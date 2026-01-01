Grand Hyatt Kauai Resort & Spa
Poipu - Kauai
Beschreibung
Lage
Das Resort liegt direkt am Poipu-Strand, einem der schönsten Sandstrände Kauais.
Angebot
4 Restaurants, Bars und Lounges, grosse Poollandschaft mit 4 Aussenpools, Wasserfälle, Wasserrutschbahn, Salzwasserlagune, Jacuzzis, Spa mit Wellnessbereich, Fitnesscenter. Wassersportmöglichkeiten am Strand, Tennis, Kinderprogramm und ein 18-Loch Golfplatz stehen gegen Gebühr zur Verfügung.
Zimmer
Die 602 Zimmer sind hell und gemütlich mit Nespresso- Kaffeemaschinen, Bademänteln und Balkon oder Sitzplatz eingerichtet. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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