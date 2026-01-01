The Ritz Carlton Naples
Naples
Beschreibung
Lage
Die Anlage liegt direkt am Strand, ca. 15 Fahrminuten vom Flughafen und vom Zentrum von Naples mit Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants entfernt.
Angebot
Das Luxusresort verfügt über 4 Restaurants, einen Coffeeshop, eine Lounge, eine Cocktail-Bar, 3 Aussenpools, Jacuzzi, eine Gartenanlage, einen Spa, einen Fitnessraum sowie Strandzugang mit Liegestühlen und Sonnenschirmen, Wassersportmöglichkeiten (gegen Gebühr), Aktivitäten für Kinder, Zugang zum Tiburon Golf Club.
Zimmer
Die 450 Zimmer sind stilvoll und hell gestaltet und mit Kaffee-/Teekocher, Minibar, Mini-Kühlschrank, Bademänteln und WLAN gegen Gebühr ausgestattet. Zimmer mit Balkon buchbar.
Preis auf Anfrage
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