Beschreibung

Lage Die Anlage liegt direkt am Strand, ca. 15 Fahrminuten vom Flughafen und vom Zentrum von Naples mit Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants entfernt.

Angebot Das Luxusresort verfügt über 4 Restaurants, einen Coffeeshop, eine Lounge, eine Cocktail-Bar, 3 Aussenpools, Jacuzzi, eine Gartenanlage, einen Spa, einen Fitnessraum sowie Strandzugang mit Liegestühlen und Sonnenschirmen, Wassersportmöglichkeiten (gegen Gebühr), Aktivitäten für Kinder, Zugang zum Tiburon Golf Club.