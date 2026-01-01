The Phoenician
Scottsdale
Beschreibung
Einleitung
Am Hang des Wüstenberges Camelback Mountain liegt die weitläufige Hotelanlage des Golfhotel The Phoenician mit 643 grossräumigen Gästezimmern, 119 eleganten Casitas und 66 luxuriösen Suiten inklusive vier exquisiten Präsidentensuiten. Mit dem „AAA Five Diamond"-Award ausgezeichnet, bietet das Phoenician Luxus pur für Golfferien in Arizona.
Am Wochenende beobachtet man in der Thirsty Camel Lounge gemütlich bei einem Cocktail den spektakulären Flug des Phoenix.
Am Hang des Wüstenberges Camelback Mountain liegt die weitläufige Hotelanlage des Golfhotel The Phoenician mit 643 grossräumigen Gästezimmern, 119 eleganten Casitas und 66 luxuriösen Suiten inklusive vier exquisiten Präsidentensuiten. Mit dem „AAA Five Diamond"-Award ausgezeichnet, bietet das Phoenician Luxus pur für Golfferien in Arizona.
Auf zehn Tennisplätzen, in dem großen Health-Spa und der sensationellen Pool-Landschaft mit neun glitzernden Pools unter Palmen kann man im Golfhotel The Phoenician während Golfreisen nach Arizona wunderbar entspannen.
Am Wochenende beobachtet man in der Thirsty Camel Lounge gemütlich bei einem Cocktail den spektakulären Flug des Phoenix.
Golfhotel The Phoenician mit 27-Loch-Golfanlage
Von der wunderschönen Sonoran Wüste umgeben ist der nahegelegene Golfplatz The Phoenician Golf Club mit 27 Loch und hervorragend gepflegten Greens und Fairways. Der weitläufige Platz mit 6300 Yards wurde von Ted Robinson und Homer Flint designet und verspricht wie nahezu jeder Ort der Hotelanlage pure Entspannung.
Lage: Dieses Luxusresort befindet sich auf einem 100 Hektar grossen, wunderschönen Gelände am Fusse des Camelback Mountain. Es liegt nur wenige Fahrminuten vom lebhaften Zentrum von Scottsdale entfernt.
Lage
Ruhig gelegen mitten im Golfplatz, wenige Fahrminuten ausserhalb des Zentrums von Scottsdale,
ca. 17 km zum Flughafen Phoenix.
ca. 17 km zum Flughafen Phoenix.
Angebot
Das Hotel verfügt über 8 Restaurants, Bars, 9 Pools mit Kinderbecken und Wasserrutsche, Fitnesscenter, Geschäfte, Tennisplätze, KidsClub, Spa und Wellnesscenter.
Zimmer
643 elegante, geräumige Zimmer, die mit Föhn, Klimaanlage, Bügeleisen, Flachbild-TV, Telefon, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Safe ausgestattet sind.
Aktivitäten
Sport: Fitnesscenter, Yoga, Aussenpool, Fahrradverleih, Tennis, Bowling
Wellness: Gönnen Sie sich einen Besuch des Wellnessbereichs mit Spa, Sauna und Dampfbad sowie ein grosses Angebot an Massagen, Körperbehandlungen und Gesichtsbehandlungen.
Wellness: Gönnen Sie sich einen Besuch des Wellnessbereichs mit Spa, Sauna und Dampfbad sowie ein grosses Angebot an Massagen, Körperbehandlungen und Gesichtsbehandlungen.
Golf
The Phoenician Golf Club ist ein 27-Loch-Championship-Golfplatz mit einem Golfshop ,Driving Range, Chipping und Putting Greens.
Kulinarisches
Dieses Resort bietet verschiedene Möglichkeiten sich zu verköstigen: 8 Restaurants und ein Coffeeshop/Café bieten eine grosse Auswahl. Andernfalls kann per Zimmerservice (rund um die Uhr) etwas zu essen bestellt werden. Entspannen Sie sich mit einem erfrischenden Getränk der Bar/Lounge oder der Poolbar.
Preis auf Anfrage
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