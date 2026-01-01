Schottland – Golfreisen vom Spezialisten
Schottland: The Home of Golf
Old Course Hotel
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St. Andrews
Direkt neben dem prestigeträchtigen Golfplatz liegt das stilvolle, gleichnamige Golfhotel Old Course. Von diesem...
Fairmont St. Andrews Resort
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St. Andrews
Einmalige Lage und weltbekannte Plätze!
Dieses Luxushotel liegt auf einem 210 Hektar grossen Anwesen in...
Dieses Luxushotel liegt auf einem 210 Hektar grossen Anwesen in...
The George Hotel
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Edinburgh
Eine der bekanntesten Strassen Edinburghs ist die belebte George Street, mit vielen Boutiquen, Bars, Restaurants und...
Rusacks Hotel
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St. Andrews
Ein Golfhotel in Schottland mit Filmgeschichte.
Das Golfhotel Rusacks befindet sich in unmittelbarer Nähe...
Das Golfhotel Rusacks befindet sich in unmittelbarer Nähe...
The Ducks at Kilspindie House
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Aberlady
Das familiengeführte Golfhotel Ducks at Kilspindie befindet sich in Aberlady. Es wird als Restaurant mit Zimmern...
Greywalls Hotel & Chez Roux
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Gullane
Das Golfhotel Greywalls & Chez Roux grenzt direkt an den Muirfield Golf Club. Es überblickt den Meeresarm Firth of...
The Gleneagles Hotel
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Auchterarder
Dieses 5-Sterne-Resort liegt inmitten der wunderschön ländlichen Grafschaft Perthshire. Seine drei Golfplätze...
Links House at Royal Dornoch
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Dornoch
Mit lediglich acht Zimmern ist das Golfhotel Links House at Royal Dornoch einer der kleineren Vertreter seiner Art....
Royal Golf Hotel Dornoch
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Dornoch
Das Golfhotel Royal Golf erhielt die Auszeichnungen „Hotel of the year 2010" von Golf Tourism Scotland und „Scottish...
Kingsmills Hotel
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Inverness
Das Golfhotel Kingsmills liegt in Inverness, der historischen Hauptstadt der Highlands. Bis zum Stadtzentrum sind es...
The Cameron House
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Loch Lomond
Nur etwas mehr als eine halbe Stunde ist es von Glasgow bis zum Südufer des Loch Lomond. In der idyllischen Natur...
Trump Turnberry Hotel
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Girvan
Nach der Komplett-Renovierung 2016 hat sich einiges getan in Ayrshire. Der Ailsa Course ist überarbeitet worden und...
MacLeod House & Lodge Hotel
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Balmedie
Es sagt schon viel über die Reputation Schottlands als Golf-Reiseziel aus, wenn ein amerikanischer Immobilien-Tycoon...
Meldrum House
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Inverurie
Eingebettet in die idyllische Landschaft Aberdeenshire's, aber nur ein paar Kilometer entfernt vom pulsierenden...
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