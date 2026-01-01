The Lodge at Geneva on the Lake
Geneva-on-the-Lake
Beschreibung
Lage
In Geneva-on-the-Lake inmitten des Weinanbaugebiets von Ohio am wunderschönen Lake Erie.
Angebot
Neben zwei Restaurants, einer Cocktail Lounge, einem Indoor und Outdoor Pool bietet das Hotel auch einen Weinshuttle an. Dieser bringt die Gäste zu den umliegenden Weingütern Weitere Aktivitäten sind Golf, Volleyball und Angeln (alles gegen Gebühr).
Zimmer
Die Zimmer sind mit Kühlschrank, Kaffeekocher, Bügeleisen und kostenlosem WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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