südosten (auf Anfrage)
ab CHF 2290.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: inkl. Edelweiss Flüge (23kg Gepäck und Golfbag), Übernachtungen in zwei 4-Sterne Hotels, 5x18-Loch...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
03.10. - 10.10.2026 Golf & Kultur in Apulien (Warteliste)
ab CHF 2690.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Edelweiss Flüge mit Golfgepäck eingeschlossen, 5x18-Loch Golfrunden, Entdecken Sie die lokale Küche ,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map7 Tage
04.10. - 10.10.2026 Season End Turnierwoche Bad Griesbach
ab CHF 1590.– / pro Person
ab/bis Bad Griesbach
Highlights: 6 Übernachtungen mit reichhaltigem Frühstücksbuffet, Abwechslungsreiche Halbpension, Teilnahme an...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map8 Tage
20.10. - 27.10.2026 NZZ Reise Golf & Kultur Costa Navarino (noch 1 Zimmer frei)
ab CHF 3290.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Edelweiss Flug in Economy-Klasse eingeschlossen, 5-Sterne Hotel The Romanos, 3x Halbpension...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
23.10. - 30.10.2026 Golfwoche Costa Navarino (noch 1 Zimmer verfügbar)
ab CHF 2890.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Edelweiss Flug in Economy-Klasse eingeschlossen, 5-Sterne The Romanos Hotel, 4x Halbpension...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
23.10. - 30.10.2026 Trainingswoche Costa Navarino mit Florence Weiss
ab CHF 3390.– / pro Person
ab Zürich bis
Highlights: Inklusive Edelweiss Flug in Economy-Klasse, 5 Trainingseinheiten mit PGA Pro Florence Weiss, 5 18-Loch...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
26.10. - 02.11.2026 Golf Plauschwoche Mallorca
ab CHF 2150.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Edelweiss Flug in Economy-Klasse eingeschlossen, 4-Sterne Hotel THB El Cid, Halbpension eingeschlossen,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
09.11. - 16.11.2026 Golf Plauschwoche auf Zypern (Warteliste)
ab CHF 2590.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Edelweiss Flug in Economy-Klasse eingeschlossen, 5-Sterne Hotel Annabelle, 4x Halbpension eingeschlossen,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map16 Tage
21.11. - 06.12.2026 Golf und Safari Südafrika (noch 1 Platz verfügbar)
ab CHF 5590.– / pro Person
Highlights: 12 Übernachtungen in ausgewählten Hotels, 2 Übernachtungen in einer Safari Lodge, 7x 18-Loch Golfrunden...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map8 Tage
29.12.26 - 05.01.27 Silvester Golfreise El Gouna (auf Anfrage)
ab CHF 3090.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: inkl. Edelweiss Flug in Economy-Klasse, 5-Sterne-Hotel Steigenberger El Gouna Golf Resort, 5x Halbpension...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
24.01. - 31.01.2027 Golf Trainingswoche Gran Canaria
ab CHF 3390.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: inkl. Edelweiss Flug in Economy-Klasse, 5 Trainingseinheiten mit PGA Pro Sabina Blok, 5 18-Loch Runden in...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
30.01. - 06.02.2027 Trainingswoche Marrakech mit PGA Pro Bruno Künzli
ab CHF 2590.– / pro Person
ab Zürich bis
Highlights: Inklusive Edelweiss Flug in Economy-Klasse, 5 Trainingseinheiten mit PGA Pro Bruno Künzli, 5 18-Loch...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
01.03. - 08.03.2027 Golf Trainingswoche auf Gran Canaria
ab CHF 3290.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: 5-Sterne-Hotel Salobre Golf Resort, Edelweiss Flug & 4 Abendessen im Hotel eingeschlossen, 5...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
06.03. - 13.03.2027 Golf Plauschwoche Gran Canaria
ab CHF 2890.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Übernachtungen im 5-Sterne Resorts Lopesan Costa Meloneras, Deluxe Zimmer, 5x18-Loch Golfrunden,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
31.03. - 07.04.2027 Golf Plauschwoche Algarve
ab CHF 2290.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Edelweiss Flug in Economy-Klasse eingeschlossen, 5-Sterne Hotel Iberostar Selection Lagos Algarve,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
12.04. - 19.04.2027 Trainingswoche Algarve mit PGA Pro John Wilkinson
ab CHF 2990.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Inklusive Edelweiss Flug in Economy-Klasse, 5 Trainingseinheiten mit PGA Pro John Wilkinson, 5 9-Loch...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
26.04. - 03.05.2027 Trainingswoche Azoren mit PGA Pro Florence Weiss
ab CHF 2990.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Inklusive Edelweiss Flug in Economy-Klasse, 5 Trainingseinheiten mit PGA Pro Florence Weiss, 5x 18-Loch...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Quellness & Golfresort Bad Griesbach

Golf, Genuss und Entspannung im Herzen Niederbayerns

Vom Einsteiger bis zum Profi-Golfer bietet das Quellness Golfresort Bad Griesbach alles, was das Golferherz begehrt: 129 Löcher, die grösste Golfschule Europas, attraktive Proshops, drei Hotels mit eigenen Thermen, drei gemütliche Gutshöfe sowie zahlreiche feine Restaurants und Boutiquen.

Dieses Angebot erfolgt in Zusammenarbeit mit Fredy Mächler Golf Tours, Partner von Knecht Reisen. 

Fredy Mächler Golf Tours ist ein spezialisierter Anbieter für hochwertige Golfreisen in Europa und weltweit. Das Unternehmen organisiert individuell geplante Golfreisen mit ausgewählten Golfplätzen, passenden Hotels und persönlicher Betreuung. Der Fokus liegt auf Qualität, Erfahrung und reibungsloser Organisation für Golfreisende mit hohen Ansprüchen.

Als Partner von Knecht Reisen ergänzt Fredy Mächler Golf Tours unser Angebot im Bereich Golfreisen gezielt.

Entdecken Sie die aktuellen Golfreiseangebote bei unserem Partner und lassen Sie sich persönlich beraten:

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