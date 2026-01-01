Beschreibung

Lage Das Resort liegt direkt am Poipu-Strand, einem der schönsten Sandstrände Kauais.

Angebot 4 Restaurants, Bars und Lounges, grosse Poollandschaft mit 4 Aussenpools, Wasserfälle, Wasserrutschbahn, Salzwasserlagune, Jacuzzis, Spa mit Wellnessbereich, Fitnesscenter. Wassersportmöglichkeiten am Strand, Tennis, Kinderprogramm und ein 18-Loch Golfplatz stehen gegen Gebühr zur Verfügung.